Người xưa vẫn tin rằng ngày mùng 1 đầu tháng Âm lịch giống như một cánh cửa mở ra ba mươi ngày phía trước. Cánh cửa ấy mở thuận hay khép chặt phụ thuộc rất nhiều vào tâm thế, lời ăn tiếng nói và cả những việc nhỏ ta làm trong ngày đầu tiên. Bước sang mùng 1 tháng 4 Âm lịch, khi tiết trời chuyển hẳn sang hè, năng lượng của từng con giáp cũng có sự dịch chuyển riêng.

Tháng 4 Âm lịch thường rơi vào giai đoạn giao mùa, khi nhiều người bắt đầu cảm thấy uể oải, dễ chán việc và mất phương hướng giữa năm. Đây cũng là thời điểm nhiều dự định đầu năm bắt đầu lộ ra kết quả thật, ai gieo gì gặt nấy. Mùng 1 vì thế không chỉ là một ngày trên tờ lịch, mà là dịp để mỗi người ngồi lại với chính mình, sắp xếp lại ưu tiên và chọn một việc nhỏ làm trước để kích hoạt năng lượng tốt cho cả tháng. Lời khuyên dưới đây không phải là phép màu, mà là cách để mỗi con giáp đi đúng nhịp với dòng chảy của riêng mình.

Lời khuyên riêng cho từng con giáp trong ngày mùng 1 tháng 4 Âm lịch

Tuổi Tý nên ưu tiên việc dọn dẹp lại ví tiền và bàn làm việc trong buổi sáng đầu tháng. Người tuổi này dễ bị phân tán bởi quá nhiều cơ hội cùng lúc, nên một không gian gọn gàng sẽ giúp đầu óc sáng ra, nhận diện được đâu là việc đáng đầu tư thời gian.

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ nhưng hay ôm việc một mình, ngày đầu tháng nên chủ động nhắn tin hỏi thăm một người từng giúp đỡ mình. Một lời cảm ơn đúng lúc có thể mở ra cánh cửa hợp tác mà bản thân không ngờ tới.

Tuổi Dần hợp với việc đặt ra một mục tiêu cụ thể cho ba mươi ngày tới và viết ra giấy. Năng lượng của tuổi này mạnh nhưng dễ tản, có đích đến rõ ràng thì lực mới dồn được vào một hướng.

Tuổi Mão nên dành thời gian buổi tối mùng 1 để chăm sóc bản thân, có thể là cắt tóc, dưỡng da hoặc thay một bộ ga giường mới. Vận khí của tuổi Mão gắn nhiều với hình ảnh và cảm giác dễ chịu, càng tươm tất thì cơ hội càng tìm đến.

Tuổi Thìn thường có tham vọng lớn, nhưng ngày đầu tháng lại nên hạ cái tôi xuống một chút. Hãy lắng nghe nhiều hơn nói trong các cuộc trò chuyện, đặc biệt với người lớn tuổi trong gia đình, vì lời khuyên giá trị có thể đến từ những câu chuyện tưởng chừng vu vơ.

Tuổi Tỵ nên tránh đưa ra quyết định tài chính lớn ngay trong ngày mùng 1. Thay vào đó, hãy ghi lại các khoản chi tiêu dự kiến của tháng, để khi cơ hội đầu tư xuất hiện sau đó vài ngày, bản thân đã có sẵn ngân sách rõ ràng để cân nhắc.

Tuổi Ngọ hợp với việc vận động trong buổi sáng, dù chỉ là đi bộ hai mươi phút. Khí huyết lưu thông sẽ kéo theo tâm trạng tích cực, và những quyết định trong ngày cũng bớt cảm tính hơn.

Tuổi Mùi nên gọi điện hoặc về thăm bố mẹ nếu có điều kiện. Vận may của tuổi Mùi trong tháng này gắn nhiều với gia đình, một bữa cơm chung có khi còn quý hơn nhiều buổi gặp gỡ xã giao.

Tuổi Thân hợp với việc học một kỹ năng nhỏ trong ngày đầu tháng, có thể là một mẹo dùng công cụ mới, một công thức nấu ăn lạ. Sự tò mò được nuôi dưỡng sẽ mở ra những kết nối thú vị về sau.

Tuổi Dậu nên kiểm tra lại lịch hẹn và các cam kết đang treo. Ngày mùng 1 là thời điểm tốt để gửi tin nhắn xác nhận hoặc lịch sự hủy những cuộc hẹn không còn phù hợp, tránh để cả tháng bị cuốn vào những việc không cần thiết.

Tuổi Tuất vốn trung thành và đáng tin, ngày đầu tháng nên chủ động đề nghị giúp đỡ một đồng nghiệp hoặc người bạn đang gặp khó. Phúc khí của tuổi này thường đến qua những lần ra tay đúng lúc mà không tính toán.

Tuổi Hợi hợp với việc thưởng cho bản thân một món nhỏ mình đã ao ước từ lâu, có thể là cuốn sách, một bữa ăn ngon. Tuổi Hợi cần cảm giác đủ đầy để giữ được sự rộng rãi vốn có, và chính sự rộng rãi đó lại là thứ thu hút tài lộc.

Trong ngày mùng 1, dù thuộc tuổi nào cũng nên hạn chế cãi vã với người thân, tránh cho vay mượn tiền bạc khi chưa suy nghĩ kỹ, và không nên nói những lời tiêu cực về bản thân. Người xưa coi lời nói đầu tháng như hạt giống gieo xuống, nói gì thì ba mươi ngày sau dễ gặp lại điều đó.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.