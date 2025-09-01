Tủ giày của bạn lúc nào cũng ẩm mốc và bốc mùi? 90% mọi người đều bỏ qua điểm quan trọng này

Mùa nóng ẩm là "ác mộng" với bất kỳ gia đình nào. Ngoài cảm giác oi bức, khó chịu, đây còn là thời điểm nấm mốc dễ sinh sôi, đặc biệt là ngay lối vào – nơi cất giày dép và đồ đi mưa.

Theo kinh nghiệm của nhiều quản gia, chống ẩm không chỉ dừng lại ở tủ quần áo hay phòng ngủ. Sảnh vào, tủ giày – nơi vốn ít thông thoáng – mới là điểm mù mà hầu hết mọi người bỏ qua. Và chính nơi này lại là ổ phát sinh mùi hôi, ẩm mốc khó chịu nhất.

4 thói quen sai lầm khiến tủ giày luôn ẩm mốc

Cho giày ướt vào tủ ngay: Giày dính mưa hoặc còn hơi ẩm nhưng lập tức bị cất vào không gian kín là môi trường hoàn hảo cho nấm mốc. Nguyên tắc: luôn để giày khô ít nhất qua đêm rồi mới cất vào tủ.

Để ô ướt trực tiếp trên giá: Nước mưa nhỏ giọt không chỉ làm sàn ẩm ướt mà còn khiến giá ô nhanh hỏng, dễ mốc. Hãy lau khô và phơi ô trước khi cất.

Đóng kín tủ giày lâu ngày: Một chiếc tủ không được mở thông khí thường xuyên sẽ giữ nguyên độ ẩm bên trong, nấm mốc sinh sôi mạnh. Cần mở hé tủ hàng ngày, và mở to hẳn ít nhất 1 lần/tuần.

Nhét đầy giày dép vào tủ: Tủ quá chật khiến không khí không lưu thông, độ ẩm dễ tích tụ. Đừng tiếc giữ những đôi giày cũ đã lâu không dùng.

Quy trình xử lý giày dép bị ướt mưa

Bước 1: Lau sạch bằng khăn khô, đặc biệt chú ý phần bên trong.

Bước 2: Nhét khăn giấy hoặc giấy báo để hút ẩm, thay mới sau 2–3 giờ.

Bước 3: Đặt giày ở nơi thoáng mát, dùng quạt hoặc máy sấy giày. Tránh phơi nắng trực tiếp vì da dễ nứt và biến dạng.

Bước 4: Với ô, hãy giũ bớt nước, mở ra phơi khô, hoặc lau sạch rồi treo ở nơi thoáng.

6 mẹo chống ẩm mốc cho lối vào và tủ giày

Dùng máy đo độ ẩm: Khi độ ẩm trên 60% là lúc nấm mốc phát triển. Nếu lên 80% thì "bùng nổ". Máy đo độ ẩm giúp bạn biết khi nào cần bật máy hút ẩm.

Mở tủ giày trước khi ra ngoài: Thói quen nhỏ này giúp thông gió, giảm tích tụ hơi ẩm.

Quét bụi giày trước khi cất: Đế giày bẩn kết hợp với không gian kín dễ sinh nấm mốc. Vệ sinh tủ ít nhất 1 lần/tháng, lau bằng cồn khử khuẩn.

Đặt than hoạt tính hoặc máy hút ẩm mini: Đây là “lá chắn” giữ cho tủ luôn khô ráo.

Để giày ngoài tủ qua đêm: Ngay cả giày không dính mưa vẫn chứa mồ hôi chân. Để ngoài tủ một đêm trước khi cất sẽ giảm ẩm đáng kể.

Dọn dẹp, bỏ bớt giày không dùng: Tủ thoáng sẽ dễ bảo quản hơn, giày dép cũng bền lâu hơn.

Kết luận

Một đôi giày da có thể trị giá vài triệu, một đôi sneaker bạn yêu thích cũng không hề rẻ. Nhưng nếu tủ giày ẩm mốc, cả những đôi giày đắt tiền cũng nhanh chóng biến dạng, ám mùi.

Chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ và duy trì môi trường khô ráo, bạn không chỉ bảo vệ giày dép mà còn giữ cho ngôi nhà luôn thơm tho, gọn gàng – đặc biệt là khu vực lối vào, nơi khách bước vào sẽ cảm nhận đầu tiên.