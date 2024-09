Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Sean "Diddy" Combs bị bắt vì cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền và môi giới các hoạt động mại dâm. 1.000 chai dầu trẻ em và chất bôi trơn được tìm thấy trong dinh thự nghìn mét vuông của y ở Holmby Hills trong cuộc đột kích của cảnh sát Mỹ. Đây được cho là tang chứng từ những bữa tiệc thác loạn, các phi vụ ép buộc nạn nhân của y. Chưa có bất cứ thông tin cụ thể nào về danh tính các nạn nhân, chính vì vậy câu chuyện và những đoạn video ám ảnh của Justin Bieber về "ông trùm hip-hop" càng thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu.

"Giờ mới hiểu tại sao Justin Bieber lại tuột dốc và thay đổi nhanh đến vậy chỉ sau vài năm thành công", 1 cư dân mạng nói lên tiếng lòng của rất nhiều khán giả sau khi xem lại 3 MV Yummy, Lonely, Where Are Ü Now. Khán giả nhận ra đây là chuỗi những lời kêu cứu của nam ca sĩ trước nỗi ám ảnh quá khứ về ngành công nghiệp đầy rẫy cạm bẫy, địa ngục tình dục và những con quỷ trong hình hài nhà đầu tư, kẻ quyền thế, ông trùm đỡ đầu. Giữa lúc cả thế giới bàn tán về bê bối của Diddy, Justin Bieber giữ im lặng. Để hiểu rõ nỗi đau ám ảnh Justin, có lẽ ta phải nhìn lại hành trình quá khứ của nam ca sĩ từ thời rực rỡ đến lúc lao dốc xoay quanh cái tên Diddy tai tiếng này.

"Hoàng tử nhạc Pop" tuột dốc ra sao?

Justin tên họ đầy đủ là Justin Drew Bieber, sinh ra trong gia đình có 4 anh em cùng cha khác mẹ ở Canada. Nam ca sĩ từ nhỏ đã trải qua không ít thăng trầm vì mối quan hệ phức tạp của phụ huynh và khó khăn tài chính. 2 mẹ con phải sống trong ngôi nhà ẩm mốc, đầy chuột dành cho những người có thu nhập thấp. Bắt đầu từ khi học tiểu học, Justin Bieber đã được mẹ phát hiện tài năng thiên phú về âm nhạc và giúp quảng bá trên YouTube. Nhờ những đoạn video hát cover, Justin đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Scooter Braun.

Album đầu tay My World (2009) và siêu hit Baby đã giúp Justin Bieber từ hiện tượng mạng thành thần tượng tuổi teen toàn cầu với fandom lên tới con số hàng triệu người. Gặp phải rất nhiều tranh cãi từ khi mới ra mắt vì hình tượng chàng trai đẹp như tượng tạc trong lòng các cô gái, Justin vẫn không ngừng đạt được vô số kỷ lục, thành tích gồm album trăm triệu bản, loạt MV tỷ view, 2 giải Grammy, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards, 8 giải Juno và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới. Từ đây biệt danh "Hoàng tử nhạc Pop" ra đời.

Trước khi ra mắt, Justin Bieber đã gặp gỡ Usher - nam ca sĩ R&B đang ở ngưỡng đỉnh cao sự nghiệp vào thời điểm đó. Usher nghe bản cover của học trò và muốn dẫn dắt, cả hai sau cùng đã hợp tác trong album đầu tay của Justin. Đây cũng là bước khởi đầu cho mối quan hệ bùng binh giữa Justin Bieber, Usher và Diddy.

Phải công nhận rằng, nhờ sự dẫn dắt của Scooter Braun và Usher, bàn tay nâng đỡ của Diddy, Justin Bieber có bước phát triển vô cùng thuận lợi trong sự nghiệp âm nhạc. Nhưng cũng từ đây, khán giả bắt đầu nhận ra sự thay đổi bất thường ở nam ca sĩ. Vài năm sau bước thành công được ví như hiện tượng hiếm có, sự nghiệp của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu lao dốc vì loạt bê bối rượu bia, chất kích thích. Chàng mỹ nam luôn gắn với hình tượng đẹp đẽ thay đổi 180 độ thành trai hư, anh thường bị bắt đến sở cảnh sát trong tình trạng không tỉnh táo.

