Hơn 100 người cùng flycam tìm kiếm nam sinh mất tích khi leo núi ở Tam Đảo
Lực lượng công an, quân đội, chính quyền cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nam sinh đại học mất tích từ tối 19/4 khi leo núi ở Tam Đảo.
Tối 20/4, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích ở khu du lịch Tam Đảo.
Thông tin ban đầu, sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn leo núi. Địa điểm nhóm nam sinh xuất phát từ chân núi dốc Rít, Tam Đảo. Khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, Tuấn Anh bị lạc và mất thông tin.
"Hiện hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, người dân đang tích cực tìm kiếm tại khu vực nghi vấn. Flycam nhiệt cũng được huy động để tìm kiếm nam sinh", lãnh đạo UBND xã Đạo Trù thông tin thêm.
Chính quyền UBND xã Đạo Trù đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, vui lòng liên hệ ngay với UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất.
Thông tin liên hệ: Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã, số điện thoại 0982304999 hoặc Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, số điện thoại 0984591888.
Tam Đảo cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km là điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng của miền Bắc với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan đẹp, sương mù bao phủ và đặc trưng thời tiết “bốn mùa trong một ngày”. Những yếu tố này đã thu hút lượng khách trong nước và quốc tế rất lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.
Tuyến đường duy nhất dẫn lên khu du lịch Tam Đảo là quốc lộ 2B. Đây là tuyến đường đèo núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo, tầm nhìn hạn chế, mặt đường thường xuyên ẩm ướt, trơn trượt do sương mù dày nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.