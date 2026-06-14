Giữa thời điểm những mối quan hệ xung quanh bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Á hậu Lona Kiều Loan - Ngọc Loan nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng, một động thái mới trên mạng xã hội đang thu hút bàn tán. Mới đây, trên Facebook cá nhân của bác sĩ đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Loan xuất hiện tại một sự kiện liên quan tới thẩm mỹ.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Loan diện trang phục trắng thanh lịch, xuất hiện nổi bật tại sự kiện được tổ chức ở Trung Quốc. Điều khiến dân mạng chú ý chính là ở việc hình ảnh này được đăng tải công khai trên tài khoản chính chủ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Được biết, Ngọc Loan hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc điều hành bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Một số bình luận còn cho rằng đây là điều mà Á hậu Lona Kiều Loan hiếm khi có được vì dường như không xuất hiện theo cách tương tự trên trang cá nhân của nam bác sĩ.

Hình ảnh của Ngọc Loan được đăng tải công khai trên Facebook của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: FBNV

Ngọc Loan hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc điều hành bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: FBNV

Cô và bác sĩ Chiêm Quốc Thái liên tục xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, dịp quan trọng. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, mối quan hệ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Lona Kiều Loan và Ngọc Loan liên tục trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, nhưng những lần xuất hiện chung, tương tác trên mạng xã hội hay các khoảnh khắc tại sự kiện vẫn khiến netizen không ngừng bàn luận.

Đầu tháng 6 vừa qua, Lona Kiều Loan từng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện và nhận bó hoa từ bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ thân thiết giữa cả hai.

Sau khi sự kiện kết thúc, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái rời địa điểm khá sớm nhưng không đi cùng nhau mà sử dụng hai phương tiện riêng. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng của cả hai được cho là cùng một khu chung cư tại trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là nơi Lona Kiều Loan sinh sống thời gian gần đây, trong khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái được cho là có nơi ở riêng.

Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị tóm hành động gây xôn xao tại một bữa tiệc. Sau đó cả hai còn về chung một nhà. Ảnh: Đi soi sao đi

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, đồng thời từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 10 chung cuộc. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực nhan sắc, cô còn lấn sân làm MC, ca sĩ, rapper và từng gây chú ý khi tham gia chương trình King of Rap. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh công việc, phong cách sống hiện đại cùng những khoảnh khắc đời thường tại không gian sống sang trọng.

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu, Lona Kiều Loan từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình và mở rộng cơ hội phát triển trong showbiz. Trong quá trình này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái là người trực tiếp tư vấn và đồng hành cùng cô. Kể từ đó, cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hoạt động công việc hay những buổi gặp gỡ bạn bè.

Mối quan hệ giữa Lona Kiều Loan và Chiêm Quốc Thái bị bàn tán từ năm 2021. Ảnh: Tổng hợp

Nhắc đến Ngọc Loan, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một trong những gương mặt nổi bật của The Face Vietnam 2016. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt sắc sảo cùng thần thái đậm chất thời trang, cô nhanh chóng trở thành thí sinh nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong đội của huấn luyện viên Phạm Hương. Dù không tiến sâu đến chặng cuối, Ngọc Loan vẫn được đánh giá là một trong những mỹ nhân để lại nhiều dấu ấn của mùa giải năm đó.

Sau chương trình, thay vì tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật như nhiều gương mặt bước ra từ The Face, Ngọc Loan lựa chọn một hướng đi khác. Người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trong showbiz và tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành làm đẹp.