Người con gái đồng hành cùng Justin Bieber từ lúc anh chàng còn là nam thần ngoan ngoãn cho đến lúc tuột dốc không phanh là Selena Gomez. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, biến cố kinh khủng nào đã làm "Hoàng tử nhạc Pop" sa đà đến vậy, công chúng đành đổ lỗi cho mối tình hợp tan ồn ào của 2 ngôi sao trẻ và kịch bản sa đoạ dễ đoán thường thấy ở 1 ngôi sao nhí. Chia tay Selena Gomez, Justin Bieber cưới Hailey Baldwin. Ngoại hình chạm đáy và hình tượng bệ rạc, thân hình thiếu sức sống và sức khoẻ tâm lý bất thường của anh khiến khán giả đặt ra vô vàn câu hỏi. Sự thất bại của siêu sao lười biếng, thảm hoạ hôn nhân Hailey Bieber và nỗi ám ảnh với tình cũ Selena Gomez, người ta viết ra kịch bản "cẩu huyết" nhất để đổ lỗi mặc kệ Justin Bieber nhiều lần từ ẩn ý cho đến công khai kêu cứu.

Nạn nhân của "hệ sinh thái chăn dắt" tồn tại suốt nhiều thập kỷ

Vụ việc của Diddy vỡ lở cũng là lúc công chúng bắt đầu nhìn nhận khác đi về bước hẫng lớn nhất khiến Justin Bieber lộn nhào trong vũng bùn. Ở làng giải trí, khó có thể phân biệt được thiện ác, đúng sai vì mọi ranh giới bị lu mờ trước hào quang và hình ảnh tô vẽ. Kẻ từng lạm dụng vô số nạn nhân có thể cũng từng là nạn nhân của những ông lớn đời trước. Kẻ từng tiếp tay cho những ông trùm giải trí đều mong được tồn tại trong showbiz, muốn có chỗ dựa và "hoà đồng" với kẻ cầm quyền. Để tồn tại hay để thoả mãn tham vọng, không ai có thể nói rõ.

Nhưng 1 điều chắc chắn là ở giới giải trí, đủ loại mô hình, thủ đoạn và thậm chí là cả hệ sinh thái đã được kẻ đi trước tạo ra và truyền lại cho kẻ bước sau. Trung bình cứ có 1 kẻ xấu bị trừng phạt, 1 kẻ xấu khác lại ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Nhìn vào 3 vụ án tình dục chấn động nhất nước Mỹ bị vạch trần trong vòng 5 năm qua, từ bê bối tỷ phú Jeffrey Epstein năm 2019, Harvey Weinstein năm 2020 cho đến Diddy năm 2024, ta có thể thấy rõ điểm chung. Cả 3 tên tội phạm này đều là những nhân vật máu mặt và giàu có, phạm vi thao túng bao trùm khắp lĩnh vực giải trí. Nạn nhân của 3 ông trùm này đều là trẻ vị thành niên hay các tân binh "thấp cổ bé họng" trong showbiz ở độ tuổi 13-19. Phương thức chung đều là "grooming" - hành vi thao túng, xây dựng mối quan hệ với mục đích sau cùng là lạm dụng tình dục.

Harvey Weinstein hay Diddy đều là những ông trùm dùng quyền lực thao túng, điều khiển những tài năng trẻ dưới vỏ bọc nâng đỡ

Theo tiết lộ từ Suge Knight - "ông trùm nhạc rap", nhà đồng sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành của hãng thu âm Death Row Records, Diddy thực chất là sản phẩm của ngành công nghiệp thối nát. Y cũng từng bị lạm dụng tình dục, được những người đi trước "dạy dỗ" để làm điều tương tự với những hậu bối trẻ tuổi, và viễn cảnh này đã tồn tại xuyên suốt nhiều thập kỷ.

