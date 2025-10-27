Đây là tuần lễ giàu sự kiện khi các hành tinh lần lượt tạo góc thuận. Khi Sao Hỏa kết nối cùng Sao Mộc, chúng ta có xu hướng mạnh dạn hơn và nhìn thấy phần thưởng cụ thể. Khi Sao Hỏa chạm Sao Thổ, sự bền bỉ và kỷ luật giúp công việc tiến triển. Cuối tuần, Sao Hải Vương thêm màu cảm xúc, thích hợp cho sáng tạo và hẹn hò. Hãy tham chiếu đồng thời cung Mặt Trời và cung Mọc để đọc đúng nhịp của mình, coi bản tin như tấm bản đồ ưu tiên việc quan trọng và nắm cơ hội đang đến gần.

1. Bạch Dương

Công sức thời gian qua bắt đầu quy đổi thành kết quả thực tế. Đầu tuần Sao Hỏa hòa hợp với Sao Mộc giúp tích lũy tài sản trong gia đình và làm ấm quan hệ thân thiết. Đến giữa tuần, Sao Hỏa gặp Sao Thổ ở khu vực tưởng tượng và sáng tạo, rất hợp khởi động dự án kinh doanh hoặc sắp xếp lại hệ thống làm việc gọn gàng hơn. Tối đêm Halloween dễ xuất hiện một cuộc hẹn bất ngờ. Nếu còn độc thân, một người lạ quyến rũ có thể khiến bạn lưu tâm rất lâu.

2. Kim Ngưu

Tình cảm trở thành điểm sáng. Sao Hỏa đang đi qua nhà đối tác, Sao Mộc ở nhà giao tiếp tạo góc hài hòa nên vài cuộc trò chuyện thẳng thắn có thể mở ra hướng mới cho mối quan hệ. Trong công việc, giữa tuần bạn nói ít trúng nhiều, sự chân thành và tính thực tế giúp đẩy nhanh thỏa thuận. Không khí cuối tuần nhiều lời mời, kết hợp giữa sự bí ẩn và cuốn hút, rất phù hợp để ra ngoài giao lưu.

3. Song Tử

Đây là tuần bứt tốc mục tiêu. Sao Hỏa kích hoạt nhà sức khỏe và thói quen, gợi ý bạn lập lịch sinh hoạt khoa học để có năng lượng bền bỉ. Ngày đầu tuần, Sao Hỏa kết nối Sao Mộc trong nhà tài chính giúp bạn có cách nhìn tích cực về tiền bạc và đưa ra quyết định sáng suốt. Giữa tuần, Sao Hỏa chạm Sao Thổ trong nhà sự nghiệp, thuận lợi cho phỏng vấn, thuyết trình và các cột mốc nghề nghiệp. Cuối tuần có thể gặp người khuyến khích bạn ứng tuyển vị trí mới với triển vọng tốt.

4. Cự Giải

Bạn có thể tự viết một chương mới cho cuộc sống. Đầu tuần Sao Hỏa mang tinh thần ham vui phối hợp Sao Mộc của Cự Giải, giúp bạn trở thành trung tâm, kéo mọi người cùng tham gia ý tưởng. Giữa tuần, tin tốt từ xa hoặc cơ hội liên kết quốc tế có thể đến. Đêm Halloween , Sao Thổ ổn định kết hợp Sao Hải Vương dịu dàng tạo nên một buổi hẹn rất nên thơ.

5. Sư Tử

Đã đến lúc sắp xếp lại tổ ấm và tài chính gia đình. Sao Hỏa là nhân vật chính của tuần khi nắm tay Sao Mộc vào ngày đầu, ý tưởng ấp ủ bỗng thành hình rõ rệt. Giữa tuần, Sao Thổ ở nhà tài chính thứ tám bước vào bức tranh, các thương vụ tăng tốc và kế hoạch kiếm tiền được nâng lên một bậc. Tối cuối tuần, gia đình trở thành trung tâm, bạn sẽ ngạc nhiên vì có thể bộc bạch cảm xúc sâu kín với người mình tin.

6. Xử Nữ

Lời nói của bạn đang có trọng lượng. Đầu tuần Sao Hỏa chủ trì giao tiếp phối hợp Sao Mộc ở vùng xã hội giúp bạn bộc lộ cảm xúc đúng lúc đúng tông. Đi dự tiệc rất dễ nảy nở một mối duyên. Giữa tuần, Sao Thổ giúp bạn chọn câu chữ chuẩn xác để trao đổi với người có thể nâng đỡ công việc. Cuối tuần, bài viết hoặc phần trình bày của bạn có cơ hội trở thành điểm sáng sự nghiệp.

