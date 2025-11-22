Lối vào chỉ 0,5m² nhưng chứa được 80 đôi giày: Thiết kế tủ giày khiến ai ở căn hộ nhỏ cũng muốn học theo

Tủ giày truyền thống thường mắc kẹt giữa hai trạng thái: không đủ chỗ hoặc để lại khoảng trống vô ích. Nhưng một chủ nhà ở Thượng Hải đã chứng minh điều ngược lại: chỉ cần 0,5m² lối vào cũng có thể chứa tới 80 đôi giày, nhờ một thiết kế cực kỳ thông minh – và trở thành “cứu tinh lưu trữ” cho mọi căn hộ nhỏ.

1. Phá vỡ quy ước: Tủ giày sâu 60cm – rộng rãi gấp đôi tủ truyền thống

Tủ giày thông thường chỉ sâu 30–35cm, khiến giày to không để vừa, giày nhỏ lại không ổn định, thậm chí lủng lẳng trong khoảng trống. Chủ nhà này đã nâng độ sâu lên 60cm (thực tế 59cm), tạo thành 3 khu vực riêng cho từng loại giày, tối ưu hóa triệt để không gian:

• Ngăn cao nông 15cm (3 tầng)

Giày bệt – giày thể thao không cần chồng lên nhau. Mỗi tầng chứa khoảng 10 đôi, lấy ra dễ dàng, không động vào giày khác.

• Ngăn cao sâu 25cm (1 tầng)

Chuyên cho bốt và giày cao gót – đặt thẳng đứng, không làm gãy gót, không phải nhét chồng gây biến dạng.

• Ngăn treo 18cm ở vị trí thấp

Vừa mở cửa là có thể ném dép vào – hoàn hảo với người “lười cúi”.

Nhưng “đỉnh của chóp” chính là hệ tủ trên với ray kéo 55cm: mỗi hàng chứa 8 đôi giày, 3 hàng chứa 24 đôi. Kéo một cái là toàn bộ giày hiện ra như catalogue, không cần cúi, không cần lục tung từng ngăn.

Một số cư dân mạng học theo, thậm chí nhét tới 110 đôi giày, biến tủ nhỏ thành “kho chứa mini”.

2. Muốn làm theo? Ghi ngay 3 bí kíp để không mắc lỗi khi thi công

Đây là ba nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng – giúp kể cả người mới bắt đầu làm tủ cũng không sai:

(1) Tính đúng chiều rộng lối vào

Tủ sâu 60cm cần lối vào tối thiểu 1,6m để không cản đường đi. Nếu thiếu, có thể “mượn” 5–10cm từ phòng ngủ hoặc bếp cạnh đó mà không ảnh hưởng thẩm mỹ.

(2) Chọn ray kéo hợp lý – không cần loại đắt nhất

Có thể đặt làm hoặc mua online. Khi lắp, hãy chêm miếng đệm gỗ 1cm để ray không va vào cửa tủ. Chọn màu và chất liệu phù hợp để tổng thể đẹp – bền – dễ kéo.

(3) Định vị đường ray theo “quy tắc 1/3”

Chia chiều rộng kệ thành ba phần bằng nhau và đặt ray vào đúng điểm 1/3. Cách này giúp kệ kéo ra không rung, không nghiêng, dùng lâu vẫn mượt.

3. Không chỉ tủ giày: Thiết kế kéo ra còn nâng cấp cả tủ quần áo

Thiết kế kéo ra không phải “độc quyền” cho tủ giày. Chỉ cần thay thanh ngang bình thường bằng thanh trượt kết hợp giá treo, bạn có thể treo hai hàng quần gọn gàng. Lúc cần chọn đồ, chỉ cần kéo ra – toàn bộ quần hiện ngay trước mắt, không cúi, không tìm.

Khi tự làm, hãy đảm bảo độ sâu thanh trượt nhỏ hơn độ sâu tủ, và thử trước vị trí bắt vít để tránh lộ ra ngoài hoặc cong vênh.





4. Kết luận: Căn hộ nhỏ không thiếu chỗ – chỉ thiếu cách thiết kế thông minh

Một lối vào 0,5m² nhưng chứa được 80 đôi giày cho thấy: vấn đề không phải nhà nhỏ, mà là sử dụng không gian chưa đúng cách.

Thay vì để tủ bếp, tủ cũ che khuất lối vào và tích bụi, một thiết kế kéo ra tinh gọn – đẹp mắt – tiết kiệm diện tích có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sống. Chỉ cần một lần cải tạo, căn hộ của bạn có thể thoát khỏi cảnh bừa bộn và biến thành không gian gọn gàng, tiện nghi đúng nghĩa.