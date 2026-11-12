Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên uống nước đun sôi để nguội

Không nên đun đi đun lại nước nhiều lần

Một số gia đình có thói quen giữ nước còn thừa trong ấm, sau đó tiếp tục đun sôi bổ sung mỗi khi cần. Tuy nhiên, cách làm này không thực sự cần thiết.

Đun sôi giúp tiêu diệt phần lớn vi sinh vật gây bệnh, nhưng không loại bỏ được mọi chất ô nhiễm hóa học có thể tồn tại trong nguồn nước. Khi nước bay hơi qua nhiều lần đun, một số chất hòa tan có thể trở nên cô đặc hơn.

Vì vậy, tốt nhất nên đun lượng nước vừa đủ dùng trong ngày. Nếu còn nước cũ, gia đình nên cân nhắc thay mới thay vì liên tục châm thêm nước chưa đun vào ấm nước đã sử dụng.

Bảo quản nước trong bình chứa sạch, có nắp đậy

Sau khi đun sôi, nước cần được chứa trong bình hoặc ấm sạch, có nắp đậy kín để hạn chế bụi bẩn, côn trùng và vi sinh vật từ môi trường xâm nhập.

Các gia đình nên ưu tiên dụng cụ làm từ vật liệu phù hợp để chứa nước uống như thủy tinh, inox dùng cho thực phẩm hoặc bình chuyên dụng. Không nên tận dụng chai, can từng đựng hóa chất, chất tẩy rửa hoặc những vật dụng không rõ nguồn gốc.

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Không để nước đun sôi để nguội quá lâu

Nước sau khi đun sôi có thể bị tái nhiễm vi sinh vật trong quá trình làm nguội và bảo quản. Vì vậy, không nên mặc định nước đun sôi có thể uống an toàn trong nhiều ngày.

Các gia đình nên đun lượng nước vừa đủ, bảo quản trong bình sạch, đậy kín và sử dụng sớm. Nếu nước có dấu hiệu bất thường như mùi lạ, màu đục hoặc xuất hiện cặn không rõ nguyên nhân, nên đổ bỏ và kiểm tra lại nguồn nước cũng như dụng cụ chứa.

Thời gian sử dụng an toàn còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước ban đầu, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ bảo quản. Tốt nhất nên uống hết trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đun sôi và tuyệt đối không để nước quá 3 ngày.

Không đổ nước mới đun vào bình còn nước cũ một cách tùy tiện

Đây là thói quen khá phổ biến trong nhiều gia đình nhằm tiết kiệm thời gian và tránh lãng phí. Tuy nhiên, việc liên tục châm thêm nước mới vào bình còn nước cũ khiến người dùng khó kiểm soát thời gian bảo quản và vệ sinh của lượng nước bên trong.

Tốt hơn hết, nên sử dụng hết hoặc đổ bỏ phần nước còn lại, vệ sinh bình chứa rồi mới thêm mẻ nước mới đã đun sôi và để nguội. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng nước cũ tồn đọng lâu ngày và giúp gia đình dễ kiểm soát chất lượng nước uống hơn.

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Chú ý chất lượng nguồn nước trước khi đun

Đun sôi không đồng nghĩa với việc loại bỏ được tất cả các chất có hại trong nước. Phương pháp này chủ yếu giúp tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh, nhưng không xử lý được nhiều chất ô nhiễm hóa học như kim loại nặng, nitrat hoặc một số hóa chất công nghiệp.

Vì vậy, các gia đình cần chú ý đến nguồn nước đầu vào. Nếu sử dụng nước giếng hoặc nguồn nước chưa được kiểm soát chất lượng, nên xét nghiệm định kỳ và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp.

Với nước máy đạt quy chuẩn, việc đun sôi đúng cách và bảo quản vệ sinh là biện pháp hữu ích để giảm nguy cơ mắc bệnh do vi sinh vật trong nước.

Vệ sinh ấm đun nước, bình chứa định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, ấm đun và bình chứa nước có thể tích tụ cặn khoáng, bụi bẩn hoặc màng bám ở thành và đáy. Vì vậy, các gia đình nên vệ sinh dụng cụ thường xuyên, đặc biệt là phần nắp, vòi rót và những vị trí thường xuyên tiếp xúc với tay.

Nếu đáy ấm xuất hiện nhiều cặn trắng, có thể vệ sinh bằng dung dịch axit citric hoặc giấm pha loãng, sau đó tráng kỹ nhiều lần bằng nước sạch trước khi tiếp tục sử dụng. Không nên dùng miếng cọ kim loại hoặc hóa chất tẩy rửa không phù hợp để làm sạch bên trong ấm.