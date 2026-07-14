Trường hợp này được bác sĩ Luo Peilin (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ. Bệnh nhân là nữ khoảng 20 tuổi, sau khi áp dụng chế độ ăn kiêng bằng dưa chuột trong 1 tháng, đã gặp phải các vấn đề như kinh nguyệt không đều, máu kinh loãng và nhạt màu, kinh nguyệt kéo dài đến 9 ngày và đau bụng.

Chế độ ăn kiêng "dưa chuột", có nguồn gốc từ Nhật Bản, đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Phương pháp này bao gồm ăn một quả dưa chuột sống trước mỗi bữa ăn, tổng cộng ba quả dưa chuột mỗi ngày.

Lý thuyết cốt lõi của chế độ ăn này là dưa chuột có lượng calo cực thấp, chỉ khoảng 16 calo mỗi quả. Chúng cũng chứa phospholipase, có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, và giàu chất xơ, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, kali có tác dụng lợi tiểu và có thể giảm phù nề. Do đó, người ta tin rằng nó giúp giảm cân.

Bác sĩ Luo Peilin giải thích rằng bệnh nhân đã có các triệu chứng của chứng tỳ vị hư hỏng, như đầy hơi và viêm dạ dày. Người này ăn dưa chuột sống trước mỗi bữa ăn, đôi khi ăn sống như một loại rau, đôi khi muối chua và dùng trong salad.

Bác sĩ chỉ ra rằng dưa có tính hàn, và việc tiêu thụ quá nhiều có thể dễ dẫn đến tích tụ hàn thấp trong cơ thể, đặc biệt là đối với những người bị tỳ vị hư hỏng, tiêu chảy hoặc tay chân lạnh. Máu kinh nguyệt loãng, nhạt màu mà bệnh nhân gặp phải trước và sau kỳ kinh nguyệt, theo thuật ngữ Y học cổ truyền phương Đông, là biểu hiện của chứng hàn thấp trong cơ thể. Vùng bụng dưới của bệnh nhân cảm thấy lạnh khi chạm vào, và cần phải chườm ấm để giảm đau bụng kinh.

Đối với những người có tỳ vị yếu hoặc thể chất dương hư, bác sĩ Luo Peilin khuyên nên thêm gia vị khi nấu dưa để trung hòa tính hàn của chúng. Bà giải thích gừng có tính cay nồng và ấm, có tác dụng làm ấm, trừ thấp, làm ấm dạ dày và cầm nôn; tỏi và hành lá cũng có tính cay nồng và ấm, có tác dụng trừ hàn, giúp dạ dày và ruột tiêu hóa; tiêu đen có tác dụng khai vị tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa, trong khi bột quế có tác dụng làm ấm thận và cải thiện chứng lạnh tay chân.

Ngoài ra, nên tránh ăn đồ sống hoặc đồ nguội và thay vào đó nên ăn đồ đã nấu chín, vì năng lượng từ đồ sống hoặc đồ nguội có thể trực tiếp làm đông đặc dương khí của tỳ vị, dẫn đến tiêu chảy hoặc khó tiêu. Cũng không nên ăn chúng khi bụng đói.

Về thời điểm và lượng tiêu thụ, bác sĩ Luo Peilin chỉ ra rằng tốt nhất nên tránh ăn dưa vào bữa tối và bữa ăn nhẹ đêm khuya. Điều này là do khí dương giảm vào buổi tối, và việc ăn dưa, vốn có hàm lượng nước cao và tính mát, vào thời điểm này có thể dễ gây đau bụng hoặc tiểu đêm. Nên ăn dưa vào giờ ăn trưa, khi khí dương đạt đỉnh điểm.

Mỗi bữa ăn không nên quá nửa bát dưa, và nên ăn kèm với các thực phẩm giàu tinh bột như cơm. Tính "ngọt và trung hòa" của cơm giúp bảo vệ dạ dày, cho phép kiểm soát cân nặng mà không gây hại cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: CTi News