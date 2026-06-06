Thái độ đầu tiên của Ngọc Loan giữa lúc khoảnh khắc bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan được bàn tán rầm rộ

Giữa lúc những khoảnh khắc thân thiết của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Lona Kiều Loan liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, mọi động thái từ những người có liên quan cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Trong đó, Ngọc Loan Trần bất ngờ nhận được sự chú ý đặc biệt khi có bài đăng mới trên trang cá nhân, đúng vào thời điểm câu chuyện xoay quanh vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đang thu hút nhiều quan tâm.

Cụ thể trên Facebook, Ngọc Loan chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút khoảnh khắc đi công tác tại Trung Quốc. Kèm theo đó cô viết dòng chú thích: "Thành quả ngọt ngào nhất không bao giờ đến từ sự may mắn, mà là kết tinh của cả một quá trình cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ".

Không trực tiếp nhắc đến bất kỳ ai hay đề cập đến những đồn đoán đang lan truyền, Ngọc Loan lựa chọn chia sẻ hình ảnh mới cùng thông điệp mang màu sắc tích cực về hành trình nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện của bài đăng vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán và đưa ra nhiều suy đoán. Suốt thời gian qua, Ngọc Loan vẫn sống kín tiếng và không chia sẻ gì về chuyện cá nhân.

Ngọc Loan đăng tải clip đi công tác ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: FBNV

Người đẹp không nói về những ồn ào đang diễn ra xung quanh mình. Nguồn: FBNV

Tối 3/6, khoảnh khắc giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Lona Kiều Loan đã gây bão mạng xã hội. Nguồn: Đi soi sao đi

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân Vbiz, tuy nhiên Ngọc Loan là một trong số ít những người thường xuyên xuất hiện công khai cùng anh tại các sự kiện. Cô tham gia hoạt động tại thẩm mỹ viện, nhiều lần xuất hiện công khai cùng vị bác sĩ trong các buổi ký kết, chuyển giao công nghệ làm đẹp cũng như các sự kiện của công ty. Không chỉ vậy, Ngọc Loan còn góp mặt trong những dịp có sự hiện diện của gia đình bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Đáng chú ý, mẹ của bác sĩ từng công khai gọi Ngọc Loan là "con dâu" và dành nhiều lời khen cho cô. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, nhưng những chi tiết này khiến họ nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng, đồng thời dấy lên không ít đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã đồng hành cùng nhau công khai ở các sự kiện quan trọng. Ảnh: FBNV

Mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng gọi cô là "con dâu". Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, một số hình ảnh đời thường của Ngọc Loan tại không gian sống sang trọng cũng khiến cư dân mạng bàn tán, khi nhiều góc chụp được cho là tương đồng với nơi ở của vị bác sĩ, từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai người. Ngọc Loan cũng nhiều lần lộ hình ảnh đi du lịch cùng hai con có sự xuất hiện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Mối quan hệ của cả hai đã được bàn tán trong suốt nhiều năm nay. Ảnh: FBNV

Ngọc Loan từng được biết đến là thí sinh của The Face Vietnam 2016, nổi bật với gương mặt sắc sảo, thần thái high-fashion và chiều cao 1m74. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương, cô ghi dấu ấn khi lọt Top 2 team, dù không giành chiến thắng chung cuộc nhưng vẫn là gương mặt được chú ý trong dàn người mẫu thế hệ mới thời điểm đó.

Sau khi rời showbiz, Ngọc Loan không hoạt động nghệ thuật nhiều mà chuyển hướng sang kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân, duy trì sức hút theo cách riêng của mình.