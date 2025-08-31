Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng "ngó lơ nhau" trong ngày Lễ Tình nhân: Ngôn tình Cbiz “toang” thật rồi?

Từ đầu năm tới giờ, Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng liên tục dính nghi vấn đổ vỡ sau 8 năm gắn bó, khiến những người "chèo thuyền" phải nhấp nhổm không yên. Đặc biệt là khi vào lễ Thất tịch năm nay (7/7 Âm lịch, hay còn gọi là Lễ Tình nhân của Trung Quốc), cặp đôi đình đám mỗi người một ngả, làm dân tình càng tin chắc tình cảm của họ có biến.

Theo trang Baijiahao, dịp Thất tịch này, Lộc Hàm ở Giang Tây (Trung Quốc) để tổ chức buổi biểu diễn, thậm chí còn dành tặng người hâm mộ một khúc tình ca. Fan của cựu thành viên EXO tuyên bố đây là món quà lãng mạn nhất mà Lộc Hàm dành tặng cho họ.

Trong khi đó, nàng tiểu hoa đán 9X Quan Hiểu Đồng không hề tới tham dự concert của bạn trai hay có động thái tương tác nào nhân dịp đặc biệt. Thay vào đó, cô bận bịu với công việc riêng ở Chiết Giang (Trung Quốc), dồn hết tâm trí cho sự nghiệp. Đặc biệt, Quan Hiểu Đồng còn tuyên bố poster có chủ đề Thất tịch với bạn diễn Hoàng Cảnh Du để quảng bá cho phim mới Pháo Hoa Thiếu Niên.

Cặp đôi hạng A Cbiz "việc ai người ấy lo" khiến cư dân mạng phải đặt câu hỏi: "Dịp lễ Tình nhân mà họ chẳng hề tương tác chút nào, chắc đôi này 'toang' thật rồi!".

Thực tế thì trong nửa năm gần đây, tin đồn Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng tan vỡ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhất là khi cả hai ngày càng ít tương tác với nhau. Đặc biệt là ngày 20/4 vừa qua, Quan Hiểu Đồng không hề chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm. Bất chấp việc 9 triệu người chầu chực từ đêm đến sáng để ngóng trông, mỹ nhân 9X im lặng một cách lạ lùng, không gửi gắm tình cảm tới bạn trai như cô luôn làm trong 7 năm trước đó.

Theo blogger giải trí hàng đầu, cặp sao đã âm thầm đường ai nấy đi, chấm dứt chuyện tình 7 năm vào tháng 12/2024, nhưng chưa công bố với công chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ nguồn không chính thống, chưa rõ thực hư thế nào. Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào, khiến netizen thấy nóng lòng thay.

Cư dân mạng cho rằng, Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau, nếu cặp đôi này chia xa thì quả thực vô cùng đáng tiếc.

Năm nay, Quan Hiểu Đồng không hề chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ, khiến mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Bức ảnh khiến cả Cbiz phải chấn động năm nào.

Ban đầu, mối tình của cặp đôi không được công chúng xem trọng, nhất là khi người hâm mộ của Lộc Hàm tỏ thái độ phản đối cực kỳ gay gắt. Thậm chí có fan cuồng quá khích còn tự tử để gây sức ép, buộc đôi trai tài gái sắc phải chia xa. Bản thân Quan Hiểu Đồng cũng liên tục bị chỉ trích dữ dội, từ nàng "khuê nữ quốc dân" được người người nhà nhà yêu mến, bất ngờ trở thành "chị dâu" showbiz vạn người ghét, chỉ thở thôi cũng bị mắng.

Quan Hiểu Đồng từng bị fan của Lộc Hàm "bạo lực mạng" dữ dội.

Dù vậy, cặp đôi vẫn bất chấp tất cả để ở bên nhau. Nhiều năm qua, họ yêu đương kín đáo, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. Dù vậy, 2 nghệ sĩ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của đối phương. Điều này đã khiến công chúng có cái nhìn khác về cặp đôi Cbiz và dần mong họ được hạnh phúc sau khi đã nắm tay nhau vượt qua giông bão.

Chẳng ai ngờ được, giờ đây, sau 8 năm gắn bó, cặp đôi ngôn tình của Cbiz lại dính nghi vấn đổ vỡ thế này!

