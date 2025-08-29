Hơn 10 triệu lượt xem 1 sao nữ trả lời thẩm vấn như "bắn rap", đanh đá cợt nhả khó tin trên tòa

Dưới đây là 1 số đoạn đối đáp trả lời thẩm vấn gây bão của Cardi B và luật sư:

- Luật sư: Cô đã miệt thị cô ấy là "nhỏ béo" đúng không?

- Cardi B: Làm gì có, tôi chỉ kêu cô ta là con ***

- Luật sư: Thuật lại nguyên văn những gì cô đã nói

- Cardi B: Tôi đã nói là: "*** biến lẹ cho khuất mắt, mắc gì cứ đứng quay và ở đây hoài vây, bộ nghĩ mình là cảnh sát hả?

- Luật sư: Tại sao lúc đó cô lại tức giận với đối phương?

- Cardi B: Vì lúc đó tôi đang có thai, nhưng việc này chưa được công bố mà cô ta thì sắp đánh tôi đến nơi rồi! Hello, luật sư

- Luật sư: Hello, I'm here (Ừ chào cô, tôi đây)

- Cardi B: Cô ta cao bằng tôi nhưng...

- Luật sư: Sao? Nói tiếp đi...

- Cardi B: Trông cô ta như che được cả cái toà nhà này. Cô ta “phát triển” hơn tôi. Anh hiểu ý tôi chứ?

....

- Luật sư: Hôm qua cô để tóc đen ngắn, hôm nay lại dài vàng. Tóc thật của cô là gì, hay cả hai đều là tóc thật?

- Cardi B: Toàn tóc giả thôi luật sư ơi (cười to)