7. Thiên Bình

Kiên định với giá trị cá nhân sẽ sinh lợi. Sao Hỏa đi qua nhà tài chính khiến bạn chú tâm cách tạo và giữ tiền. Ngày đầu tuần, Sao Mộc khuếch đại quyết tâm học thêm kỹ năng và tìm kênh tăng thu nhập, đây cũng là ngày may mắn nhất. Giữa tuần, Sao Thổ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu dài hạn và thói quen mới. Cuối tuần nên phát huy khả năng thẩm mỹ, một sản phẩm nghệ thuật hoặc dự án sáng tạo dễ lọt vào mắt xanh người quan trọng.

8. Bọ Cạp

Sao Hỏa đóng quân ngay tại Bọ Cạp nên mục tiêu bừng sáng và năng lượng dồi dào. Đầu tuần, Sao Hỏa làm việc với Sao Mộc đang mở rộng nên hãy mạnh dạn nghĩ lớn và thử sức. Giữa tuần, Sao Thổ thiên về tính bền vững sẽ ủng hộ những ý tưởng có giá trị lâu dài. Đêm Halloween , Sao Hải Vương thêm chất thơ khiến không khí tràn lãng mạn, dành thời gian cho người bạn yêu quý sẽ là điều bạn cần nhất.

9. Nhân Mã

Khi Sao Hỏa thắp động lực ở khu vực tiềm thức, những ý tưởng ấp ủ có cơ may hóa thành hiện thực. Ngày đầu tuần có yếu tố may mắn của Sao Mộc, bạn sẽ thấy mình suy nghĩ tích cực và nhìn ra lối đi mới. Giữa tuần, Sao Thổ đưa tay hỗ trợ phần thực hành, công việc có thể chuyển biến theo hướng thuận lợi. Tối cuối tuần, Sao Hải Vương đem lại sự đồng cảm trong gia đình, một người dễ thay đổi tâm trạng có thể mở lòng với bạn.

10. Ma Kết

Sao Hỏa khuấy động nhà bạn bè khiến lịch xã hội dày đặc nhưng thú vị. Bạn cởi mở, chủ động và thích gặp gỡ người mới. Ngày đầu tuần, Sao Mộc trong nhà đối tác vẫy tay chào Sao Hỏa, rất thuận cho một cuộc hẹn lãng mạn. Giữa tuần, Sao Thổ muốn bàn về triển vọng công việc có lợi cho bạn, hãy mạnh dạn trao đổi các bước đi nâng tầm sự nghiệp. Đêm Halloween mang theo những lời bộc bạch thi vị từ bạn bè và một lớp sương lãng mạn rất dễ chịu.

11. Bảo Bình

Sự nghiệp là tâm điểm và Sao Hỏa tiếp lửa cho những thay đổi tích cực. Ngày đầu tuần được xem là may mắn nhất khi Sao Mộc ở nhà thói quen nhắc bạn xác định mục tiêu rõ ràng và tập trung vào điều muốn hoàn thành. Giữa tuần, Sao Thổ chỉ cho bạn một dự án sinh lợi đáng theo đuổi. Đêm Halloween , Sao Hải Vương hòa cùng Sao Thổ và Sao Hỏa nối bạn với lựa chọn kiếm tiền bằng trí tưởng tượng, đây là thời khắc tốt để biến ý tưởng sáng tạo thành thu nhập.

12. Song Ngư

Tuần này thế giới là sân chơi của bạn. Sao Hỏa cổ vũ bạn phá rào cản để tiến gần ước mơ, hãy tin trực giác rồi đi học, đi trải nghiệm và ăn mừng thành quả nhỏ. Ngày đầu tuần tràn niềm vui khi có cơ hội gặp gỡ tình cảm hoặc bắt gặp một đam mê mới. Giữa tuần, Sao Thổ đang ở Song Ngư đưa ra các bước cụ thể để chinh phục cột mốc tiếp theo. Đêm Halloween đậm màu cảm xúc khi Sao Thổ và Sao Hải Vương soi chiếu, bạn có thể chạm đến một bước ngoặt trong chuyện tình cảm.