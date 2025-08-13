Vừa cưới được 2 ngày thì sinh con bệnh tật, người mẹ cầu cứu mong giữ mạng sống cho con

7 tháng tuổi nhưng bé Đoàn Khánh Duy chỉ nặng 3.9kg, xanh xao, gầy gò, da nhăn nheo. Căn bệnh tim bẩm sinh như vắt kiệt sức khiến hơi thở của bé Duy khó nhọc, khò khè, gấp gáp. Vừa uống xong bình sữa mẹ pha, Duy lại nôn ói hết ra ngoài, rên khóc không thành lời.

Chị Lê Thị Bích Ngọc (30 tuổi, mẹ bé Duy, trú tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) thở dài chia sẻ. Thời điểm mang thai bé Duy, chị vẫn đi khám định kỳ nhưng không phát hiện gì bất thường, chỉ nói thai nhi hơi nhẹ cân. Thai phụ cần ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi.

Bé Duy được chẩn đoán bị suy tim, suy dinh dưỡng, hội chứng Edward...

"Vì một vài lý do cá nhân nên khi tôi mang thai ở tuần 37 mới tổ chức đám cưới. Thế nhưng, vừa cưới được 2 ngày thì tôi bị ra máu, đi siêu âm được kết luận tim thai có vấn đề, phải mổ cấp cứu gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé trong bụng.

2 giờ sáng, tôi được đưa lên bàn mổ. Con trai chào đời chỉ nặng 1.6kg và kết luận bị tim bẩm sinh. Một ngày sau sinh, con được chuyển từ bệnh viện tỉnh ra bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị. 2 mẹ con 2 nơi. Vừa đau vết mổ vừa lo lắng cho con khiến đuối sức, mất ăn mất ngủ", chị Ngọc kể lại.

5 tháng tuổi, bé Duy đã trải qua ca đại phẫu để giành sự sống.

Đến ngày thứ 5, chị Ngọc được xuất viện. Thay vì về nhà nghỉ ngơi chờ vết mổ lành thì chị lại đến viện túc trực con. Bé Duy được chăm sóc ở phòng đặc biệt, cứ cách 3 tiếng một lần, chị Ngọc vắt sữa nhờ nhân viên bệnh viện đưa vào cho con uống. Nửa tháng sau, chị mới được chăm sóc con. 2 tháng tuổi, bé Duy được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

"5 tháng tuổi, bệnh tim trở nặng, bé Duy được đưa vào phòng cấp cứu và chỉ định phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần vì con chỉ còn 15% sự sống. Vợ chồng tôi chỉ biết ngồi gục phía ngoài phòng mổ, cầu xin phép màu sẽ đến với con. Cũng may là con đã kiên cường vượt qua.

Stress, lo lắng cho con, áp lực tiền bạc khiến tôi bị mất sữa. Cũng từ đó, con phải uống hoàn toàn sữa ngoài, gánh nặng nợ nần cứ thế nhân lên", chị Ngọc chia sẻ thêm.

7 tháng tuổi, bé Duy chỉ nặng 3,9kg, hơi thở gấp gáp, khó nhọc, nằm viện điều trị triền miên.

Vợ chồng chị Ngọc đều làm công nhân trong công trường xây dựng. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị nghỉ làm để ôm con nằm viện. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào anh Đoàn Thanh Luyện (33 tuổi, chồng chị Ngọc). Tiền lương hàng tháng của anh Luyện chỉ đủ trả tiền phòng trọ 2 triệu đồng/tháng và sinh hoạt phí.

Toàn bộ tiền cưới vợ chồng chị Ngọc dốc hết để chữa trị cho con, vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng. Giờ không biết trông chờ vào đâu vay mượn tiếp nên khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

"Mỗi tháng con uống 10 hộp sữa 400g, giá 370.000 đồng/hộp, tính ra đã hết 3,7 triệu đồng/tháng. Mỗi lần đưa con nhập hay xuất viện đều bằng xe cấp cứu nên rất tốn kém. Đó là chưa kể tiền thuốc thang ngoài bảo hiểm, bỉm và các chi phí phát sinh.

Vợ chồng tôi dồn hết tiền mừng cưới để chạy chữa cho con và mượn gần 100 triệu đồng nữa. Vậy mà con ngày càng héo hon thế này đây. Thời gian điều trị cho con còn dài lắm, tôi không biết phải xoay xở thế nào để tiếp tục cữu chữa cho con", anh Luyện lo lắng.

7 tháng tuổi, bé Duy vẫn chưa biết lật, chỉ nằm một chỗ, hơi thở yếu ớt, ánh mắt ngấm lệ như đang cầu cứu. Ngay lúc này đây, sự sống của bé Duy đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.