BS Dũng thăm khám cho bệnh nhân A.

Ngày 10/6, thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), bệnh nhân N.V.P.A (19 tuổi, TPHCM) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nôn ói liên tục và sụt 12kg.

Nguyên nhân được các bác sĩ xác định là do biến chứng hẹp môn vị từ bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng, hậu quả của thói quen thức khuya, ăn uống thất thường và nghiện game trong thời gian dài.

Theo BS.CKI Lê Tiến Dũng, khoa Ngoại Tiêu hóa, khai thác bệnh sử cho thấy, suốt 6 tháng qua, bệnh nhân A. thường xuyên buồn nôn và nôn ra thức ăn cũ. Tình trạng này kéo dài khiến bệnh nhân sụt 12kg, chỉ số khối cơ thể (BMI) tại thời điểm nhập viện chỉ còn 15, ở mức báo động suy kiệt.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân nghiện game trong nhiều năm, chế độ ăn uống thất thường và thường xuyên thức khuya. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dạ dày giãn rất lớn, sa xuống tận vùng mào chậu, trong khi vị trí bình thường là ở trên rốn.

Do môn vị bị hẹp, thức ăn không thể đi xuống ruột non đã bị ứ đọng lại, khiến dạ dày ngày càng giãn to. Kết quả chụp CT cho thấy cơ của bệnh nhân gần như đã tiêu hết, bụng hõm sâu hình lòng thuyền, một dấu hiệu của suy dinh dưỡng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hẹp môn vị nặng và chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật không quá phức tạp về kỹ thuật nhưng lại rất thách thức do bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nặng. Bệnh viện phải hội chẩn và có sự hỗ trợ tích cực từ khoa Dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cho bệnh nhân trước và sau mổ.

Hình ảnh CT bụng lõm lòng thuyền của bệnh nhân.

“Ekip phẫu thuật tiến hành nối vị tràng, tức tạo một đường lưu thông mới cho thức ăn đi từ dạ dày xuống thẳng ruột non, bỏ qua phần môn vị bị hẹp. Hiện tại, sau hai tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ăn uống lại được và bắt đầu lên cân. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi chặt chẽ về chế độ dinh dưỡng”, BS Dũng thông tin.

TS.BS.CKII Hồ Hữu Đức - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, nhận định, tình trạng viêm loét dạ dày đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa.

Nguyên nhân chính đến từ những thói quen xấu như ăn uống không lành mạnh, lối sống thiếu khoa học, đặc biệt là việc thường xuyên thức khuya, lạm dụng điện thoại, tivi, máy tính.

Nếu không được điều trị kịp thời, viêm loét dạ dày có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, hẹp môn vị và thậm chí là ung thư.

“Các bạn trẻ nên sớm thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt để có một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn, duy trì một lối sống lành mạnh, đảm bảo ăn uống điều độ, đúng bữa, giảm thời gian ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại và tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe”, BS Đức khuyến cáo.