Usher ra mắt nhờ sự nâng đỡ của Diddy năm 13 tuổi, Justin Bieber cũng được Usher chỉ dạy khi vào làng nhạc năm 14 tuổi và được giới thiệu cho Diddy. Từ Diddy, Usher đến Justin, dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của 1 loại mô hình, hệ sinh thái đã tồn tại hàng chục năm trong nền công nghiệp giải trí nước Mỹ. Mô hình tìm kiếm tài năng trẻ may mắn hay mô hình "chăn dắt" trẻ em tiềm năng, gọi như thế nào còn tuỳ vào góc độ quan sát của người nhìn, ở mặt ngoài hay mặt tối của câu chuyện.

Justin Bieber là chàng trai may mắn hay nạn nhân của cạm bẫy danh vọng?

Theo Suge Knight, các nghệ sĩ dưới trướng ông trước đây hút cần sa nhưng lại sa vào những loại chất cấm nặng đô hơn sau khi ký hợp đồng với các hãng thu âm khác. "Những kẻ đó đã giới thiệu cocaine cho các nghệ sĩ của tôi. 1 khi họ dùng cocaine, ma túy hay rượu, đó là lúc những chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân Puffy (Sean Combs) đi theo con đường đó". 3 nhân vật sừng sỏ đứng đầu những hãng thu âm hàng đầu nước Mỹ là Clive Davis, Russell Simmons và Andre Harrell bị Suge Knight điểm mặt vì sử dụng rượu, ma túy và tình dục để kiểm soát Diddy. Sau khi đủ tiềm lực để xây dựng được đế chế riêng, Diddy áp dụng cách thức tương tự với Usher, và rồi đến Justin Bieber hay trường hợp đầy nghi vấn của ngôi sao quá cố Aaron Carter.

Loạt điểm chung giữa Usher và Justin góp phần chứng minh sự tồn tại của "Hệ sinh thái Diddy". Thời kỳ bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc, cả Usher và Justin đều từng bị Diddy dụ sống chung, dắt đến đủ loại tiệc tùng. Qua chương trình radio The Howard Stern Show năm 2016, Usher vạch trần "Bữa tiệc trắng" đồi truỵ gắn liền cùng từ khoá như "điên rồ" và chuyện sống chung với Diddy suốt 1 năm vào khoảng những năm 1990. Giống như người thầy, Justin từng dành thời gian ở bên Diddy trong dinh thự của y hồi mới ra mắt và được bắt gặp nhiều lần tiệc tùng bên ông lớn này trong thời kỳ nổi loạn. Usher và Justin đều tìm cách tách dần khỏi Diddy, song người có biểu hiện khác thường nhất có lẽ là "Hoàng tử nhạc Pop". Nguồn tin trong giới Usher bị ông trùm hip-hop lạm dụng tình dục từ năm 13 tuổi, phải chăng Justin Bieber cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Diddy?

Giọt nước mắt ép ngược đằng sau nụ cười gượng vì nạn xâm hại tình dục

Bước vào showbiz từ khi mới 14-15 tuổi, Justin Bieber khó thoát khỏi nạn xâm hại, quấy rối tình dục dù trên danh nghĩa được tận 2 huyền thoại Usher và Diddy bảo hộ. Tài năng, sở hữu ngoại hình trong mơ, anh thành món mồi bị nhiều kẻ để ý, tăm tia. Tại lễ trao giải American Music Awards vào năm 2012, Justin Bieber bị host Jenny McCarthy cưỡng hôn, sàm sỡ vòng 3 ngay trên sân khấu nhận giải lớn. Anh bị từ nam MC nổi tiếng James Corden đụng chạm cho đến loạt MC nữ bình luận khiếm nhã về cơ thể, chuyện làm tình. Xót xa thay, cứ mỗi lần đối mặt với tình huống như vậy, Justin đều chỉ có thể cười trừ và chịu đựng.

Nhân vật khiến Justin phản ứng kỳ lạ nhất mỗi khi tiếp xúc là Diddy. Nhiều khán giả cáo buộc Usher đưa Justin làm vật thế thân để thoát khỏi bàn tay thao túng của kẻ chăn dắt Diddy, nhưng thực chất nam ca sĩ sinh năm 1994 đã vô tình tự đưa mình vào cánh cửa địa ngục. Tất cả bắt đầu từ sự ngưỡng mộ của 1 cậu bé đối với thần tượng của đời mình. Justin chưa bao giờ công khai vạch mặt Diddy, nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ sự giằng xé giữa lòng biết ơn, nỗi sợ hãi trước quyền lực của ông trùm này và nỗi ân hận về sự lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Miệng không nói, nhưng ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ âm nhạc của Justin Bieber đã gián tiếp nói lên tất cả.

