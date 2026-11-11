Món nội tạng lợn trên bàn ăn nhà Phương Oanh

Trong mâm cơm gia đình Việt, nội tạng lợn luôn tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều: Người thì mê mẩn từ kết cấu đến hương vị, cho rằng "ăn gì bổ nấy" nhưng cũng có người ngần ngại vì lo ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, khi video chia sẻ cách chế biến món dạ dày lợn hấp tiêu xanh của diễn viên Phương Oanh được đăng tải gần đây, cộng đồng mạng "lao vào" thảo luận rất sôi nổi.

Nữ diễn viên Phương Oanh chế biến món dạ dày hấp tiêu xanh tại nhà (Ảnh cut từ clip Tiktok NV)

Trong video thuộc series nấu nướng Bếp nàng Ỉn của nữ diễn viên, thay vì luộc hay xào theo cách truyền thống, nữ diễn viên lộn trái dạ dày, nhồi phần nhân gồm nấm hương, nấm rơm, tiêu xanh, hành tây, hành tím đã nêm nếm gia vị rồi ghim kín miệng đem hấp ở 115 độ C trong 50 phút. Thực chất, cách chế biến này rất đơn giản, vừa giúp át sạch mùi đặc trưng vừa giữ nguyên độ ngọt tự nhiên.

Ngoài hấp tiêu xanh, nguyên liệu này cũng rất dễ biến tấu thành các món ăn đưa cơm khác như dạ dày xào dưa chua giòn sần sật hay dạ dày hầm tiêu xanh ấm bụng cho ngày lạnh.

Quy trình chế biến món dạ dày lợn hấp tiêu xanh của Phương Oanh (Ảnh cut từ clip Tiktok NV)

Dưới góc độ dinh dưỡng, đây không chỉ là món ăn đổi vị mà còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ nếu biết thưởng thức đúng cách:

- Nguồn protein và vi chất dồi dào: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g dạ dày lợn nấu chín cung cấp khoảng 157 kcal và 21,4g protein. Lượng đạm chất lượng cao này đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng cơ bắp, tạo enzyme và phục hồi các mô tổn thương.

- Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa: Thực phẩm này bổ sung lượng kẽm thiết yếu giúp củng cố hàng rào miễn dịch, cùng selen – chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

- Hỗ trợ tạo máu và thần kinh: Hàm lượng sắt và vitamin B12 có trong dạ dày lợn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh.

Dạ dày lợn khi ăn vừa phải mang lại nhiều dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe (Ảnh minh họa)

- Bổ sung chất xơ nhờ sự kết hợp thông minh: Bản thân dạ dày không chứa chất xơ, nhưng việc nhồi thêm nấm và hành tây đã giúp món ăn có thêm chất xơ cùng các hợp chất thực vật có lợi, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

- Hạn chế chất béo xấu: Phương pháp hấp chín chín ngập hơi thay vì chiên ngập dầu giúp giữ trọn dưỡng chất mà không làm nạp thêm các mỡ xấu có hại vào cơ thể.

Ăn món dạ dày nhồi tiêu xanh thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù giàu đạm, lạ miệng, cách chế biến ít dầu mỡ nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn ăn món này bao nhiêu cũng được. Vẫn có những lưu ý quan trọng để ăn món nội tạng này thật ngon mà vẫn bảo vệ sức khỏe của bạn.

Đầu tiên là cholesterol. Người có cholesterol LDL cao, mắc bệnh tim mạch hoặc đang phải kiểm soát mỡ máu nên hạn chế ăn nội tạng thường xuyên. Không cần tuyệt đối kiêng nếu không có chỉ định riêng từ bác sĩ, nhưng nên kiểm soát khẩu phần và cân đối với các nguồn đạm khác như cá, thịt nạc, trứng và đậu phụ.

Thứ hai là gia vị. Hạt nêm và dầu hào đều có thể góp phần làm tăng lượng natri trong món ăn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Ăn quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, không nên nêm quá đậm tay, nhất là khi món ăn còn được dùng cùng nước chấm.

Cần sơ chế dạ dày lợn thật kỹ và luôn ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe (Ảnh minh họa)

Cuối cùng là khâu sơ chế và làm chín. Dạ dày lợn cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến. Người nấu cũng nên tránh để nội tạng sống tiếp xúc với rau củ, dụng cụ hoặc thực phẩm đã chín. Phần nhân nằm sâu bên trong dạ dày cần được làm chín hoàn toàn. Không nên chỉ căn cứ vào thời gian hấp mà bỏ qua độ chín thực tế của món ăn.

Dạ dày loạn hấp tiêu xanh có thể là món ngon để đổi vị cho bữa cơm gia đình. Nhưng nội tạng vẫn nên xuất hiện với tần suất vừa phải. Một bữa ăn cân bằng cần có đủ rau xanh, trái cây và nhiều nguồn thực phẩm khác nhau. Đừng vì món ăn hợp khẩu vị mà biến nó thành lựa chọn thường xuyên trên bàn ăn.

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