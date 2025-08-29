Hơn 10 triệu lượt xem 1 sao nữ trả lời thẩm vấn như "bắn rap", đanh đá cợt nhả khó tin trên tòa
Phiên tòa của nữ nghệ sĩ hàng đầu này có gì mà gây chú ý khắp toàn cầu?
Mới đây, nữ rapper Cardi B đã ra hầu tòa, trả lời chất vấn từ luật sư trong phiên xét xử vụ tấn công dân sự của cô. Theo đó, vào năm 2020, ngôi sao từng đoạt giải Grammy này đã bị 1 nữ nhân viên bảo vệ khởi kiện với cáo buộc hành hung thô bạo tại tòa nhà y tế Beverly Hills. Nguyên đơn cho biết đã bị Cardi B khạc nhổ, đánh vào đầu và mặt, chửi bới phân biệt chủng tộc. Nữ nhân viên bảo vệ còn khẳng định móng tay dài của Cardi B đã ra những vết cắt nghiêm trọng trên mặt, khiến cô phải tiến hành thẩm mỹ điều trị thương tích. Nguyên đơn yêu cầu Cardi B phải bồi thường cho cô 24 triệu USD (hơn 600 tỷ).
Xuất hiện tại phiên tòa, Cardi B diện cây đồ hiệu trắng, để tóc đen uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Nhiều khán giả nhận xét nữ rapper đi hầu tòa nhưng lên đồ không khác gì đi sự kiện. Trong phiên tòa, nữ rapper khẳng định cô không ra tay đánh nguyên đơn mà đôi bên chỉ công kích nhau bằng lời nói. Cardi B cho rằng yêu cầu bồi thường của nữ nhân viên bảo vệ là không hợp lý. Tuy nhiên, điều khiến phiên tòa này được khán giả toàn cầu chú ý đó chính là màn trả lời thẩm vấn cái gì cũng dám nói, đanh đá "cợt nhả" nhưng đi thẳng vào vấn đề để bác bỏ cáo buộc từ phía nguyên đơn và loạt biểu cảm đầy hài hước của Cardi B. Nhiều người cũng có ý kiến rằng những câu hỏi từ phía luật sư cũng đầy công kích, lúc lại lan man, không rõ mục đích nên Cardi B hoàn toàn có thể trả lời theo kiểu cô muốn. Hiện, video đối đáp giữa Cardi B và luật sư đang viral khắp MXH, đã có hơn 10 triệu lượt xem.
Màn trả lời chất vất từ luật sư của Cardi B gây bão MXH
Nữ nghệ sĩ "bắn rap" trên tòa khi thuật lại những gì mình đã chởi bới nữ nhân viên bảo vệ
Dưới đây là 1 số đoạn đối đáp trả lời thẩm vấn gây bão của Cardi B và luật sư:
- Luật sư: Cô đã miệt thị cô ấy là "nhỏ béo" đúng không?
- Cardi B: Làm gì có, tôi chỉ kêu cô ta là con ***
- Luật sư: Thuật lại nguyên văn những gì cô đã nói
- Cardi B: Tôi đã nói là: "*** biến lẹ cho khuất mắt, mắc gì cứ đứng quay và ở đây hoài vây, bộ nghĩ mình là cảnh sát hả?
- Luật sư: Tại sao lúc đó cô lại tức giận với đối phương?
- Cardi B: Vì lúc đó tôi đang có thai, nhưng việc này chưa được công bố mà cô ta thì sắp đánh tôi đến nơi rồi! Hello, luật sư
- Luật sư: Hello, I'm here (Ừ chào cô, tôi đây)
- Cardi B: Cô ta cao bằng tôi nhưng...
- Luật sư: Sao? Nói tiếp đi...
- Cardi B: Trông cô ta như che được cả cái toà nhà này. Cô ta “phát triển” hơn tôi. Anh hiểu ý tôi chứ?
....
- Luật sư: Hôm qua cô để tóc đen ngắn, hôm nay lại dài vàng. Tóc thật của cô là gì, hay cả hai đều là tóc thật?
- Cardi B: Toàn tóc giả thôi luật sư ơi (cười to)
Cardi B lên đồ đi hầu tòa như đi dự sự kiện
Loạt biểu cảm hài hước của nữ rapper đanh đá trên tòa
Cardi B sinh năm 1992, là 1 trong những nữ rapper nổi bật nhất hiện tại của nền âm nhạc thế giới. Tên tuổi cô bứt phá nhanh chóng với bản hit Bodak Yellow (2017) - ca khúc đưa Cardi B trở thành nữ rapper solo đầu tiên trong gần 20 năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album đầu tay Invasion of Privacy (2018) giúp cô giành giải Grammy cho Album rap xuất sắc nhất.
Nguồn: Page Six