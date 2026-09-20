Lời khuyên cho tất cả những người cứ thấy tóc bạc là nhổ

Nhổ tóc bạc không khiến tóc mới chuyển thành màu đen

Chỉ cần vài sợi tóc bạc xuất hiện giữa mái tóc đen, không ít người lập tức nhổ vì cảm thấy "ngứa mắt". Có người còn duy trì thói quen này trong thời gian dài với suy nghĩ rằng nhổ đi rồi tóc mới sẽ mọc lại như bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia về tóc và da liễu cho rằng đây không phải thói quen nên duy trì thường xuyên.

Theo The Guardian, Giáo sư Desmond Tobin, chuyên gia khoa học da liễu tại University College Dublin, Ireland, cho biết quan niệm "nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến hai hoặc nhiều sợi tóc bạc khác mọc lên" là không đúng.

Mỗi sợi tóc phát triển từ một nang tóc riêng biệt. Vì vậy, việc nhổ một sợi tóc không thể khiến cùng nang tóc đó đột nhiên tạo ra thêm nhiều sợi khác.

Điều đáng lưu ý lại nằm ở một vấn đề khác.

Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), tóc chuyển sang màu bạc hoặc trắng khi nang tóc giảm hoặc ngừng sản xuất melanin, loại sắc tố quyết định màu sắc của tóc.

Quá trình này chịu ảnh hưởng lớn từ tuổi tác và yếu tố di truyền. Do đó, việc nhổ một sợi tóc bạc không thể thay đổi cơ chế tạo sắc tố bên trong nang tóc.

Nếu sợi tóc bị nhổ rồi mọc trở lại, sợi mới vẫn có thể tiếp tục mang màu bạc. Nói cách khác, nhổ tóc chỉ giúp loại bỏ sợi tóc trước mắt chứ không khiến nang tóc bắt đầu sản xuất một sợi tóc đen thay thế.

AAD cũng lưu ý việc nhổ tóc thường xuyên có thể góp phần khiến mái tóc trở nên thưa hơn.

Giáo sư Tobin cho biết nếu một người liên tục nhổ tóc tại cùng một khu vực, nang tóc có thể phải chịu những tổn thương lặp đi lặp lại. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng tạo ra sợi tóc mới có thể bị ảnh hưởng.

Ông cũng nhắc đến trường hợp tương tự ở lông mày. Trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, kiểu lông mày rất mảnh từng trở thành xu hướng, khiến nhiều người thường xuyên nhổ lông để tạo dáng. Sau thời gian dài, một số người nhận thấy lông mày trở nên thưa và khó mọc lại như trước.

Nang tóc có thể bị ảnh hưởng ra sao?

Cleveland Clinic giải thích nang tóc là cấu trúc nằm bên trong da, nơi sợi tóc được hình thành và phát triển.

Khi nhổ tóc, toàn bộ nang tóc thường không bị kéo ra khỏi da. Tuy nhiên, việc liên tục kéo và nhổ có thể tạo ra những chấn thương nhỏ quanh khu vực nang tóc.

Trong nhiều trường hợp, tóc vẫn có khả năng mọc trở lại. Nhưng nếu tổn thương lặp lại quá nhiều hoặc hình thành mô sẹo, sợi tóc mới có thể mọc yếu hơn, mảnh hơn hoặc khó mọc trở lại.

Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến cáo không nên biến việc nhổ tóc bạc thành thói quen hằng ngày, đặc biệt khi số lượng tóc bạc ngày càng tăng.

Có tóc bạc nên làm gì?

Tóc bạc là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Thời điểm tóc bắt đầu bạc ở mỗi người khác nhau và phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền.

Nếu chỉ có một vài sợi khiến bạn khó chịu về mặt thẩm mỹ, có thể cắt ngắn thay vì liên tục nhổ. Khi tóc bạc nhiều hơn, một số người lựa chọn nhuộm tóc, nhưng cần chú ý nguy cơ kích ứng hoặc dị ứng với sản phẩm nhuộm nếu da đầu nhạy cảm.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ, hạn chế căng thẳng, không hút thuốc và chăm sóc tóc nhẹ nhàng. Những thói quen này có lợi cho sức khỏe tóc nói chung, dù không đồng nghĩa những sợi tóc đã bạc sẽ chắc chắn trở lại màu đen.

Nếu tóc bạc xuất hiện quá sớm, tăng nhanh bất thường hoặc đi kèm tình trạng rụng tóc nhiều, tóc thưa rõ rệt, người gặp tình trạng này nên tham khảo bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân.

Vì vậy, nhổ một sợi tóc bạc không khiến hai sợi khác mọc ra như lời đồn. Nhưng nếu cứ nhìn thấy tóc bạc là nhổ trong thời gian dài, thói quen này có thể khiến nang tóc chịu tổn thương và làm mái tóc ngày càng thưa hơn.

Theo The Guardian, American Academy of Dermatology, Cleveland Clinic