Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Ninh Tuyết Anh (SN 1982, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, Tuyết Anh khai có quan hệ tình cảm với ông V.H.T.L. (SN 1977, ngụ phường Rạch Ông). Trưa 9/4, Tuyết Anh cùng ông L. và 2 người bạn ăn nhậu ở khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Hiện trường vụ án

Trong lúc nhậu, Tuyết Anh và ông L. phát sinh mâu thuẫn cự cãi với nhau. Sau đó, người phụ nữ này rời đi bằng xe máy. Ông L. và những người bạn tiếp tục ngồi chơi.

Một lúc sau, Tuyết Anh mang theo dao quay lại thì thấy ông L. đang nằm nghỉ tại khu vực bờ kè. Bực tức, Tuyết Anh cầm dao lao vào tấn công khiến ông L. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuyết Anh rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện sự việc nên báo cơ quan chức năng.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chưng, trích xuất camera an ninh truy bắt nghi can. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Tuyết Anh. Tại cơ quan Công an, người phụ nữ khai nhận như trên.