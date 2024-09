Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu Sao Quốc tế - Miss & Mister Celebrity International 2024 đã diễn ra tại Kim Center, Đồng Nai (27/9), khép lại một hành trình nhan sắc đầy kịch tính và đam mê. Cuộc thi có sự tham gia của 58 Hoa hậu và Nam vương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự kiện sắc đẹp mang tầm quốc tế, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và tài năng mà còn là cầu nối quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Với chủ đề "Zero Hate – Zero Waste", Miss & Mister Celebrity International 2024 không chỉ tập trung vào tìm kiếm những gương mặt xuất sắc mà còn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường và xây dựng một cộng đồng bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Tại đêm chung kết, các thí sinh đã xuất sắc thể hiện bản thân qua các phần thi trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, và trang phục dân tộc. Không khí đêm thi trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Daisy Nguyễn, Nguyễn Vĩnh Hà Phương và Khắc Minh, họ đã mang đến những tiết mục biểu diễn mãn nhãn và lôi cuốn khán giả.

Cuộc thi năm nay chứng kiến sự lên ngôi của những gương mặt xứng đáng. Vương miện Hoa hậu thuộc về Marian Pirez Sierra đến từ Cuba, một gương mặt nổi bật với vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái. Á hậu 1 là Masyithah Binti Wan Mohd Nazri đến từ Malaysia, còn Á hậu 2 thuộc về Sylavong Soutdala đến từ Lào. Trong phần thi Nam vương, Jonathan Warino Torres Sanchez đến từ Cộng hòa Dominican đã xuất sắc đoạt ngôi Nam vương, theo sau là Á vương 1 Papungkorn Sakusong đến từ Thái Lan và Á vương 2 Zhou Chuanjun đến từ Trung Quốc.

Đại diện Việt Nam, Nam vương Đoàn Bảo Ân và Hoa hậu Trương Thuỳ Trang, mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng chỉ đạt được một số giải thưởng phụ. Đoàn Bảo Ân dừng chân tại Top 5, trong khi Trương Thuỳ Trang lọt vào Top 15.

Chủ đề "Zero Hate – Zero Waste" là một điểm nhấn quan trọng của Miss & Mister Celebrity International 2024. Với tầm nhìn xa, cuộc thi không chỉ tập trung vào sắc đẹp mà còn hướng đến việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về môi trường và bình đẳng. "Zero Hate" kêu gọi một thế giới không còn sự phân biệt đối xử, không có sự thù hận và chấp nhận sự khác biệt. "Zero Waste" hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh trong đêm chung kết: