Thất bại khi nâng "vòng 1" ở Dubai, người phụ nữ về Việt Nam và được bác sĩ "cứu cánh" hoàn hảo

Và lựa chọn ấy đã không khiến chị thất vọng.

Một năm "sống chung" với nỗi tự ti sau ca phẫu thuật không trọn vẹn

Làm mẹ là hành trình thiêng liêng nhưng cũng lấy đi của người phụ nữ không ít thứ, trong đó có vóc dáng. Với nữ bệnh nhân 23 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Dubai, dấu ấn rõ rệt nhất sau khi sinh con chính là đôi gò bồng đảo chảy xệ, mất cân đối - điều khiến chị e dè mỗi khi diện những bộ trang phục yêu thích.

Mong muốn lấy lại sự tự tin, chị đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để đặt túi ngực. Thế nhưng, một năm trôi qua, kết quả không như kỳ vọng: "Vòng 1" vẫn sa trễ, hình dáng chưa đạt như mong muốn.

"Sau sinh, tôi rất mong muốn lấy lại sự tự tin về vóc dáng. Tôi đã từng phẫu thuật nhưng sau một thời gian vẫn thấy ngực bị sa trễ. Điều đó khiến tôi khá buồn và ngại mặc những trang phục trước đây mình yêu thích", chị tâm sự.

Vượt nghìn cây số, đặt trọn niềm tin vào y bác sĩ Việt Nam

Giữa muôn vàn lựa chọn ở nơi đất khách, người phụ nữ trẻ đã quyết định làm một điều không phải ai cũng dám: Bỏ qua những trung tâm thẩm mỹ gần nơi mình sinh sống để bay về Việt Nam để "sửa ngực". Qua tham khảo thông tin và tư vấn từ người quen, chị quyết định trở về Việt Nam, lựa chọn PGS.TS Phạm Thị Việt Dung - Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai để trực tiếp thăm khám.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa và các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám tạo hình phẫu thuật

Tại đây, chị được thăm khám và đánh giá toàn diện, từ tình trạng mô tuyến vú, độ đàn hồi da, vị trí quầng - núm vú, cho đến tình trạng túi ngực đã đặt trước đó và cả mong muốn thẩm mỹ cá nhân. Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật treo sa trễ tuyến vú - đưa bầu ngực và quầng - núm vú về vị trí cân đối, tạo hình vòng một hài hòa, tự nhiên, đồng thời vẫn bảo tồn túi ngực đã đặt trước đó, giúp người bệnh không phải trải qua thêm một cuộc đại phẫu tốn kém.

Đây chính là điểm khác biệt cho thấy trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam: Không chỉ "sửa cho đẹp" mà còn biết giữ lại những gì đã có, tối ưu kết quả mà vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Khi đặt túi ngực thôi là chưa đủ

Chia sẻ về ca bệnh, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung nhấn mạnh, với những trường hợp ngực chảy xệ sau sinh, đặc biệt trên nền đã từng đặt túi ngực, việc đánh giá chính xác mức độ sa trễ và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp là yếu tố then chốt. Không phải cứ đặt túi ngực là có thể giải quyết được tình trạng chảy xệ.

"Đặt túi ngực chủ yếu giúp tăng thể tích vòng một. Nếu người bệnh có sa trễ tuyến vú, quầng - núm vú xuống thấp hoặc da dư nhiều sau sinh, chỉ đặt túi đơn thuần có thể không giải quyết được vấn đề. Khi đó, bác sĩ cần đánh giá để chỉ định treo sa trễ, tạo hình lại vị trí tuyến vú, quầng - núm vú, đồng thời tính toán để đảm bảo sự cân đối, an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài", PGS.TS Việt Dung phân tích.

Chính sự thấu hiểu và tư vấn tận tâm ấy đã giúp người bệnh an tâm bước vào ca phẫu thuật. Sau mổ, chị được theo dõi sát sao, chăm sóc hậu phẫu chu đáo cùng hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, vận động và lịch tái khám để duy trì kết quả lâu dài.

"Điều khiến tôi yên tâm nhất là được bác sĩ giải thích rất kỹ về tình trạng của mình, vì sao lần trước chưa đạt kết quả như mong muốn và lần này cần làm gì để cải thiện. Sau phẫu thuật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm niềm tin", người bệnh xúc động chia sẻ.

Ca mổ được diễn ra thành công tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Bài học từ một ca bệnh: Chọn đúng ngay từ đầu để tránh "tiền mất tật mang"

Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, sa trễ ngực sau sinh là tình trạng khá phổ biến, xuất phát từ thay đổi nội tiết, biến động thể tích tuyến vú trong thai kỳ và khi cho con bú, thay đổi cân nặng cùng sự suy giảm độ đàn hồi của da. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn tác động không nhỏ tới tâm lý người phụ nữ. Vì vậy, việc lựa chọn đúng phương pháp phẫu thuật ngay từ đầu chính là yếu tố quyết định để có được kết quả thẩm mỹ bền vững.

Đại diện khoa cho biết thêm, phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực không đơn thuần là làm đẹp mà còn là một can thiệp y khoa, đòi hỏi sự đánh giá chính xác và chỉ định phù hợp với từng ca bệnh cụ thể. Đặc biệt, với những trường hợp đã từng phẫu thuật trước đó, việc mổ lại thường phức tạp hơn nhiều do mô đã thay đổi, có sẹo cũ, khoang đặt túi cũ và cả những kỳ vọng thẩm mỹ cao hơn của người bệnh.

"Điều quan trọng là người bệnh cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa, được tư vấn đầy đủ về tình trạng thực tế, phương án phẫu thuật, lợi ích, nguy cơ và quá trình chăm sóc sau mổ. Không nên chỉ lựa chọn phương pháp dựa trên mong muốn tăng kích thước vòng một mà bỏ qua yếu tố sa trễ, độ đàn hồi da và sự cân đối tổng thể", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

Khi người Việt xa xứ chọn quay về

Câu chuyện của cô gái trẻ từ Dubai trở về Việt Nam điều trị không chỉ đơn thuần là hành trình tìm lại sự tự tin, thoải mái và yêu thương chính cơ thể mình sau những hy sinh thầm lặng của thiên chức làm mẹ.

Đó còn là minh chứng sống động cho niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đối với trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong nước - những người đang từng ngày khẳng định vị thế của nền y tế Việt Nam, không chỉ trong mắt người dân trong nước mà cả với những trái tim Việt đang sống xa quê hương.