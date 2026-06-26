Tử vi tuần mới (29/6-5/7): Top 3 chòm sao hưởng lộc dày, công việc thăng hoa, tình cảm ngọt như mật

Khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến 5/7 được xem là cột mốc chuyển giao đặc biệt khi tháng Cự Giải bước vào giai đoạn cao trào, kéo theo nhiều xáo trộn về cảm xúc và năng lượng. Trong dòng chảy đó, có ba chòm sao bứt phá mạnh mẽ, vừa kéo lại được tài lộc đã tản mác, vừa mở ra cánh cửa mới cho con đường tình cảm. Nếu đang loay hoay tìm động lực sau nửa năm đầy biến động, đây có thể là tuần lễ giúp bạn lấy lại nhịp, miễn là biết nắm bắt đúng cơ hội đang đến gõ cửa.

Cự Giải: Sinh nhật chính cung, năng lượng vũ trụ đứng về phía bạn

Tuần lễ 29/6 đến 5/7 rơi đúng vào mùa của Cự Giải, tức là chính cung mặt trời đang chiếu thẳng vào chòm sao này. Theo chiêm tinh phương Tây, đây là giai đoạn Cự Giải được tiếp thêm sinh lực mạnh nhất trong cả năm. Về công việc, những dự án từng bị trì hoãn vì người khác do dự sẽ bất ngờ được khởi động lại, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc, giáo dục, ẩm thực, bất động sản hoặc dịch vụ gia đình. Một số Cự Giải còn nhận được lời đề nghị hợp tác mà bản thân từng nghĩ là không thể.

Về tài lộc, dòng tiền có xu hướng quay trở lại từ những nguồn cũ: Khoản nợ tưởng đã quên, tiền thưởng bị treo, hoặc một khách hàng cũ chủ động liên hệ. Về tình cảm, Cự Giải vốn sống tình cảm, tuần này lại càng dễ rung động. Người độc thân có thể gặp một người khiến trái tim ấm lên qua những cuộc trò chuyện rất đời thường, không cần phô trương. Người đã có đôi sẽ thấy bạn đời chủ động quan tâm hơn, sẵn lòng lắng nghe những điều trước đây vẫn bỏ qua. Lời khuyên là Cự Giải nên giữ thái độ cởi mở, đừng vì thói quen che giấu cảm xúc mà bỏ lỡ những lời ngọt ngào đang đến đúng lúc.

Bọ Cạp: Trực giác bén nhạy, cơ hội lớn nằm trong tay người dám hành động

Bọ Cạp bước vào tuần mới với năng lượng dồi dào nhờ vào sự cộng hưởng giữa nguyên tố Nước. Khi mặt trời di chuyển trong Cự Giải, các chòm sao thuộc Nước đều được nâng đỡ, và Bọ Cạp là một trong những chòm sao hưởng lợi rõ rệt nhất. Trực giác trong tuần đặc biệt sắc, giúp bạn nhận ra ngay người nào đang chân thành, người nào chỉ tiếp cận vì lợi ích. Đây là vũ khí lớn nhất trong các cuộc đàm phán công việc, ký kết hợp đồng, hoặc quyết định đầu tư.

Tài lộc của Bọ Cạp tuần này có thể đến từ những nguồn không ngờ tới: Một khoản hoa hồng, một dự án tay trái, hoặc thậm chí là tiền lãi từ khoản đầu tư đã gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, đừng vội đổ tất cả vào một cơ hội duy nhất chỉ vì cảm thấy "linh tính mách bảo". Hãy chia nhỏ rủi ro, giữ lại ít nhất một phần ba làm vốn dự phòng. Về chuyện tình cảm, Bọ Cạp dễ trải qua những khoảnh khắc sâu sắc với người mình thương. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn vào giữa tuần có thể tháo gỡ những hiểu lầm kéo dài từ nhiều tháng. Người độc thân thì có cơ hội gặp đối tượng có chiều sâu, hợp gu cả về suy nghĩ lẫn lối sống.

Sư Tử: Sức hút bùng nổ, sự nghiệp mở ra trang mới

Tuy mùa của Sư Tử chưa chính thức bắt đầu, nhưng năng lượng tiền mùa khiến chòm sao này bừng sáng từ rất sớm. Sư Tử trong tuần 29/6 đến 5/7 có sức hút mạnh mẽ, dễ trở thành tâm điểm trong các buổi họp, sự kiện hoặc đơn giản là trong nhóm bạn bè. Đây là thời điểm thích hợp để Sư Tử trình bày ý tưởng, xin tăng lương, ứng tuyển vị trí mới, hoặc khởi động một kế hoạch lớn đã ấp ủ từ lâu. Cấp trên và đối tác có xu hướng đánh giá cao sự tự tin và năng lượng tích cực mà Sư Tử mang lại.

Về tài chính, Sư Tử có thể đón thêm một khoản thu nhập phụ nhờ vào tài năng cá nhân, có thể là viết lách, thiết kế, giảng dạy hoặc tư vấn. Lời khuyên là đừng để cảm giác hào hứng kéo theo những khoản chi tiêu bốc đồng. Hãy giữ một phần để đầu tư cho ngoại hình, sức khỏe, hoặc khóa học chuyên môn. Tình cảm của Sư Tử cũng nở rộ: Người độc thân được nhiều người để ý, người đã có đôi nhận được những cử chỉ lãng mạn bất ngờ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tình yêu lâu bền không chỉ dựa vào sự tỏa sáng nhất thời, mà cần thêm sự lắng nghe và nhường nhịn.

Vũ trụ luôn công bằng theo cách riêng của nó. Tuần lễ rực rỡ này không phải món quà miễn phí, mà là phần thưởng dành cho những ai đã kiên nhẫn vượt qua nửa đầu năm 2025 đầy biến động. Hãy tận dụng nó để củng cố nền tảng tài chính, kết nối lại với người thân, và đặc biệt là dành thời gian cho chính mình. Một cuốn sổ nhỏ ghi lại ba điều biết ơn mỗi sáng, một bữa cơm tự nấu vào cuối tuần, hay một cuộc gọi cho người bạn cũ đều là cách giữ lộc bền hơn bất kỳ câu thần chú nào.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.