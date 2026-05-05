Liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người chết ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, ngày 5-5, nguồn tin cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân 2 em Trần Hữu Tr. (SN 2009) và Dương Anh K. (SN 2010; cùng trú xã Thăng Điền) tử vong là do bỏng và ngạt khí trong xe.

Nguồn tin xác nhận theo kết quả điều tra ban đầu, có thể khẳng định không có cơ sở để đặt nghi vấn 2 nạn nhân đã tử vong trước đó – như nhiều người ngờ vực trên mạng.

Tài xế Võ Nguyễn Duy An đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Về cái chết của em Tr. và K, trao đổi với phóng viên, người nhà cũng không đặt nghi vấn 2 em "bị sát hại" trước đó như nhiều "thám tử mạng" nhận định. Dù vậy, qua theo dõi các clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ cháy, người nhà em K. bày tỏ bức xúc về cách xử trí của tài xế.

Cũng theo người nhà em K, khi cơ quan chức năng đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy 2 em ở khu vực hàng ghế trước phía bên phải xe. Người nhà nhận định nhiều khả năng khi xe bị cháy, K. và Tr. cố nhoài lên phía trước mở cửa nhưng không thoát kịp.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường chiếc ô tô bị cháy, 2 người tử nạn thương tâm

Cơ quan CSĐT cũng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994; trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14 giờ ngày 1-5, Vin nhờ An (là em vợ) điều khiển ô tô chở theo 2 em Tr. và K. cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để ô tô nổ máy và rời khỏi xe.

Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện em Tr. và K. đã tử vong trong xe.

Trong quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Clip: Lực lượng chức năng đưa người liên quan vụ cháy xe tại cây xăng hôm 1-5 vào làm việc

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - cho biết tài xế Võ Nguyễn Duy An khai do quá hoảng loạn nên không kịp xử trí để cứu 2 em Tr. và K. ra khỏi xe.

Trong 2 nạn nhân tử vong, Tr. là anh em con cô cậu ruột với chủ xe Nguyễn Quốc Vin.