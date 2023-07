Loạt trường đại học top đầu phía Nam dự báo điểm chuẩn giảm 0,25 - 1

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên biến động Ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định, điểm chuẩn các trường đại học phía Nam (từ Quảng Bình trở vào đến Cà Mau) năm nay có biến động nhẹ.

Với trường có điểm chuẩn năm ngoái từ 26 trở lên, tuyển sinh ở khối A00, A01 thì năm nay mức điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ, trừ những ngành rất hot. Ngược lại, nếu xét tuyển bằng khối B00, D01, điểm chuẩn có thể tăng 0,25 điểm.

Nhiều trường đại học lớn ở TP.HCM dự báo điểm chuẩn giảm.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn năm ngoái dao động 21 - 26 điểm, xét theo tổ hợp A00, A01, mức trúng tuyển năm nay có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ; điểm chuẩn tổ hợp B00 được dự đoán tăng mạnh hơn.

"Cuộc cạnh tranh ở các ngành hot, trường top trên có thể sẽ gay gắt hơn các năm vì nhiều thí sinh giỏi chắc chắn đã chọn phương thức xét tuyển sớm, chỉ tiêu còn lại ít", ông Quán dự đoán.

Riêng với Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, vị này cho biết, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo vài năm gần đây luôn ở mức cao, cách biệt với các ngành còn lại.

Năm nay, ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính là 1.035/1.200 điểm. Mức này chỉ khoảng gần 200 em trong tổng số 90.000 thí sinh đạt được. Do đó, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin có thể tăng nhẹ. "Xu hướng này cũng có thể diễn ra với hầu hết ngành công nghệ liên quan tới máy tính", ông nói.

Trong khi đó, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học cơ bản có thể không biến động so với năm ngoái. Do đó, với những thí sinh yêu thích ngành hot nhưng điểm thi không cao hoặc tương đương, thấp hơn 0,5 so với điểm chuẩn năm ngoái.

Ông Quán khuyên đăng ký thêm những ngành khoa học cơ bản, có đào tạo kiến thức nền tảng, kỹ năng gần với ngành mong muốn. Ví dụ, nếu không đủ điểm vào ngành Công nghệ thông tin, thí sinh có thể xem xét ngành Toán tin.

Năm nay, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tuyển khoảng 3.500 sinh viên theo 5 phương thức. Trong đó, 30-50% chỉ tiêu dành cho xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

ĐH Công thương TP.HCM giảm 2 - 3 điểm Điểm chuẩn của trường Đại học Công thương TP.HCM (tên cũ Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM) dự báo giảm mạnh 2 - 3 điểm so với năm ngoái.

Theo đó, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường cho hay, ngành có điểm chuẩn cao nhất dự kiến vẫn là Marketing và Ngôn ngữ Trung Quốc với mức khoảng 22 điểm, giảm 2 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh có thể khoảng 21 điểm trở lên. Năm ngoái, những ngành này lấy điểm chuẩn 23,5.

Trong khi đó, các ngành như Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn dự kiến là 20 - 2 1, giảm 2-3 điểm so với năm ngoái. Những ngành lấy 16 - 17 điểm chuẩn năm ngoái có thể ổn định.

Dự báo điểm chuẩn vào 32 ngành đào tạo của Đại học Công thương TP.HCM năm 2023.

Năm nay, trường Đại học Công thương TP.HCM tuyển khoảng 6.300 sinh viên cho 33 ngành đào tạo. Năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường từ 16 đến 24, cao nhất là Marketing và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa TP.HCM giảm PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, đề thi các môn Khoa học tự nhiên năm nay khó hơn năm trước. Do đó, điểm chuẩn nhiều ngành của Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ giảm.

Theo ông Thắng, những ngành ít người học như Bảo dưỡng công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Cơ sở hạ tầng, Cơ khí, điểm chuẩn có thể thấp hơn năm ngoái.

