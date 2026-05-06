Khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh cháo, số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm.

Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp nhà dân phía sau, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.

Cửa hàng cháo trên phố Hàng Vôi cháy ngùn ngụt trong đêm.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà dân có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cảnh sát kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.