Lộ diện hình ảnh cuối cùng của thiếu nữ 17 tuổi trước khi tử vong

Theo Khaosod, một thiếu nữ 17 tuổi đến từ vùng Đông Bắc Thái Lan được bạn bè trình báo mất tích sau hơn 24 giờ không thể liên lạc.

Quá trình điều tra, cảnh sát kiểm tra camera giám sát tại một khu căn hộ cao cấp trên đường Jomtien Second Road, thành phố Pattaya. Hình ảnh ghi lại vào khoảng 3h34 sáng ngày 25/6 cho thấy cô gái nắm tay một người đàn ông Australia 46 tuổi tên Simon, là người thuê căn hộ tại đây, cùng đi vào tòa nhà rồi lên tầng 15. Sau thời điểm này, nạn nhân không còn xuất hiện trong bất kỳ đoạn camera nào.

Những hình ảnh được camera ghi lại

Đến khoảng 21h34 cùng ngày, camera tiếp tục ghi lại cảnh Simon một mình kéo theo chiếc vali màu đen cỡ 26 inch với vẻ rất nặng nhọc. Người này đặt vali lên chỗ để chân phía trước chiếc xe máy thuê màu đỏ rồi rời khỏi khu căn hộ.

Theo dữ liệu camera, Simon di chuyển đến khu vực đường ray tàu hỏa vắng người, biến mất khỏi tầm quan sát trong khoảng 9 phút trước khi quay trở lại căn hộ với hai tay không.

Cảnh sát sau đó khám xét căn hộ của Simon trên tầng 15 và phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Thi thể thiếu nữ bị nhét trong vali

Lực lượng chức năng lập tức truy tìm và đến khoảng 19h ngày 26/6 đã bắt giữ Simon tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), khi người này đang chuẩn bị mua vé máy bay trở về Australia. Khi bị bắt, trên cổ và hai cánh tay của Simon có nhiều vết trầy xước giống vết cào.

Đến 23h17 cùng ngày, cảnh sát tìm thấy chiếc vali màu đen bị bỏ lại trong bãi cỏ ven đường ray, cách căn hộ khoảng 4,2 km.

Bên trong vali là thi thể cô gái trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể bị gập lại để nhét vừa chiếc vali và chỉ được phủ bằng một tấm vải màu nâu. Khuôn mặt nạn nhân có nhiều dấu vết bị đánh mạnh, máu chảy ra từ mũi và miệng. Kết quả giám định ban đầu cho thấy cô đã tử vong ít nhất hai ngày. Hình xăm trên cơ thể cũng trùng khớp với thông tin của người mất tích.

Nghi phạm khai "vô ý giết người"

Sau khi bị đưa về đồn cảnh sát Pattaya để thẩm vấn với sự có mặt của luật sư và phiên dịch, Simon ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi được cho xem đoạn camera ghi lại cảnh kéo vali đi phi tang, người này đã thừa nhận liên quan đến cái chết của nạn nhân nhưng khẳng định đây là "tai nạn".

Theo lời khai của Simon, rạng sáng 25/6, ông ta làm quen với cô gái trên bãi biển rồi đưa về căn hộ. Simon cho rằng sau khi vào phòng, cô gái nghe điện thoại rồi nói đang đến kỳ kinh nguyệt nên không thể quan hệ, đồng thời yêu cầu trả 500 baht (khoảng 390.000 đồng).

Hình ảnh nghi phạm tại cơ quan chức năng

Nghi phạm khai rằng khi quay người lấy ví, cô gái tiếp tục đòi thêm tiền, sau đó bất ngờ dùng dao khống chế. Simon nói đã giữ tay cầm dao của nạn nhân và bóp cổ để tự vệ, khiến cô gái tử vong.

Cảnh sát chưa xác nhận lời khai này.

Simon khai thêm rằng sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, ông ta hoảng sợ, cởi bỏ quần áo của thi thể, nhét vào vali và để trong phòng tắm suốt khoảng một ngày trước khi mang đi phi tang.

Hiện Simon đã bị truy tố với các cáo buộc gồm cố ý giết người, che giấu và hủy hoại thi thể, cùng các tội danh khác liên quan đến việc đưa người từ 15 đến 18 tuổi đi thực hiện hành vi khiếm nhã.

Nguồn: ETtoday