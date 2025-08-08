Nam sinh lớp 7 mồ côi cha mẹ, chăm ông liệt giường trong cảnh khó khăn

Trưa hè nóng nực, em Nguyễn Quang Huy (13 tuổi, trú xóm 2- Nam Lĩnh, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) vẫn kiên nhẫn ngồi trong căn phòng chật chội, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho ông ngoại bị tai biến. Nét đượm buồn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đứa trẻ bất hạnh.

"Bố mẹ cháu mất cả rồi. Em chỉ còn ông bà ngoại là người thân thôi. Nhà nghèo, ông ngoại bị tai biến nằm một chỗ, không có tiền mua thuốc, nằm viện. Bà ngoại thì già yếu lắm rồi. Cứ thế này em sợ phải bỏ học giữa chừng. Em sợ một ngày ông bà ngoại lại rời bỏ em đi, khi đó, em không biết phải sống thế nào", Huy lo lắng.

Huy và bà ngoại bên bàn thờ cha mẹ xấu số.

5 năm trước, anh Nguyễn Văn Quýnh (bố của Huy) không may bị đột quỵ rồi qua đời, để lại người vợ là Đinh Thị Oanh bị bệnh suy tim nặng cùng 2 người con chưa kịp trưởng thành. Ngày bố mất, Huy mới 8 tuổi, chị gái 19 tuổi.

Bố mất, mẹ bệnh hiểm nghèo khiến gia đình Huy lâm vào cảnh khó khăn. Chị gái của Huy phải nghỉ học sớm, xa nhà đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp thuốc thang cho mẹ. Rồi người chị lấy chồng xa, cuộc sống của mẹ con Huy trông chờ vào tình thương, sự cưu mang của anh em bên ngoại, bà con hàng xóm.

8 tuổi thì bố mất, lên 12 tuổi Huy phải gánh chịu thêm nỗi đau khi mẹ qua đời vì bệnh suy tim.

Tháng 10 năm ngoái, bệnh của chị Oanh trở nặng rồi qua đời. Căn nhà tình thương do nhà nước, anh em, địa phương, hàng xóm hỗ trợ xây dựng giờ chỉ còn một mình em Huy. Chịu tang mẹ chưa được bao lâu thì ông ngoại bị tai biến nằm một chỗ, Huy chuyển qua sống cùng để phụ bà chăm sóc ông.

Bà Nguyễn Thị Thành (68 tuổi, bà ngoại của Huy) kể, quê nội của Huy ở Hà Tĩnh. Vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định nên hàng chục năm qua, cả gia đình Huy sống nhờ nhà ngoại. Ngoài mấy sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê cấy, gặt, bốc vác, phụ hồ… bố mẹ Huy đều nhận làm.

Căn nhà của em Huy được nhà nước, địa phương, anh em, hàng xóm hỗ trợ xây dựng.

Từ ngày sinh cháu Huy sức khỏe của chị Oanh yếu dần, khó thở, mệt mỏi, đi khám mới biết bị bệnh suy tim. Cũng từ đó, chị không thể đi làm thuê như trước, chỉ ở nhà chăm con và việc nhà. Cả gia đình sống dựa vào tiền công làm thuê hàng ngày của người chồng. Rồi chồng mất, cuộc sống 3 mẹ con càng khó khăn hơn.

"Mấy năm gần đây bệnh con gái trở nặng, vợ chồng tôi phải xoay xở, vay mượn khắp nơi để đưa con đi viện rồi lo thuốc thang. Giờ con mất, nợ nần đang còn, cháu Huy bơ vơ.

Con người ta mất bố còn mẹ, mất mẹ còn bố, đằng này, cháu tôi còn nhỏ tuổi mà chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Vợ chồng tôi già yếu, bệnh tật, không biết sống chết khi nào. Chỉ mong có sức khỏe để sống cho cháu có chỗ dựa", bà Thành thở dài.

Ông Đông (ông ngoại của Huy) bị tai biến nằm một chỗ hơn nửa năm nay.

Hết hè này, Huy sẽ lên lớp 8. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng Huy được tiếng là đứa trẻ trưởng thành hơn nhiều so với tuổi, ngoan ngoãn, hiếu thuận, thương ông bà. Hàng ngày, em cố gắng phụ giúp bà việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc ông. Tuy nhiên, từ ngày mẹ mất, Huy không còn vui cười nhiều như trước, cũng ít chơi đùa với bạn bè, sống thui thủi, khép mình.

"Tối đến, nhìn các bạn trong xóm có bố mẹ, vui vẻ nói cười, được bố mẹ chở đi đây đi đó, cháu cảm thấy tủi thân lắm. Mỗi lần nhớ bố mẹ, cháu chỉ biết chạy về nhà nhìn di ảnh trên bàn thờ cho vơi nỗi nhớ. Nhà nội ở xa. Ông bà ngoại nghèo khó, bệnh tật. Cháu sợ phải nghỉ học giữa chừng lắm", Huy nghẹn lời.

Huy phụ bà nội chăm sóc ông ngoại tai biến, nằm một chỗ.

Chia sẻ hoàn cảnh của em Huy, bà Đinh Thị Oanh- Trưởng xóm 2- Nam Lĩnh, xã Đại Huệ cho biết, Huy mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa 13 tuổi. Hiện đang sống cùng ông bà ngoại già yếu, bệnh tật, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tương lai mịt mù.

"Rất mong báo chí lan tỏa để cháu Huy có cơ hội gặp được mạnh thường quân giúp đỡ, có tiền theo đuổi việc học. Nhìn hoàn cảnh cháu, ở làng ai cũng thương", bà Oanh chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho em Huy xin gửi về địa chỉ: Em Nguyễn Quang Huy, xóm 2- Nam Lĩnh, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản của bà Nguyễn Thị Thanh (bà ngoại em Huy): 3609205529019, ngân hàng Agribank. ĐT: 0981103707.



