Lona Kiều Loan so kè "hơn thua" với Ngọc Loan?

Thời gian gần đây, Lona Kiều Loan và Ngọc Loan thường xuyên được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai đều từng vướng tin đồn tình cảm với cùng một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Dù người trong cuộc chưa từng xác nhận mối quan hệ, mọi động thái của hai mỹ nhân vẫn liên tục bị cư dân mạng đặt lên bàn cân và soi từng chi tiết. Không chỉ so kè về nhan sắc hay phong cách sống, giờ đây cả hai còn khiến netizen thích thú với màn "đọ" độ khéo léo.

Cụ thể, mới đây Ngọc Loan đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình tự tay cắm hai bình hoa sen để trang trí căn biệt thự. Trong video, người đẹp diện áo dài nền nã, tỉ mỉ sắp xếp từng cành sen hồng để tạo nên hai bình hoa mang đậm nét truyền thống. Không dừng lại ở đó, cô còn khoe thành quả vào bếp làm các món bánh dân dã như bánh ram ít, bánh bèo vô cùng chỉn chu. Hình ảnh vừa dịu dàng vừa đảm đang của Ngọc Loan nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Clip: Ngọc Loan trổ tài nữ công gia chánh, vừa cắm hoa vừa làm bánh vô cùng tỉ mỉ

Ngọc Loan sắp xếp bình hoa cân đối, vừa truyền thống vừa sang trọng

Điều đáng chú ý là chỉ vài giờ sau khi đoạn clip của Ngọc Loan được chia sẻ, nhiều netizen phát hiện Lona Kiều Loan cũng có động thái khá tương đồng. Trên trang cá nhân, Á hậu đăng tải video tự tay chuẩn bị một bình hoa sen hồng kết hợp cùng hoa ly để trưng bày trong không gian sống. Không lựa chọn phong cách cầu kỳ, Lona vẫn ghi điểm nhờ cách phối hoa hài hòa cùng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính.

Sự trùng hợp về thời điểm và nội dung chia sẻ nhanh chóng khiến mạng xã hội rộn ràng bàn tán. Nhiều người hài hước gọi đây là màn "so găng" mới giữa hai mỹ nhân. Nếu Ngọc Loan ghi điểm với hai bình sen cùng loạt món ăn truyền thống, thì Lona Kiều Loan cũng không hề kém cạnh khi khoe sự khéo léo trong việc cắm hoa. Tuy nhiên, đây cũng có thể là sự trùng khớp vô tình, bởi hiện tại cũng đang là thời điểm sen vào mùa đẹp nhất trong năm nên được nhiều mỹ nhân lựa chọn để trang trí nhà cửa.

Clip: Lona Kiều Loan cũng nhập hội cắm hoa sen

Lona Kiều Loan cũng chọn loại hoa hao hao với Ngọc Loan

Lona Kiều Loan và Ngọc Loan có mối quan hệ gì?

Ngọc Loan và Kiều Loan là 2 mỹ nhân Việt liên tục bị réo gọi vào những bàn tán, so sánh bởi nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống hiện tại. Dù bước ra từ những xuất phát điểm khác nhau trong showbiz, cả hai lại có chung lựa chọn rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, xây dựng hình ảnh kín tiếng, tập trung vào đời sống cá nhân và công việc riêng. Phong cách sống sang chảnh, xuất hiện lần nào cũng gây chú ý khiến Ngọc Loan và Kiều Loan trở thành những cái tên thường xuyên được nhắc đến, dù không còn hoạt động giải trí sôi nổi như trước.

Sau thời gian rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Loan hiện có cuộc sống khá kín tiếng nhưng không kém phần sang chảnh. Cô gần tập trung vào công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp. Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường với không gian sống sang trọng, những chuyến du lịch đắt đỏ và phong cách thời trang tinh giản nhưng toàn hàng hiệu.

Ngọc Loan nhiều lần dẫn đầu đường đua hội "phú bà" đảm đang, khéo léo

Ngọc Loan có cuộc sống xa hoa, sang chảnh

Có xuất phát điểm là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan liên tục ghi điểm khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp. Có giai đoạn Lona Kiều Loan im hơi lặng tiếng, không nhắc việc học hành cũng như đi sự kiện. Thời điểm đó, cô vướng nghi vấn ở ẩn để bầu bí và sinh con. Gần đây, cô vướng tin đồn có tin vui khi bị tóm dính về chung toà chung cư với bác sĩ thẩm mỹ.

Lona Kiều Loan cũng nhiều lần khoe sự đảm đang, khéo léo

Lona Kiều Loan đang vướng nghi vấn có tin vui lần 2

Ảnh: FBNV