68 triệu đồng đến với bé trai 13 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Ngày 13/8, chị Trương Thị Ngân (30 tuổi, tạm trú tại phường An Cựu, TP Huế) vui mừng chia sẻ, những ngày qua, sau khi hoàn cảnh của con trai chị là bé Lê Minh Dương (13 tháng tuổi) được báo chí lan toả nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, tài khoản cá nhân của chị Ngân còn nhận được số tiền ủng hộ 68 triệu đồng, giúp bé Dương tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp.

Bé Dương được độc giả giúp đỡ 68 triệu đồng để tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp.

Thay mặt gia đình, chị Ngân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo chí, độc giả hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị trong thời gian ốm đau, khó khăn.

"Tôi xúc động lắm, lòng cảm thấy nhẹ hơn, như trút bỏ được một phần áp lực về tiền bạc. Con trai tôi lại có thêm cơ hội bám trụ lại bệnh viện điều trị. Ơn nghĩa của các nhà hảo tâm, suốt đời này gia đình tôi xin ghi lòng tạc dạ", chị Ngân xúc động.

Bé Dương là nhân vật nhỏ, đáng thương trong bài viết "Mẹ khẩn cầu giúp đỡ để cứu con trai 13 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp" được đăng tải ngày 31/7/2025.

Bé Dương phát hiện bị Hội chứng Thực bào máu tiên phát- một căn bệnh hiểm nghèo, hiếp gặp do đột biến ghen. Căn bệnh khiến cháu bé phải gánh chịu những cơn sốt cao kéo dài, viêm phổi nặng. Ngoài ra, bé Dương còn bị nhiều bệnh khác như suy giảm miễn dịch; nhiễm trùng huyết; nhiễm aspergillus ở phổi xâm lấn; viêm gan do CMV; viêm phổi.

Chị Ngân ôm con gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm.

Sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện, nhờ sự quan tâm, tận tình cứu chữa của y, bác sĩ, bé Dương đã dần hạ sốt, cắt được sốt. Hiện những cơn sốt chỉ âm ỉ khoảng 38 độ C, mỗi ngày tái khoảng 1-2 lần.

Bé Dương là con thứ 2 của vợ chồng chị Dương và anh Lê Quốc Minh (30 tuổi) quê Quảng Trị. Trước bé Dương còn một chị gái năm nay lên lớp 6. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm nên nhiều năm nay họ vào TP Huế ở trọ, làm thuê. Anh Minh làm nhân viên trong một nhà hàng. Chị Ngân hàng ngày nấu cơm rồi mang ra vỉa hè, gần một trường đại học bán. Từ ngày bé Dương mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Chị Ngân cho biết, dù bé Dương được hưởng bảo hiểm miễn phí nhưng tiền mua thuốc ngoài để điều trị rất nhiều. Gánh nợ trên vai, lo con không tiền cứu chữa, người mẹ ôm con cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.