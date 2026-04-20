Thủ tướng Trinidad và Tobago, bà Kamla Persad-Bissessar, đã có lập trường cứng rắn chống lại các mạng lưới tội phạm trong nước (Ảnh: AP)

Việc phát hiện thi thể bị vứt bỏ kinh hoàng diễn ra tại nghĩa trang ở thị trấn Cumuto trên đảo Trinidad - hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của Trinidad và Tobago, cách thủ đô Port of Spain khoảng 40 km về phía Đông.

Theo một tuyên bố của cảnh sát nước này, 50 thi thể bị vứt bỏ là trẻ sơ sinh, trong khi số còn lại là của 4 người đàn ông và 2 phụ nữ. Cảnh sát cho biết 5 trong số những người lớn có thẻ nhận dạng đeo ở ngón chân - giống như những thẻ đeo được tìm thấy trong nhà xác. Thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ có dấu vết khám nghiệm tử thi. Họ chưa cho biết ngay lập tức liệu có thi thể nào được xác định danh tính sau đó hay không.

Sau khi phát hiện thi thể tại nghĩa trang, cảnh sát Cumuto đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu khám nghiệm pháp y. Các đơn vị chuyên trách - bao gồm cả các chuyên gia điều tra án mạng - cũng đã được điều động đến hiện trường.

"Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ việc liên quan đến việc xử lý thi thể vô danh một cách phi pháp" - cảnh sát cho biết - "Việc phân tích pháp y sâu hơn đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của hài cốt và bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc thủ tục nào liên quan".

"Mọi thi thể phải được xử lý một cách trang trọng và đúng quy định pháp luật" - Ủy viên cảnh sát Allister Guevarro tuyên bố - "Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ đó sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn".

Trinidad và Tobago đang phải vật lộn với tình trạng tội phạm gia tăng, bao gồm cả bạo lực băng đảng chết người. Thực trạng trên đã khiến chính quyền quốc gia 2 đảo vùng Caribe này phải gia hạn tình trạng khẩn cấp hiện có. Theo đó, vào tháng 3, Hạ viện nước này đã bỏ phiếu gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa.

Vào thời điểm đó, Thủ tướng Kamla Persad-Bissessar cho biết 373 người đã bị bắt giữ theo tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mở rộng quyền hạn của lực lượng thực thi pháp luật trong việc bắt giữ và tiến hành khám xét các địa điểm công cộng và tư nhân. Bà cho biết chính phủ Trinidad và Tobago sẽ tiếp tục áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm và các băng đảng.