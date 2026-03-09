Cô gái trẻ bị sát hại, bạn trai cũ và bạn trai hiện tại bị triệu tập, thủ phạm lại là kẻ không ai ngờ

Mới đây, vụ việc một cô gái ở Thái Lan bị chính anh rể họ âm mưu cưỡng bức rồi sau đó sát hại đã khiến dư luận nước này chấn động.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra cách đây vài ngày tại một ngôi nhà thuê ở Chiang Mai. Theo đó, nạn nhân, một nữ phục vụ bàn 22 tuổi, tên là U-sa, hay còn gọi là Praew, đã không đến chỗ làm.

Thấy vậy, chủ nơi làm việc của cô gái và một đồng nghiệp của cô đã đến nhà trọ của cô gái ở Hang Dong để xem tình hình thế nào. Khi thấy cửa mở và không nhận được phản hồi khi gọi cô, cả 2 đã bước vào căn hộ. Người đồng nghiệp khi thấy Praew nằm bất động trên tầng 2 đã lập tức quay xuống mà không kiểm tra thêm và liên lạc với cảnh sát, nghi ngờ có điều bất thường. Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Hang Dong đã đến hiện trường và xác nhận Praew đã tử vong trong phòng ngủ của cô.

Hiện trường nơi thi thể cô gái được tìm thấy.

Cảnh sát phát hiện quần của nạn nhân đã bị cởi ra, và có dấu vết bị siết cổ trên cổ. Các điều tra viên tin rằng cô đã chết khoảng 2 ngày trước khi thi thể được phát hiện.

Ban đầu, cảnh sát xem xét các động cơ có thể bao gồm trộm cắp, tấn công tình dục hoặc ngoại tình. Năm người đàn ông đã được triệu tập để thẩm vấn, bao gồm bạn trai cũ, bạn trai hiện tại, chủ nhà và hai người đàn ông khác được mô tả là thân thiết với nạn nhân. Cảnh sát cho biết không ai bị coi là đáng nghi ngờ ở giai đoạn đó.

Thi thể của cô gái xấu số được đưa đi khỏi hiện trường.

Người chị họ của Praew và chồng cô này là Phanuwat, 31 tuổi, sống trong một ngôi nhà khác trong cùng khu vườn, cũng đã ra làm chứng.

Cảnh sát sau đó tìm thấy bằng chứng cho thấy Phanuwat là người gây ra vụ giết người. Phanuwat sau đó đã thú nhận. Anh ta nói với các điều tra viên rằng anh ta đã uống rượu tại một cửa hàng tạp hóa gần nhà vào ngày 5 tháng 3 và nói rằng anh ta đã bị kích thích. Sau đó, anh ta đến nhà Praew và thấy cô đang ngủ trong phòng ngủ ở tầng hai.

Nghi phạm là anh rể họ của nạn nhân đã bị bắt giữ để phục vụ cho điều tra.

Phanuwat đã cố gắng cưỡng hiếp cô, nhưng nạn nhân đã chống cự. Sau đó, anh ta túm lấy cổ cô. Khi cô tiếp tục chống cự, anh ta đã dùng dây điện từ máy duỗi tóc để siết cổ cô cho đến khi cô im lặng.

Phaniuwat khai sau khi nhận ra nạn nhân đã chết, anh ta cố gắng dàn dựng vụ việc thành một vụ trộm bằng cách ném túi xách và mũ của Praew vào thùng rác trước nhà và lau chùi tay nắm cửa.

Khi đang rời đi, anh ta gặp một người giao hàng đến mang theo một gói hàng cho Praew. Cảnh sát cho biết Phanuwat đã trả tiền cho gói hàng trước khi rời khỏi hiện trường và đi về nhà gia đình ở một quận khác. Cảnh sát cho biết cuộc gặp gỡ với người giao hàng đã khiến các nhà điều tra tập trung vào Phanuwat, và anh ta đã bị thẩm vấn thêm trước khi thừa nhận tội ác.

Phaniuwat đã bị buộc tội theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan với tội danh giết người có chủ ý, với hình phạt là tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.