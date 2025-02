Lời khai của kẻ mặc áo xe ôm công nghệ phóng hoả đốt nhà lúc nửa đêm

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại số 12 ngách 299/62 phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Đức khai đang lái xe ôm công nghệ. Hắn có mâu thuẫn với chủ ngôi nhà trên phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nên nảy sinh ý định mua xăng phóng hỏa nhằm trả thù.

Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an.

Để thực hiện kế hoạch, tối 19/2, sau khi trả khách, trên đường về nhà, Đức mua chai nước ngọt uống. Đến nửa đêm, Đức lấy khẩu trang y tế màu đen che biển kiểm soát xe máy rồi đi đến cây xăng mua 10.000 đồng tiền xăng và thẳng tiến đến nhà "kẻ thù".

Đức đi một vòng xem xét, kiểm tra đúng nhà đối phương rồi cầm chai xăng bọc giẻ ném vào, phóng hỏa đốt. Gây án xong, Đức bỏ chạy. Một lát sau, Nguyễn Hữu Đức quay xe lại nơi gây án thì thấy lửa đã tắt. Đối tượng liền bỏ đi và phi tang chiếc bật lửa trên đường.

Lúc xảy ra sự việc, gia đình chủ nhà có 6 người, gồm cả người già và trẻ nhỏ đang ngủ. Do kịp thời phát hiện, nên rất may, không ai bị thương.

Hình ảnh Đức phóng hoả đốt nhà được camera ghi lại.

Tiếp nhận tin báo về vụ phóng hỏa, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an phường Đại Kim tổ chức điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai dựng được chân dung và làm rõ kẻ gây án là Nguyễn Hữu Đức. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.