Thiếu nữ 16 tuổi dùng kéo đâm tử vong bạn trai lúc rạng sáng

Ngày 14/2, Công an xã Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Thị Như Ý (SN 2010, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Trước đó, rạng sáng 13/2, người dân sinh sống ở gần nhà trọ thuộc ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng đang ngủ thì nghe tiếng la hét, cự cãi lớn tiếng phát ra từ phòng trọ số 8 của nhà trọ này. Mọi người qua kiểm tra thì phát hiện T.H.N. (SN 2009, ngụ tỉnh Tây Ninh) ôm vết thương ở vùng cổ và vùng ngực chạy ra ngoài rồi gục xuống.

Người dân đưa N. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, N. đã tử vong trên đường vào bệnh viện. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm công an thu giữ cây kéo dính máu và đưa Như Ý về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ý khai do phát sinh mâu thuẫn lúc sống chung dẫn đến cự cãi vì nóng giận. Qua đó, Ý dùng kéo đâm N. gục rồi tử vong.