4 con giáp quý II/2026: Sự nghiệp lên hương, tiền bạc rủng rỉnh, đi đâu cũng gặp quý nhân

Nửa đầu năm 2026 đã đi qua với không ít thăng trầm, nhưng với 4 con giáp dưới đây, quý II mới thực sự là giai đoạn "mở khóa" vận trình. Người thì gặt hái thành quả từ những gì đã âm thầm vun đắp, người thì được quý nhân nâng đỡ, người lại nhờ chữ tín mà đơn hàng dồn dập kéo về. Điểm chung của họ là sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền vào túi đều đặn, danh tiếng cũng theo đó mà bay xa. Tử vi chỉ là một góc nhìn tham khảo, nhưng đôi khi đọc xong ta lại thấy có thêm động lực để bước tiếp những ngày phía trước.

Tuổi Thìn: Khí chất vương giả, quý II cưỡi gió bay cao

Người tuổi Thìn vốn có khí chất bẩm sinh khiến đi tới đâu cũng được chú ý, và bước sang quý II/2026, cái khí chất ấy mới thực sự phát huy hết công lực. Những mối quan hệ, những dự án mà tuổi Thìn dày công vun đắp từ đầu năm tới giờ bắt đầu trổ quả ngọt một cách rõ rệt. Khách hàng lớn tự tìm đến gõ cửa, các khoản công nợ tồn đọng lần lượt được thanh toán, đối tác mới chủ động đề nghị hợp tác mà không cần phải chèo kéo.

Vào những ngày giữa tháng 5 trở đi, đặc biệt là khoảng từ ngày 18 đến ngày 25, tuổi Thìn nên chủ động chốt các thỏa thuận quan trọng vì cát tinh chiếu mệnh mạnh nhất giai đoạn này. Trực giác của tuổi Thìn trong quý này nhạy bén lạ thường, đưa ra quyết định đầu tư gần như không trật, chính tài lẫn thiên tài đều dư dả. Có một điều ít người để ý là tuổi Thìn càng giữ được sự khiêm tốn trong lúc đắc ý thì phúc khí càng bền, tránh tâm lý "ăn non" hay khoe khoang quá đà khiến tiểu nhân ganh ghét.

Tuổi Tỵ: Nước cờ ngầm lật ngược, quý II một bước thành danh

Nếu nửa đầu năm tuổi Tỵ bị nhiều người đánh giá là chậm chạp, dậm chân tại chỗ, thì quý II/2026 chính là lúc họ chứng minh rằng những gì âm thầm gieo trồng đều có ngày gặt hái. Bản tính tuổi Tỵ vốn thích đi đường vòng, không phô trương, nên những nước cờ ngầm cài cắm từ đầu năm tới quý II này mới đồng loạt lộ diện. Hợp đồng đàm phán dở dang nay được ký kết, dự án rót vốn từ trước bắt đầu sinh lời, những mối quan hệ bồi đắp âm thầm bỗng chốc trở thành điểm tựa vững chắc.

Khoảng từ đầu tháng 6 trở đi, tài lộc tuổi Tỵ tăng tốc rõ rệt, thậm chí có thể đón nhận một khoản tiền ngoài dự kiến vào cuối tháng. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là đừng vội mở rộng quy mô khi vừa có chút thành quả, thay vào đó nên dành một phần lợi nhuận để dự phòng và đầu tư vào năng lực bản thân, vì cuối năm còn nhiều cơ hội lớn hơn đang chờ.

Tuổi Mùi: Quý nhân lát đường, quý II hái lộc từ nhân duyên

Tuổi Mùi quý II/2026 hưởng vận quý nhân đậm đặc bậc nhất trong 12 con giáp. Khả năng làm việc của tuổi Mùi vốn không tệ, nhưng thứ khiến họ tỏa sáng giai đoạn này lại là chữ "duyên" với người. Đi tới đâu cũng có người sẵn lòng giới thiệu mối làm ăn, cấp trên ngỏ ý cất nhắc, đối tác cũ chủ động nhường phần lợi cho mình.

Đặc biệt trong các ngày cuối tuần của tháng 5 và đầu tháng 6, tuổi Mùi nên dành thời gian cho các buổi gặp gỡ, ăn uống nhỏ với đồng nghiệp hoặc bạn bè cũ vì rất có thể một câu chuyện tình cờ lại mở ra cơ hội kiếm tiền bất ngờ. Điều tuổi Mùi cần nhớ là khi nhận được sự giúp đỡ thì phải biết đáp lễ đúng lúc, dù chỉ là một lời cảm ơn chân thành hay một món quà nhỏ, bởi vận quý nhân chỉ bền khi mình cũng trở thành quý nhân của ai đó.

Tuổi Tuất: Chữ tín đổi lấy tài lộc, quý II tiền vào như nước

Tuổi Tuất chưa bao giờ là người gặp may nhờ mánh khóe, tất cả vận may của họ trong quý II/2026 đều xuất phát từ một chữ "tín" đã giữ gìn suốt nhiều năm. Khách quen quay lại đặt hàng liên tục, khách mới nghe tiếng tìm đến, đối tác chỉ đích danh muốn hợp tác với tuổi Tuất chứ không phải ai khác. Trong môi trường công sở, những nỗ lực thầm lặng trước đây của tuổi Tuất bắt đầu được nhìn nhận, cơ hội thăng tiến và tăng lương đến rất gần, đặc biệt rõ nét vào nửa cuối tháng 6.

Chính tài của tuổi Tuất quý này vững như bàn thạch, thiên tài thì thi thoảng lại đem đến những niềm vui nho nhỏ kiểu trúng thưởng, hoàn tiền, được tặng quà có giá trị. Tuy nhiên tuổi Tuất cần giữ thói quen ghi chép chi tiêu rõ ràng, tránh vì thấy tiền vào đều mà nới tay quá mức, kẻo cuối quý nhìn lại thấy thu nhiều mà tích lũy chẳng được bao nhiêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.