Năm 2009, Justin chủ động tweet về ước muốn được hợp tác cùng idol, dành thời gian ở bên Diddy suốt khoảng thời gian dài đến tận năm 2023 mới thực hiện được giấc mộng qua The Love Album: Off the Grid. Năm 15 tuổi, Justin mặt mày tái mét, gượng gạo đáp lại lời hỏi gặng ẩn ý của Diddy về mối quan hệ giữa họ trong video chung. Năm 27 tuổi, anh né tránh ánh mắt và tiếp xúc thân thể, rồi lại đứng thẫn thờ cam chịu để Diddy quấy rối. Lời thổ lộ cho tấm lòng ngưỡng mộ thần tượng nay đã hoá thành sự lặng im và ánh mắt run rẩy trước con quỷ đội lốt siêu sao.

Trước đây, các sản phẩm âm nhạc và MV của Justin Bieber hầu như đều gắn với chủ đề tình yêu. Nhưng Yummy, Lonely, Where Are Ü Now bắt đầu đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp và cũng cho thấy biểu hiện tâm lý tồi tệ của nam ca sĩ. Chủ đề chung của 3 video âm nhạc đều liên quan đến sự ép bức của thế lực vô hình và lời cầu cứu của tài năng trẻ. MV Yummy từng gây tranh cãi vì quá sáo rỗng, nay lại khiến khán giả bị ám ảnh vì ngôn ngữ biểu tượng cài cắm bên trong. Nhiều chi tiết quá trùng khớp với hoạt động bên trong "Bữa tiệc trắng" hay buổi biểu diễn tình dục "Freak offs" khét tiếng do Diddy tổ chức nhiều năm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các hành vi phạm tội của Diddy diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Nhưng theo ghi nhận từ tư liệu truyền thông, những bữa tiệc trong giới giải trí dưới sự dẫn dắt của Diddy xuất hiện từ tận năm 1990 với "mồi câu" là các ngôi sao hạng A như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Nick Carter, chị em Kim và Khloe Kardashian, Mariah Carey… Đến nay, hơn 1.000 ngôi sao Hollywood đã được mời đến "Bữa tiệc trắng", còn các nạn nhân bị Diddy dụ đến buổi biểu diễn tình dục và chất gây nghiện mang tên "Freak offs" lại rơi vào thành phần mới chân ướt chân ráo vào showbiz nhưng mong nổi tiếng nhanh.

Không ai trong ngành công nghiệp giải trí nước Mỹ là không biết về những bữa tiệc tai tiếng này. Lời kể truyền tai của dàn sao về "Bữa tiệc trắng" khiến không ít người ghê tởm, nhưng "Freak offs" còn đáng ghê sợ hơn thế. Tại đây, Diddy ghi hình toàn bộ những gì diễn ra để làm tư liệu đe doạ, y còn kiểm soát nạn nhân thông qua bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, cung cấp rồi đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác như chất gây nghiện.

Từ năm 2015 đến 2021, Justin Bieber đã liên tục phát đi tín hiệu cầu cứu. Năm 2015, anh phát hành Where Are Ü Now, MV chứa đựng bức vẽ nguệch ngoạc chứa đựng vô số ẩn ý "SOS" về "hang cọp" của Diddy và những kẻ liên quan. Năm 2020, Justin Bieber tiếp tục gửi đi thông điệp vạch trần tội ác tình dục giữa ban ngày của những con yêu râu xanh giàu có, quyền lực chuyên "làm thịt" tài năng trẻ qua MV Yummy. Ở hậu trường, Justin Bieber nhiều lần hoảng loạn khóc nức nở, chỉ có thể lấy được bình tĩnh nhờ lời động viên của đạo diễn và vợ. Từng bị chê là sáo rỗng và chịu điều tiếng suốt 1 thập kỷ, nỗi lòng của anh qua MV này giờ mới được khán giả thấu hiểu. Đến năm 2021, Justin Bieber kết hợp với Benny Blanco tung ra ca khúc Lonely, lấy hình ảnh của chính anh thời thơ bé. Sản phẩm chất chứa lời kêu gào của tâm hồn cô đơn và nỗi xấu hổ về phần cuộc đời "đen tối" khi phải tồn tại ở giới giải trí.

