Lộc Hàm bị dừng mọi hoạt động dù đã xin lỗi

Ngày 15/1, truyền thông Trung Quốc cho biết Lộc Hàm sẽ vắng mặt trong buổi ghi hình chương trình truyền hình thực tế Five Ha nổi tiếng.



Trước đó, Lộc Hàm bị nghi uống rượu và tấn công khán giả một cách giận dữ trong buổi phát sóng trực tiếp vào sáng sớm. Anh đã tỏ ra thô lỗ, hành động khiếm nhã và hét lên một cách mất bình tĩnh. Ngay sau đó Lộc Hàm đã bị hạn chế hoạt động, "cấm theo dõi" tài khoản trên 3 mạng xã hội lớn bằng tiếng Hoa. Một số nền tảng đưa ra lý do là "người dùng đã vi phạm luật pháp và quy định".

Sau sự cố vạ miệng trên sóng livestream, công ty quản lý của Lộc Hàm đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi. Trong bức thư gửi tới người hâm mộ, nam nghệ sĩ cho biết rất ân hận khi đã làm gương xấu, gây hậu quả không tốt. Anh hứa từ nay về sau sẽ nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn.

Tuy nhiên đến nay thì nam nghệ sĩ đã bị loại khỏi các chương trình giải trí quen thuộc gắn bó với mình nhiều năm qua. Bài hát dự kiến ra mắt ngày 15/1 bị hạn chế quảng bá, buổi chụp ảnh cho tạp chí cũng bị hủy. Không rõ Lộc Hàm có còn cơ hội hoạt động trong làng giải trí nữa hay không.

Nam nghệ sĩ 35 tuổi đã có phút bốc đồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. (Ảnh: Weibo)

Lộc Hàm sinh năm 1990 tại Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc. Khi đang du học tại Hàn Quốc năm 2008, anh được công ty SM Entertainment Co., Ltd. của Hàn Quốc phát hiện và trở thành thực tập sinh của công ty này. Năm 2012, anh chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO/EXO-M. Vào năm 2014 anh đã nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng với SM và trở về Trung Quốc vào năm 2016, đạt được thỏa thuận với SM Corporation.

Anh từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình 20 Again, I am a Witness, The Chosen One... Album nhạc đầu tiên Reloaded của anh đã được Liên đoàn Công nghiệp Máy ghi âm Quốc tế (IFPI) chứng nhận là "Bản ghi bạch kim".

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã hẹn hò gần 8 năm. (Ảnh: Weibo)

Lộc Hàm là một trong bốn nghệ sĩ nam có lượng khán giả lớn của làng giải trí Hoa ngữ với số người theo dõi trên các nền tảng Weibo là 63,44 triệu, Douyin là 11,19 triệu và Xiaohongshu là 257.000. Mức độ nổi tiếng của Lộc Hàm được thể hiện qua việc anh công bố bạn gái Quan Hiểu Đồng năm 2017 khiến mạng xã hội Weibo tê liệt trong một khoảng thời gian vì quá tải người truy cập.