Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới (29/6-5/7)

Bước sang tuần đầu tháng 7, năng lượng vũ trụ chuyển dịch khá rõ, mang đến cho mỗi con giáp một mạch vận trình riêng biệt. Có người được thời thế nâng đỡ, công việc rộng cửa, tiền bạc dư dả. Có người lại cần học cách dừng lại đúng lúc, bớt cố chấp để giữ phúc khí. Bài viết dưới đây gợi mở những điều đáng lưu tâm cho từng tuổi, không nói chung chung, mà tập trung vào việc nên làm và nên tránh trong bảy ngày tới.

Tuổi Tý: Đừng vội nói "có" với mọi lời mời

Tuần này tuổi Tý có nhiều cơ hội hợp tác đến cùng lúc, dễ rơi vào trạng thái "ôm đồm". Lời khuyên là chọn một, làm tới nơi tới chốn. Tài chính khởi sắc nhẹ nhưng đừng vội mở rộng chi tiêu. Cuối tuần thích hợp gặp gỡ bạn cũ, có thể nhận được lời khuyên giá trị.

Tuổi Sửu: Chậm mà chắc, đừng so với người khác

Tuổi Sửu dễ thấy nản khi nhìn người xung quanh thăng tiến nhanh hơn mình. Nhưng từ ngày 1/7 trở đi, vận trình bắt đầu hé mở, công việc dồn dập theo hướng tích cực. Hãy giữ kỷ luật cá nhân, đặc biệt là thói quen ngủ đủ giấc. Tình cảm tuần này êm đềm, là lúc thích hợp để nói lời cảm ơn với người thân.

Tuổi Dần: Cơ hội đến nhanh, phải quyết đoán

Người tuổi Dần có thể đón nhận một đề nghị bất ngờ về công việc hoặc đầu tư trong khoảng giữa tuần. Đừng chần chừ quá lâu, nhưng cũng đừng quên kiểm tra kỹ giấy tờ. Tài lộc có dấu hiệu tăng, đặc biệt với người làm nghề tự do. Lưu ý kiểm soát cảm xúc khi tranh luận, kẻo mất lòng đồng nghiệp.

Tuổi Mão: Hợp giao lưu, kỵ tự cô lập

Đây là tuần tuổi Mão nên mở rộng kết nối thay vì rút lui về vỏ ốc quen thuộc. Một mối quan hệ tưởng đã nhạt có thể mang lại bất ngờ thú vị. Về tài chính, tránh cho mượn tiền số lớn, dù người hỏi vay là người thân. Sức khỏe ổn nhưng nên hạn chế thức khuya xem điện thoại.

Tuổi Thìn: Bứt phá trong công việc, cẩn trọng trong lời nói

Tuổi Thìn được dự báo có tuần bùng nổ về sự nghiệp, dễ được giao trọng trách hoặc được khách hàng lớn tin tưởng. Tuy nhiên, lời nói thẳng đôi khi gây mích lòng. Hãy tập nói chậm lại nửa nhịp trước khi đưa ra nhận xét. Cuối tuần, một khoản thu phụ bất ngờ có thể đến từ kênh không ngờ tới.

Tuổi Tỵ: Trực giác nhạy bén, tin vào bản thân

Tuần mới tuổi Tỵ có trực giác đặc biệt tốt, dễ "đánh hơi" được cơ hội mà người khác bỏ qua. Đây là thời điểm thích hợp để khởi động dự án cá nhân hoặc thử sức ở một lĩnh vực mới. Tình duyên có chuyển biến tích cực với người độc thân. Lưu ý: Đừng để người khác quyết định thay mình những việc quan trọng.

Tuổi Ngọ: Giảm tốc để đi xa hơn

Tuổi Ngọ có thể cảm thấy quá tải vào đầu tuần do nhiều việc dồn lại. Cách hay nhất là viết ra danh sách ưu tiên, làm từng việc một thay vì cố gắng xử lý song song. Tài chính ổn định, không có biến động lớn. Cuối tuần thích hợp dành thời gian cho gia đình, một buổi cơm chung sẽ chữa lành nhiều thứ.

Tuổi Mùi: Hữu xạ tự nhiên hương

Người tuổi Mùi tuần này không cần cố gắng phô trương vẫn được người xung quanh chú ý. Một cơ hội thăng tiến hoặc lời mời cộng tác có thể đến qua giới thiệu của người quen. Hãy giữ phong thái điềm tĩnh. Sức khỏe cần lưu ý vùng dạ dày, hạn chế đồ cay nóng và nước có gas.

Tuổi Thân: Sáng tạo lên ngôi, đừng sợ khác biệt

Tuổi Thân có tuần thuận lợi cho công việc đòi hỏi sáng tạo, từ viết lách, thiết kế đến lên ý tưởng kinh doanh. Đừng ngại đưa ra đề xuất táo bạo trong cuộc họp. Tiền bạc có khoản thu nhỏ nhưng đều đặn. Tình cảm: Người đã có đôi nên dành thời gian trò chuyện sâu, tránh nói chuyện qua tin nhắn quá nhiều.

Tuổi Dậu: Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Một người từng giúp đỡ trong quá khứ có thể quay lại với cơ hội mới. Tuổi Dậu nên giữ thái độ biết ơn và thận trọng, không vội cam kết quá sớm. Tài chính tuần này có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn chững. Lưu ý: Hạn chế tham gia các cuộc cá cược, đầu tư mạo hiểm trong ba ngày đầu tuần.

Tuổi Tuất: Bình tĩnh là sức mạnh

Tuần mới tuổi Tuất có thể gặp vài tình huống thử thách sự kiên nhẫn, nhất là trong giao tiếp với cấp trên. Đừng phản ứng nóng, hãy chọn cách lắng nghe trước. Tài chính an toàn, không thua lỗ nhưng cũng chưa có đột phá. Đây là tuần thích hợp để học thêm một kỹ năng mới, dù chỉ qua vài video ngắn.

Tuổi Hợi: Tình duyên khởi sắc, công việc cần kiên trì

Người tuổi Hợi đang độc thân có khả năng gặp gỡ đối tượng phù hợp qua các sự kiện xã giao. Người đã kết hôn thì tổ ấm hài hòa hơn nhờ những hành động nhỏ. Về công việc, đừng kỳ vọng kết quả ngay, hãy tập trung vào quá trình. Sức khỏe tinh thần cần được chăm sóc bằng việc bớt lướt mạng xã hội.

Tuần mới là khoảng thời gian chuyển giao đầu tháng, năng lượng dễ xáo trộn. Dù thuộc tuổi nào, ba nguyên tắc đáng nhớ là: Ngủ đủ giấc, kiểm tra kỹ trước khi ký bất kỳ giấy tờ nào, và dành ít nhất một buổi tối trong tuần cho bản thân không điện thoại. Vận trình tốt đến đâu cũng cần một cơ thể khỏe và tâm trí tỉnh táo để đón nhận.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.