Victoria Beckham – cựu thành viên nhóm Spice Girls và là biểu tượng thời trang toàn cầu vừa khiến mạng xã hội bùng nổ với câu chuyện "trả đũa" cực gắt chồng mình, David Beckham.

Trong cuộc trò chuyện cùng Alex Cooper trên podcast Call Her Daddy, Victoria chia sẻ về những thói quen hàng đêm của vợ chồng cô. Khi được hỏi điều gì khiến cô khó chịu nhất ở chồng, Victoria thừa nhận: "Ôi trời ơi, anh ấy thích đến sớm… ở đâu cũng thế, mà là sớm, sớm, sớm lắm". Cô tiếp lời: "Cô biết anh ấy còn làm gì nữa không? Anh ấy ngáy đấy, Alex".

Nhưng điều khiến fan bật cười chính là chi tiết tiếp theo: "Anh ấy từng nói với tôi: 'Em biết không, đeo nút tai khi ngủ trông chẳng sexy tí nào'. Tôi đáp luôn: 'Anh nghĩ em đang cố làm đẹp trong lúc bị tra tấn à? Em đeo cái này là vì anh ngáy, không phải để làm thời trang trên giường đâu!'".

Câu nói vừa châm biếm vừa hài hước của Victoria lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: "Chị Posh vẫn đỉnh như ngày nào!".

Cũng trong buổi trò chuyện, Victoria tiết lộ rằng David thường phàn nàn cô "bừa bộn". Nhưng với Posh Spice, đó chỉ là "sự hỗn loạn có kiểm soát" - một đặc quyền sáng tạo mà chỉ người nghệ sĩ mới hiểu.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với Country Life – tạp chí mà David vừa làm khách mời biên tập, cựu danh thủ chia sẻ về cuộc sống yên bình ở vùng quê Cotswolds cùng vợ và bốn người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Anh kể lại kỷ niệm xúc động khi Victoria bật khóc vì quá bất ngờ trước căn nhà mới được anh âm thầm hoàn thiện chỉ trong một đêm. "Khi cô ấy bước vào, tôi đang cầm ly rượu chờ ở cửa. Cô ấy òa khóc vì không tin mọi thứ lại hoàn hảo đến vậy", David nhớ lại.

Từ một cặp đôi "đám cưới thế kỷ" năm 1999 ở lâu đài Luttrellstown, đến nay đã hơn 25 năm bên nhau, vợ chồng Beckham vẫn khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa thích thú. Họ có thể giàu có, nổi tiếng, từng trải qua sóng gió và cả thị phi nhưng vẫn giữ được sự hóm hỉnh, thẳng thắn và tình cảm khiến công chúng tin rằng "tình yêu thật sự" vẫn tồn tại trong showbiz.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện hôn nhân vui vẻ, Victoria cũng thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian từng "sợ hãi" vì rối loạn ăn uống khi còn trẻ. Trong loạt phim tài liệu Netflix, cô kể rằng mình từng bị ám ảnh bởi cân nặng trong thời kỳ Spice Girls. "Một ngày tôi bị gọi là 'Posh béo', hôm sau lại là 'Posh gầy'. Nó khiến tôi mất hết cảm giác thực tế, kiệt sức và mệt mỏi cả tâm trí lẫn thể xác", cô nói.

Từ một cô gái trẻ vật lộn với tiêu chuẩn sắc đẹp của thập niên 90 đến người phụ nữ 50 tuổi tự tin, thông minh và sắc sảo, Victoria Beckham vẫn giữ nguyên khí chất "Posh" không thể lẫn, dù ở trên sàn diễn hay trong phòng ngủ.

