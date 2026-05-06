Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, qua công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (số 222-224 Trần Hưng Đạo, khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh) với tổng số tiền 95 triệu đồng.

Cơ sở này có các hành vi vi phạm: Kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định (đối với các dòng sản phẩm Niacinamide Peptide Cream và Amelie Essence); tự ý thay đổi nội dung sản phẩm đã công bố khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan thẩm quyền; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Công ty Khơ Thị buộc phải thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm; buộc tái xuất hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu sai quy định và nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ các tang vật đã bị tẩu tán hoặc tiêu thụ.

Cùng với đó, theo báo Sài Gòn giải phỏng, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt nhiều nhà thuốc trên địa bàn, gồm: Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (số 6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng) 17,5 triệu đồng; xử phạt Nhà thuốc Thái Minh (số 168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) 32,5 triệu đồng; xử phạt Nhà thuốc Ngọc Minh (số 11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh) 49 triệu đồng.

Các nhà thuốc trên được xác định có hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, đồng thời vi phạm một hoặc nhiều lỗi như: người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động; kinh doanh thuốc đã có thông báo thu hồi, hết hạn sử dụng; hoặc thuốc không có giấy phép nhập khẩu, không có số đăng ký lưu hành theo quy định.

Riêng nhà thuốc Nhà thuốc Ngọc Minh còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của một cá nhân và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg (90 viên/hộp) số lô 8185352, HSD: 05/2026 không có số đăng ký lưu hành.