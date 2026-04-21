Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) cho biết sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn đi leo núi.

Nhóm của Tuấn Anh xuất phát từ chân núi dốc Rít, Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp đã bị lạc và mất liên lạc với gia đình. Tuấn Anh được xác định mất tích từ khoảng 18h ngày 19/4, ở khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Trao đổi với báo Vnexpress, anh Đức Thịnh, 21 tuổi, người đi cùng đoàn, cho biết ban đầu có hai nhóm leo núi riêng biệt, gồm một nhóm 2 người và một nhóm 5 người, cùng thuê chung một người dẫn đường (leader) nên nhập thành đoàn 7 người. Trong quá trình di chuyển từ chân núi, đoàn gặp thêm hai người đi tự túc, trong đó có nam sinh sau đó được xác định là người mất tích, và rủ đi cùng.

Cả đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6h sáng 19/4, Thịnh cho biết. "Khoảng 13h40, bọn em lên đến đỉnh và bắt đầu xuống núi lúc 14h. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng leader," anh kể.

Trong lúc xuống núi, nhóm đi trước gặp lại một người trong nhóm phía sau và được thông báo một thành viên đã bị lạc tại khu vực gần suối cạn, cách khoảng 100 m.

"Lúc đó bọn em nghĩ leader đang đưa các bạn xuống nên sẽ gặp lại ở dưới, nhưng khi xuống đến nơi thì không thấy," Thịnh nói. Anh cho biết thêm, thời tiết lúc đầu có mưa nhẹ ở đoạn đầu hành trình, sau đó tạnh và có nắng trở lại, song địa hình rừng núi phức tạp, nhiều lối rẽ khiến việc di chuyển và định hướng gặp khó khăn, đặc biệt với những người không quen địa hình.

Trong tối ngày 20/4, UBND xã Đạo Trù đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân. Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.