Justin Bieber là cái tên được quan tâm bậc nhất thời gian gần đây khi anh được cho là có liên quan đến bê bối tình dục gây chấn động ngành giải trí của ông trùm âm nhạc Diddy (Sean Combs).

Được Diddy nâng đỡ từ khi còn nhỏ nên khán giả bày tỏ sự lo lắng, nghi ngờ "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber cũng chính là một trong những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Giữa lúc này, cuộc phỏng vấn của nam ca sĩ và Music Zane Lowe vào tháng 2/2020 gây chú ý trở lại với khán giả. Bởi trong buổi trò chuyện, Bieber từng khóc và nói rằng anh muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi mặt tối của ngành giải trí Mỹ.

Và vào ngày 28/9, Billie Eilish cũng đã có động thái bày tỏ sự cảm kích, ủng hộ và tôn trọng dành cho thần tượng của cô là Justin Bieber. Nữ ca sĩ trẻ đã đăng tải bức ảnh Justin Bieber thời thiếu niên lên trang cá nhân. Hình ảnh "hoàng tử nhạc pop" được đăng kèm với loạt ảnh Billie Eilish thông báo về sự chuẩn bị của cô cho tour diễn quan trọng Hit Me Hard and Soft: The Tour bắt đầu từ ngày 29/9. Động thái của Billie Eilish nhận về hơn 3,3 triệu lượt "tim" của người hâm mộ.

Trước ngày diễn ra tour lưu diễn quan trọng trong sự nghiệp của mình, Billie Eilish gây chú ý khi đăng ảnh Justin Bieber lên trang cá nhân. Động thái của cô được cho là vừa ngầm xác nhận đã thấu hiểu tấm lòng, thông điệp Bieber muốn truyền tải, vừa bày tỏ sự cảm kích của mình dành cho đàn anh

Billie Eilish là fan của Justin Bieber

Cách đây 4 năm, sau khi phát hành album Changes, Justin Bieber đã có những trải lòng về việc bản thân gia nhập giới giải trí ở tuổi thiếu niên. Đáng chú ý, khi MC hỏi suy nghĩ như thế nào về Billie Eilish, Justin Bieber bày tỏ anh mong muốn có thể trở thành tấm gương tốt cho đàn em, nếu được anh càng muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi những nhóm người xấu muốn lợi dụng cô.

"Chúng ta hãy để Billie làm những gì cô bé muốn. Tôi cũng muốn bảo vệ em ấy. Tôi không muốn em ấy phải chịu những điều tôi từng trải. Em ấy có thể gọi cho tôi mỗi khi cần. Ngày trước tôi phải tự đấu tranh để tồn tại ở làng giải trí, lắm lúc tôi cảm thấy cuộc đời thật tồi tệ và đen tối. Vì vậy, tôi muốn bảo vệ Billie. Tôi không muốn em ấy phải trải qua những gì mà tôi đã từng vấp ngã", Justin Bieber vừa khóc vừa nói.

Justin Bieber vừa khóc, vừa nói muốn bảo vệ Billie Eilish

Thời điểm đó, các fan chỉ nghĩ đây là sự yêu quý mà Justin Bieber dành cho đàn em. Chưa kể, Billie Eilish còn là một fan trung thành của Justin từ nhỏ. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 không hề giấu giếm việc mình là một "Belieber" - fandom Justin. Nhưng, khi vụ việc Diddy bị phơi bày, người ta mới thấu lý do tại sao Justin Bieber lại vừa khóc vừa nói muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi người xấu.

Billie Eilish ra mắt năm 2015 với bản hit Ocean Eyes. Chưa tới 10 năm, cô đã vươn mình từ 1 hiện tượng âm nhạc trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Nữ ca sĩ đại diện cho một thế hệ trẻ tài năng, cởi mở. Đến nay, Billie Eilish đã có tổng cộng 9 Grammy, 2 tượng vàng Oscar và xô đổ 2 kỷ lục Guinness. Theo tờ Page Six, cô là nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử giành được 2 tượng vàng Oscar và cũng là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 nhận được giải thưởng này.

Billie Eilish từng tạo nên cơn địa chấn làng nhạc khi ôm về 4 Tượng vàng Grammy ở tuổi 18

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Justin Bieber chia sẻ với People, nam ca sĩ biết mọi người đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa mình và Diddy nhưng anh không quan tâm. Hiện, Justin Bieber chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc cũng như cùng bà xã Hailey Bieber chăm sóc con đầu lòng. "Justin đã sống trong khoảnh khắc hạnh phúc kể từ khi bé Jack Blues Bieber chào đời. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc trở thành người chồng, người cha tuyệt vời ngay lúc này", nguồn tin chia sẻ thêm.

Trong những ngày qua, hình ảnh, nội dung MV hay các cuộc phỏng vấn được đặt giả thiết là bằng chứng cho thấy Justin Bieber đang ra tín hiệu "S.O.S" vì bị Diddy dụ dỗ, lợi dụng trong những cuộc trao đổi tình dục cho giới thượng lưu thác loạn được chia sẻ rầm rộ.

Justin Bieber và rapper Diddy có mối quan hệ thân thiết. Hiện, nghi vấn "hoàng tử nhạc pop" bị ông trùm tai tiếng lạm dụng gây bàn tán xôn xao trên MXH

Trên nền tảng X, một video hồi Justin Bieber 15 tuổi, ở chung với Diddy 48 tiếng bị “đào" lại. Trong đoạn ghi hình này, Justin được cho trông không thoải mái khi đứng cạnh Diddy. Vào 1 lần khác, Diddy đã chất vấn việc vì sao Justin không thường xuyên gặp anh như lúc trước. Lúc này Justin Bieber chỉ cúi gằm mặt, có phần bối rối khiến cộng đồng mạng nghi ngờ anh muốn né tránh tội phạm tình dục khét tiếng.

Nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Bieber và Diddy chưa dừng lại ở trên khi nhiều người cho rằng MV Yummy (2020) thuộc album Changes của Justin Bieber chứa thông điệp lên án các vụ án tình dục ở ngành giải trí. Where Are U Now, sản phẩm được phát hành năm 2015 của ngôi sao người Canada, cũng bị soi khoảnh khắc đáng ngờ, điển hình như hình ảnh anh hiện lên với dòng chữ "Help me pls" (tạm dịch: Cứu tôi với).

Hay năm 2021, Justin Bieber kết hợp Benny Blanco tung ca khúc Lonely. Sản phẩm này nói về chàng trai trẻ cô độc, chất chứa nhiều nỗi buồn lo và dằn vặt, dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hình ảnh này làm liên tưởng đến những gì mà Justin Bieber đã phải chịu đựng ngoài đời thực. Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông, Justin Bieber từng cho biết anh phải đấu tranh để tồn tại ở giới giải trí và không ít lần cảm thấy cuộc đời rất "tồi tệ và đen tối". Nam ca sĩ không giải thích rõ bản thân đã gặp phải chuyện tồi tệ gì, nhưng cho biết đã "sống trong nỗi xấu hổ" vì những rắc rối trong quá khứ.

Một số sản phẩm âm nhạc của Justin Bieber được cho là cài cắm thông điệp cầu cứu, tố cáo tội ác tình dục đối với nghệ sĩ trẻ ở Hollywood

Nguồn: People