Chỉ định 2 luật sư bào chữa cho kẻ phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Ở tội giết người, Viện Kiểm sát truy tố Hùng ở khoản 1, khung phạt cao nhất lên đến tử hình. Do đó, ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố các cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định 2 luật sư để bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo theo quy định.

Ngoài hai luật sư chỉ định, người liên quan trong đó có thân nhân gia đình bị hại . Việc triệu tập nhằm làm rõ hơn các mức bồi thường mà họ đưa ra để tòa tham khảo trước khi ra phán quyết.

Hiện bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại, trong khi người thân của bị hại đề xuất các mức yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già…

Đối tượng Cao Văn Hùng.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác (hiện không xác định được nhân thân) tiến đến bảo Hùng "sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái, nói “lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta,” sau đó Hùng rời khỏi quán.

Đến tối 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê trên, yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh. Bực tức đánh, Hùng đi mua xăng về tưới từ ngoài cửa quán, rồi châm lửa đốt.

Hậu quả vụ hỏa hoạn làm 11 người từ vong và 4 người bị thương, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Một ngày sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú.