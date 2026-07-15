Uống nước đá lạnh có thật sự giải nhiệt mùa hè?

Mỗi khi bước chân từ ngoài đường nóng bức vào phòng hay sau những giờ tập luyện đổ mồ hôi, một ly nước đá lạnh sáng khoái luôn là thứ đầu tiên nhiều người tìm kiếm. Cảm giác mát lạnh theo dòng nước chạy dọc cổ họng, làm bừng tỉnh mọi giác quan ngay lập tức khiến nhiều người lầm tưởng đây là cách làm mát, giả nhiệt cơ thể thông minh nhất.

Thế nhưng, đằng sau sự thỏa mãn nhất thời đó là cả một chuỗi hệ lụy kinh hoàng đang âm thầm tàn phá nội tạng và cấu trúc răng miệng của bạn. Đặc biệt là nếu bạn uống nước đá lạnh không đúng cách.

Câu trả lời cho câu hỏi "uống đá lạnh có thật sự giải nhiệt" sẽ khiến bạn phải giật mình: Không hề! Việc đổ một lượng lớn nước đá lạnh vào cơ thể thực chất chỉ mang lại cảm giác đánh lừa hệ thần kinh trong vài giây đầu tiên. Khi dòng nước buốt giá tràn xuống, các mạch máu tại dạ dày và ruột sẽ lập tức co thắt dữ dội để tự vệ trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

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Chính cơ chế co mạch này làm chậm tốc độ tuần hoàn máu, khiến quá trình hấp thụ nước của tế bào bị đình trệ nghiêm trọng. Hệ quả là bạn càng uống nhiều nước đá lạnh thì cơ thể lại càng nhanh mất nước và cảm thấy khát hơn.

Không chỉ vậy, thay vì giúp hạ nhiệt, cơ thể bạn lúc này buộc phải huy động một nguồn năng lượng cực lớn từ các cơ quan khác để làm ấm lượng nước đá đó lên bằng với thân nhiệt 37 độ C bình thường. Vô tình, bạn đang tự vắt kiệt năng lượng của chính mình, khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi, nóng nực từ bên trong.

5 sai lầm khi uống nước đá lạnh cực phổ biến nhưng cực hại cho sức khỏe

Nếu bạn vẫn giữ những thói quen vô tội vạ dưới đây khi sử dụng nước đá lạnh, bạn đang tự kích hoạt những "quả bom hẹn giờ" đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe bất cứ lúc nào đấy nhé!

1. Uống nước đá lạnh sai thời điểm

Đây là lỗi kinh điển dễ kích hoạt các ca cấp cứu sốc nhiệt hoặc đột quỵ não đột ngột. Việc nạp ngay một ly nước đá lạnh buốt giá khi vừa đi nắng về làm mạch máu hầu họng co thắt dữ dội, hủy hoại hệ miễn dịch tại chỗ và gây viêm họng cấp.

Nếu uống ngay sau khi vừa vận động mạnh, luồng nước buốt sẽ kích thích mạnh dây thần kinh phế vị, khiến nhịp tim giảm đột ngột dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. Đặc biệt, thói quen uống sát giờ đi ngủ ban đêm ít người để ý nhưng thực tế có thể làm co thắt mạch máu não, kích hoạt các cơn đau đầu dữ dội và làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não ngay trong đêm.

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2. Uống quá nhiều, uống liên tục cả ngày

Việc nạp lượng nước buốt giá liên tục với tần suất dày đặc khiến hệ tiêu hóa luôn trong trạng thái bị đóng băng. Các mạch máu dạ dày co thắt liên tục làm cản trở quá trình tiết dịch vị và co bóp thức ăn. Hậu quả tàn khốc là bạn sẽ phải đối mặt với chứng viêm loét dạ dày mãn tính, ruột mất hoàn toàn khả năng hấp thụ dinh dưỡng khiến cơ thể kiệt quệ.

3. Vừa ăn đồ nóng cay vừa uống nước đá lạnh xen kẽ

Thói quen tai hại này tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ cực đoan và đột ngột trong khoang miệng. Men răng liên tục bị giãn nở rồi co lại đột ngột sẽ lập tức nứt vỡ, bong tróc và lộ ngà răng gây ê buốt mãn tính. Không dừng lại ở đó, niêm mạc dạ dày bị kích thích nóng lạnh liên tục sẽ bị tê liệt, gây ra các cơn co thắt dạ dày cấp tính dẫn đến nôn mửa ngay tại chỗ.

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4. Uống nước đá lạnh khi đang bị đau bụng kinh, đang sốt

lượng nước đá lạnh đi vào cơ thể sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm làm co thắt dữ dội các cơ trơn ở tử cung. Quá trình này không chỉ khiến cơn đau bụng kinh trở nên quằn quại, dữ dội hơn gấp nhiều lần mà còn làm ứ đọng máu kinh, gây rối loạn chu kỳ và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản. Một sai lầm nữa là dùng nước đá lạnh để hạ sốt, trong khi nó làm co các mạch máu ngoại vi, khiến nhiệt lượng trong cơ thể không thể thoát ra ngoài qua da được nữa. Nhiệt độ bên trong trung tâm cơ thể sẽ càng tăng cao hơn, dẫn đến nguy cơ co giật, tổn thương tiểu não và đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch.

5. Nhai đá viên rau ráu trong lúc uống nước

Sở thích nghe tiếng đá vỡ vụn trong miệng hay cảm giác viên đá lạnh buốt chạm vào lưỡi thực chất là hành vi tự tay phá hủy cấu trúc răng miệng. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột kết hợp lực nghiền mạnh sẽ tạo ra các vết nứt vi mô trên bề mặt men răng. Lâu ngày, men răng bị bào mòn loang lổ, làm lung lay chân răng vĩnh viễn, thậm chí áp lực quá lớn có thể làm gãy đôi răng đối với những chiếc răng đã lấy tủy.

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Uống nước đá lạnh thế nào mới tốt?

Bạn không nhất thiết phải hoàn toàn tránh xa việc uống nước đá lạnh, nhưng tốt nhất là hạn chế hết mức có thể và nếu uống, đừng bao giờ mắc phải 5 sai lầm tai hại kể trên.

Thay vì dùng đá viên thả trực tiếp vào ly, bạn hãy chuyển sang uống nước mát được làm lạnh trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ lý tưởng từ 8 đến 15 độ C. Khi uống, tuyệt đối không được tu một hơi hết cả ly mà phải ngụm từng hớp nhỏ, ngậm lại trong khoang miệng vài giây để cơ thể thích nghi với nhiệt độ trước khi nuốt xuống. Tần suất uống cũng cần tiết chế, không dùng quá 2 ly nước mát lạnh mỗi ngày và tuyệt đối tránh xa các thời điểm nhạy cảm như vừa đi nắng về hoặc vừa tập thể thao xong, trước khi đi ngủ. Sau khi uống nước đá lạnh, tuyệt đối không nên ra ngoài nắng hay đi tắm ngay. Ưu tiên uống nước lọc cùng đá lạnh thay vì nước ngọt để bảo vệ sức khỏe.