Justin Bieber cầu cứu qua 3 sản phẩm âm nhạc từng bị coi như lời lẽ sáo rỗng của 1 ngôi sao hư hỏng

Liều thuốc chữa lành: Yêu mình, yêu người và thương người đi sau

Ở tuổi 30, Justin Bieber đã vượt qua đủ cay đắng ngọt bùi. Từng rực rỡ trên đỉnh cao danh vọng, từng khổ đau vì tình yêu và quyết định sai lầm trong sự nghiệp, nam ca sĩ tìm được bến đỗ bình yên, chiếc phao cứu sinh và vòng tay ấm áp của Hailey Bieber. Gia đình nhỏ của anh và cô bạn thời thơ ấu từng là cái gai trong mắt công chúng vì điều tiếng quá khứ. Ai nghĩ gì về vẻ ngoài lôi thôi chẳng hào nhoáng của anh, ai đàm tiếu và trù dập gia đình nhỏ của anh, Justin Bieber đều từng quyết giữ phớt lờ và chẳng hề quan tâm. Dù giải thích thế nào, người hoài nghi vẫn sẽ trách cứ, người tin tưởng rồi sẽ thấu hiểu. Anh đã cầu cứu vô số lần, song chẳng mấy ai chịu thấu hiểu.

Tưởng chừng tự mình chịu đựng là đủ, Justin Bieber tiếp tục đối mặt với khủng hoảng bệnh tật (trầm cảm nặng, hội chứng liệt nửa mặt, bệnh lyme, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn...), trạng thái nghiêm trọng đến mức nam ca sĩ cần đến sự thấu cảm của mọi người, trong đó có cả người thân và khán giả. "Trong khi nhiều người nói rằng tôi trông như kẻ ất ơ, nghiện ngập, họ chẳng biết rằng tôi mắc bệnh". Anh từng nghĩ tới chuyện tự sát vì lạm dụng đủ loại chất gây nghiện, thuốc chống rối loạn tâm thần để trốn tránh thực tế và quá khứ, điều này khiến bệnh tâm lý của anh tồi tệ hơn. Tình trạng của Justin Bieber chỉ chuyển biến tích cực khi anh chủ động đối mặt, và được người bạn đời Hailey ở bên động viên.

Hailey Bieber luôn ở bên động viên, đồng hành với Justin Bieber dù anh ở thời điểm rực rỡ nhất hay lúc anh chạm đáy

Sau hơn 1 thập kỷ im lặng, Justin Bieber cuối cùng đã tìm được dũng khí để lan toả tiếng nói và hành động. Tiếng nói ở đây là lời kêu cứu để vỗ về bản thân, lời vạch tội để lên án kẻ ác. Hành động ở đây là thái độ chủ động bảo vệ những người đi sau giống như anh để họ phần nào tránh được cạm bẫy và địa ngục luôn chực chờ.

Trong 1 cuộc phỏng vấn năm 2020, Justin Bieber từng khóc nức nở, thổ lộ mong muốn bảo vệ Billie Eilish: "Xin hãy để cho Billie làm những gì cô bé muốn. Và nếu Billie cần tôi, tôi sẽ giúp hết mình", "Tôi muốn bảo vệ Billie. Tôi không muốn em ấy phải trải qua những gì mà tôi đã từng vấp ngã. Tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra với bất cứ ai cả. Nếu Billie cần tới tôi, tôi sẽ giúp đỡ".

Ngành công nghiệp giải trí cần loại trừ những kẻ đi trước mang danh nạn nhân nhưng lại giở thủ đoạn dẫn dụ người đi sau như Diddy. Cũng chẳng cần những người từng là nạn nhân nhưng bàng quan, thờ ơ với thệ hệ sau như Usher. Ngành công nghiệp giải trí cần hơn những người như Justin Bieber, đã từng rất đau và quyết đứng ra bảo vệ người đi sau như Justin Bieber.