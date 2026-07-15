Nửa đầu năm 2026 khép lại với hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi về các xu hướng ăn kiêng. Mới đây, tờ New York Times (Mỹ) đã tổng hợp những lời khuyên dinh dưỡng đáng chú ý nhất dựa trên các nghiên cứu khoa học và ý kiến chuyên gia. Khác với tâm lý chạy theo các phương pháp kiêng khem khắc nghiệt, xu hướng y khoa hiện nay hướng tới sự cân bằng và bền vững.

Dưới đây là 9 tiêu điểm dinh dưỡng được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, mở đầu bằng một ngoại lệ ăn kiêng mà giới chuyên môn luôn phản đối:

1. Thận trọng với chế độ ăn ít tinh bột được các bác sĩ nhấn mạnh

Cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì để thay bằng thịt, mỡ là phương pháp giảm cân cấp tốc rất phổ biến. Nghiên cứu cho thấy nó giúp giảm cân nhanh hơn 2,7kg so với chế độ ăn Địa Trung Hải trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi áp dụng lâu dài là rất đắt đối với sức khỏe mạch máu.

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Bác sĩ Nate Wood (Trường Y khoa Yale, Mỹ) thẳng thắn: "Tôi chưa bao giờ khuyên bất kỳ bệnh nhân nào áp dụng chế độ ăn ít tinh bột, và tôi cũng không có kế hoạch làm vậy trong tương lai."

Giáo sư, Tiến sĩ Frank B. Hu (Trường Y tế Công cộng Harvard, Mỹ) cũng chỉ ra rằng việc cắt tinh bột truyền thống thường dẫn đến tiêu thụ quá đà thịt đỏ và chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch. Với người trẻ và người trung niên, việc thiếu hụt carbohydrate chất lượng cao lâu dài còn gây mất cân bằng trao đổi chất và làm suy giảm chức năng nhận thức của não bộ.

2. Sữa chua đông lạnh không hề tốt cho sức khỏe như bạn lầm tưởng

Sữa chua đông lạnh (Frozen yogurt) thực chất là một dạng kem tráng miệng được làm từ sữa chua thay vì kem béo. Nhiều người lầm tưởng món này tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế để giảm vị chua khi cấp đông và giúp người ăn ngon miệng hơn, các nhà sản xuất buộc phải tống vào đó một lượng đường khổng lồ. Chưa kể, nhiệt độ đóng băng quá sâu đã tiêu diệt gần hết các lợi khuẩn sống (men vi sinh) có lợi cho đường ruột.

Do đó, các chuyên gia khẳng định sữa chua đông lạnh thực chất chỉ là một món đồ ngọt núp bóng sức khỏe, hoàn toàn không bổ dưỡng và lành mạnh như sữa chua truyền thống ít đường.

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3. Nhịn ăn gián đoạn không nên bị lạm dụng

Trào lưu giới hạn khung giờ ăn trong ngày hoặc trong tuần để giảm cân và làm chậm lão hóa thực chất có nền tảng bằng chứng lâm sàng dài hạn rất lỏng lẻo. Các chuyên gia chỉ ra rằng phương pháp này chỉ giúp người bận rộn dễ kiểm soát calo hơn chứ không mang lại phép màu trao đổi chất. Thay vì ép cơ thể nhịn đói khắc nghiệt, việc thiết lập một thói quen ăn uống đều đặn ba bữa và bền vững mỗi ngày mới là chìa khóa thực sự.

4. Nguy cơ tàn phá tim mạch khi nạp quá nhiều protein động vật

Chế độ ăn giàu protein, cắt giảm hoàn toàn rau xanh và ngũ cốc để ăn thịt, trứng vô tội vạ nhằm tăng cơ đang để lại nhiều hệ lụy. Việc bổ sung đạm là cần thiết, nhưng tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ tim mạch, tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 và ung thư. Một chế độ ăn lành mạnh luôn đòi hỏi tỷ lệ cân bằng và ưu tiên các nguồn đạm thực vật từ các loại đậu.

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5. Chất xơ trong chế độ ăn đang bị phần lớn người trẻ bỏ quên

Chất xơ tự nhiên từ các loại đậu, rau củ và hạt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru. Không chỉ vậy, chất này còn tham gia trực tiếp vào quá trình điều hòa hệ vi sinh đường ruột, kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch. Trước khi tốn tiền mua các loại thực phẩm chức năng bổ sung, bạn nên tự kiểm tra và tăng cường lượng rau củ tươi trong khay cơm hằng ngày của mình.

6. Không có bất kỳ giới hạn an toàn nào cho việc uống rượu bia

Quan niệm "uống một chút rượu có lợi cho sức khỏe và kích thích tiêu hóa" chính thức bị bác bỏ trong năm 2026. Các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng ngay cả việc chỉ tiêu thụ 1 ly đồ uống có cồn mỗi ngày cũng làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến cồn. Đối với những người quan tâm đến sức khỏe lâu dài, việc cắt giảm lượng rượu bia tối đa luôn là lựa chọn an toàn nhất.

7. Bột yến mạch là "người hùng" bị lãng quên cho mạch máu

Bột yến mạch trông có vẻ mộc mạc và bình thường nhưng lại là nguồn dinh dưỡng vàng cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Hoạt chất beta-glucan (một loại chất xơ hòa tan) trong yến mạch có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu LDL trong máu. Đối với người trung niên và người cao tuổi, đây là thực phẩm đơn giản nhất giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi ở ruột và duy trì lượng đường trong máu ổn định.

8. Đậu Hà Lan sở hữu lượng đạm thực vật đáng kinh ngạc

Tuy chỉ là món ăn kèm nhỏ bé thường bị ngó lơ trên bàn ăn, giá trị dinh dưỡng của đậu Hà Lan lại vô cùng tuyệt vời. Loại đậu này cung cấp nguồn protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết dồi dào. Các số liệu chuyên môn cho thấy, lượng protein tinh khiết tích tụ trong một chén đậu Hà Lan nhỏ bé đã tương đương với khoảng 85g đậu phụ cứng.

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9. Uống nước ấm trước bữa sáng: Tốt nhưng đừng "thần thánh hóa"

Thói quen uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy rất tốt để bù đắp lượng chất lỏng đã mất và giảm bớt sự khó chịu của dạ dày vào buổi sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định hành động này không có sự khác biệt lớn so với việc uống nước lọc bình thường. Nó hoàn toàn không có tác dụng "thải độc" hay điều trị bệnh thần kỳ như các lời đồn thổi trên mạng xã hội.

Nguồn và ảnh: New York Times, QQ

