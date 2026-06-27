Lời khuyên cho 12 chòm sao trong tuần mới (29/6-5/7)

Tuần từ 29/6 đến 5/7 là quãng giao thời giữa hai tháng, cũng là lúc nhiều chòm sao cảm thấy mọi việc dồn dập, cảm xúc lên xuống thất thường. Có người thấy may mắn gõ cửa, có người lại rơi vào trạng thái hoang mang vì những lựa chọn khó. Nhưng nếu nhìn kỹ, đây chính là tuần mà mỗi chòm sao đều được trao cho một cơ hội để sắp xếp lại bản thân, từ công việc, tiền bạc đến các mối quan hệ thân thiết.

Bạch Dương: Học cách chậm lại để đi xa hơn

Bạch Dương bước vào tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào nhưng cũng dễ nóng vội. Lời khuyên là hãy chậm một nhịp trước khi quyết định, đặc biệt trong chuyện tài chính. Một khoản đầu tư trông có vẻ hấp dẫn rất có thể đang giấu đi rủi ro mà bạn chưa nhìn thấy. Cuối tuần thích hợp để gặp gỡ bạn bè cũ, vì một cuộc trò chuyện tưởng vu vơ có thể mở ra hướng đi mới.

Kim Ngưu: Tiền vào đều, nhưng đừng tiêu theo cảm xúc

Kim Ngưu có tuần khá êm về tài lộc, công việc đi vào guồng, các khoản thu nhập phụ cũng nhúc nhích tăng lên. Tuy vậy, cám dỗ mua sắm sẽ rất mạnh, nhất là vào giữa tuần. Hãy đặt ra giới hạn chi tiêu rõ ràng trước khi mở ví. Trong tình cảm, người độc thân nên mở lòng hơn, vì sự dè dặt quá mức đang khiến bạn bỏ lỡ một người tốt.

Song Tử: Nhiều cơ hội, nhưng cần chọn lọc

Song Tử sẽ nhận được nhiều lời mời, nhiều ý tưởng, nhiều hướng đi cùng lúc. Đây vừa là may mắn vừa là thử thách, vì ôm đồm quá nhiều sẽ khiến bạn không hoàn thành tốt việc nào. Hãy chọn một hoặc hai việc quan trọng nhất và dồn lực vào đó. Trong giao tiếp, tránh nói đùa quá đà với đồng nghiệp mới quen, kẻo gây hiểu lầm không đáng có.

Cự Giải: Cảm xúc cần một khoảng nghỉ

Cự Giải có tuần hơi nặng về tâm lý, dễ suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ. Hãy cho bản thân quyền được nghỉ ngơi, tắt điện thoại một buổi tối, đọc một cuốn sách, đi bộ quanh nhà. Tài chính ổn định nhưng không phải lúc để mạo hiểm. Cuối tuần, một người thân có thể cần đến sự lắng nghe của bạn, đừng vội đưa ra lời khuyên, chỉ cần ngồi cạnh là đủ.

Sư Tử: Vận công việc khởi sắc, được công nhận xứng đáng

Sư Tử có tuần tỏa sáng trong công việc, đặc biệt nếu đang làm các nghề liên quan đến truyền thông, sáng tạo hay quản lý đội nhóm. Cấp trên để ý đến bạn nhiều hơn, đồng nghiệp cũng sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, đừng để cái tôi lấn át. Một lời cảm ơn đúng lúc dành cho người đã giúp đỡ sẽ giữ cho ánh hào quang của bạn bền lâu hơn nhiều so với những lời tự khen.

Xử Nữ: Sắp xếp lại để bứt phá

Xử Nữ bước vào tuần với cảm giác muốn dọn dẹp mọi thứ, từ bàn làm việc đến các mối quan hệ. Đây là tín hiệu tốt, hãy tận dụng. Lập một danh sách những việc còn dang dở, hoàn thành từng cái một thay vì cố làm hết trong một ngày. Trong tình cảm, đừng phân tích quá nhiều, đôi khi cảm xúc cần được sống, không cần được mổ xẻ.

Thiên Bình: Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Thiên Bình có thể gặp một người mang đến cơ hội bất ngờ, có thể là khách hàng, đối tác, hay đơn giản là một người bạn cũ. Hãy giữ thái độ chân thành, đừng cố tạo ấn tượng quá mức. Về tài chính, tránh đứng ra bảo lãnh hay cho vay khoản lớn trong tuần này. Trong tình yêu, sự cân bằng là chìa khóa, đừng nghiêng quá nhiều về bên nào.

Bọ Cạp: Trực giác nhạy bén, hãy tin vào chính mình

Bọ Cạp có tuần mà trực giác trở nên đặc biệt sắc. Khi cảm thấy một điều gì đó không ổn, hãy dừng lại và xem xét kỹ. Đây không phải lúc đưa ra quyết định lớn dựa trên lời người khác. Tài chính cần thận trọng với các giao dịch online. Cuối tuần là thời điểm tốt để hòa giải với một người mà bạn từng giận.

Nhân Mã: Đường đi rộng mở, nhưng đừng đi một mình

Nhân Mã có cơ hội mở rộng phạm vi hoạt động, có thể là một chuyến công tác, một khóa học mới, một dự án vượt khỏi vùng quen thuộc. Hãy nắm lấy, nhưng đừng cố tự làm tất cả. Một người bạn đồng hành phù hợp sẽ giúp bạn đi nhanh và xa hơn. Tình cảm có dấu hiệu tích cực, đặc biệt với người đang yêu xa.

Ma Kết: Kiên nhẫn sẽ được đền đáp

Ma Kết tuần này nên giữ vững nhịp làm việc đều đặn của mình, không cần thay đổi gì lớn. Một dự án dài hơi bắt đầu cho thấy kết quả, dù chậm nhưng chắc. Về tiền bạc, có khoản thu hồi được sau thời gian chờ đợi. Trong tình cảm, hãy bớt nghiêm túc, dành thời gian cho một buổi hẹn đơn giản, không bàn chuyện công việc.

Bảo Bình: Ý tưởng nhiều, hãy biến một thành hiện thực

Bảo Bình có tuần rất sáng tạo, đầu óc bay bổng với nhiều dự định. Nhưng nếu chỉ dừng ở suy nghĩ, mọi thứ sẽ tan đi nhanh. Hãy chọn một ý tưởng khả thi nhất và bắt tay vào làm thử, dù chỉ ở quy mô nhỏ. Trong các mối quan hệ, đừng ngại bày tỏ cảm xúc thật, vì người đối diện đang chờ một tín hiệu rõ ràng từ bạn.

Song Ngư: Nuôi dưỡng bản thân trước đã

Song Ngư có tuần cần ưu tiên sức khỏe tinh thần. Nếu cảm thấy mệt, đừng cố gồng. Một giấc ngủ đủ, một bữa ăn ngon, một buổi sáng không vội vàng có giá trị hơn nhiều so với việc cố hoàn thành thêm một đầu việc. Tài chính ổn định, nhưng tránh tiêu hộ người khác. Cuối tuần thích hợp cho các hoạt động gần gũi thiên nhiên.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.