Lốc xoáy càn quét lúc nửa đêm khiến 2 người bị thương, hàng chục nhà dân tốc mái

Ông Phan Lân (68 tuổi, trú thôn Trường Mỹ, xã Chiên Đàn) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lốc xoáy đêm qua: “Trong lúc cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe gió rít liên hồi. Chỉ trong vài phút, nhà tôi đã bị tốc mái hiên và ngoài sân. Rất may, các thành viên trong gia đình vẫn an toàn".