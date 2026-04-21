Nam sinh lạc vào rừng trúc, mất phương hướng khi đi cùng đoàn

Theo thông tin từ báo Lao động, sau hơn 37 giờ mất liên lạc khi leo núi tại khu vực Tam Đảo, nam sinh 19 tuổi đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nhưng tỉnh táo.

Theo thông tin từ xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h15 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 8 phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m trong rừng núi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện sức khỏe của nam sinh đã ổn định.

Tuấn Anh đã được tìm thấy sau 37 giờ mất liên lạc (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Tuấn Anh (mặc áo đen) hiện đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/4, gia đình mất liên lạc với Tuấn Anh khi em cùng nhóm bạn leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Theo đó, sáng cùng ngày, Tuấn Anh cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592m). Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm đã bị lạc mất Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Liên quan đến sự việc, báo Công an nhân dân cho biết, theo Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, em đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19/4. Sau đó, Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương xây xát nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Nhìn thấy lực lượng tìm kiếm đưa được Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai. Xúc động nghẹn ngào, bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo xã Đạo Trù, Cảnh sát PCCC và CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.

Hơn 100 người được huy động tìm kiếm nam sinh

Ngay sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức tìm kiếm công dân mất tích tại xã Đạo Trù và chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đề xuất thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường và thực hiện chỉ huy, điều hành thống nhất các lực lượng tham gia; đồng thời giao Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khoảng hơn 100 người tham gia và phương tiện tham gia tìm kiếm. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 4 xe CNCH cơ giới và 26 CBCS (thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Vĩnh Yên) và Công an xã Đạo Trù do Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an xã phụ trách. Bên cạnh đó, Đại tá Trương Duy Tuấn, Giám thị trại giam Vĩnh Quang chỉ đạo phối hợp sử dụng flycam tìm kiếm nam sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Hòa và con trai Nguyễn Tuấn Anh sau khi được lực lượng chức năng đưa xuống núi (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Ngoài ra, các lực lượng khác của UBND xã Đạo Trù, Ban Phòng thủ khu vực, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo, quân sự, Công an xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên (phối hợp sử dụng bản đồ địa hình); y tế xã, tình nguyện viên và quần chúng nhân dân cũng tham gia tìm kiếm.

Sau khi thống nhất các lực lượng, phương án tìm kiếm và biện pháp bảo đảm an toàn, Sở chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường đã chỉ đạo triển khai 9 tổ tìm kiếm theo các hướng khác nhau tại khu vực tìm kiếm trọng điểm ở khe suối, khu vực lối mòn cũng như các điểm có nguy cơ gây thất lạc người...

Đến khoảng 7h18 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 đồng chí của Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tam Đảo đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi Tam Đảo.

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng em có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và bà con nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.