"Các ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Logistic, Cơ điện tử, Kỹ thuật ôtô vẫn rất hot nhưng các trường đều đang mở rộng đào tạo nên điểm chuẩn có thể không tăng", ông nói.

Bên cạnh đó, hướng liên ngành - đa ngành đang rất phát triển. Thí sinh quan tâm đến ngành Điện tử có thể tìm hiểu thêm về một số ngành liên quan, có nhiều điểm tương đồng như Vật liệu, Vật lý kỹ thuật để tăng khả năng đỗ vào lĩnh vực yêu thích.

Với những thí sinh có điểm thi không cao, ông khuyên nên đặt nhiều nguyện vọng bởi "không đăng ký nguyện vọng, khả năng đỗ bằng không, nếu đăng ký, cơ hội dù ít nhưng vẫn còn".

Đại học Bách khoa TP.HCM tuyển 5.150 sinh viên theo 5 phương thức. Riêng phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng), trường dành 60 - 90% tổng chỉ tiêu. Năm 2022, điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM cao nhất 75,99 với ngành Khoa học Máy tính.

ĐH Công nghiệp TP.HCM giảm điểm TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn đại học xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường sẽ giảm.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành kỹ thuật, công nghệ xét tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D01 (Toán, Văn, Anh), sẽ giảm khoảng 0,5-1 điểm. Riêng các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) điểm chuẩn sẽ ổn định như năm ngoái hoặc tăng 0,5-1 điểm.

Năm nay, trường tuyển hơn 8.000 sinh viên cho 45 ngành và nhóm ngành. Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM theo điểm thi tốt nghiệp là 19 với các chương trình đại trà; 18 điểm với chương trình chất lượng cao, liên kết. Riêng phân hiệu Quảng Ngãi, trường lấy điểm sàn 17. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động 24-26.

Các trường tuyển sinh bằng khối A, A1, C dự báo điểm chuẩn giảm từ 0,25. -1 điểm.

Điểm vào trường Nhân văn thế nào? Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận định điểm chuẩn năm nay của trường nhiều khả năng tương đương năm ngoái hoặc điều chỉnh nhẹ.

"Điểm trung bình khối C00 và D01 tăng, giảm chưa tới 0,5 so với năm ngoái, do đó, điểm chuẩn những ngành xét bằng hai tổ hợp này có khả năng giữ nguyên hoặc tăng, giảm không đáng kể, trong khoảng 0,5-1 điểm", ông Nam nói.

Năm 2023, trường tuyển sinh 3.599 sinh viên cho 34 ngành, chương trình đào tạo. Ông Nam cho biết số lượng đăng ký xét tuyển sớm năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Do đó, cơ hội cho thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT còn rất nhiều.

Năm ngoái, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp của trường dao động 20 - 28,25, cao nhất là ngành Báo chí ở tổ hợp C00.

ĐH Kinh tế - Luật giảm 0,5 điểm ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng giảm nhẹ đối với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và tăng nhẹ đối với các khối với tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh).

"Mức điểm chuẩn các ngàngh của trường có thể giảm nhẹ trong khoảng 0,5 điểm, hoặc tương đương năm 2022", ông nói. Nguyên nhân do chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của trường không còn nhiều (40% trong tổng 2.400 chỉ tiêu).

Ông cũng dự báo, các ngành như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing, có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm thì điểm chuẩn sẽ không giảm.

Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, đây chỉ là dự đoán dựa trên phổ điểm, còn điểm chuẩn chính xác phụ thuộc vào số lượng và điểm của thí sinh đăng ký vào ngành tương ứng. Do đó, các thí sinh nếu đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành, trường mình mong muốn, chỉ cần đăng ký nguyện vọng một lên hệ thống.

Nếu vẫn muốn đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin điểm chuẩn những năm trước, học phí, chương trình đào tạo. Ông Tiến gợi ý thí sinh chia các nguyện vọng thành ba nhóm: nhóm đầu nên có 2-3 nguyện vọng là ngành yêu thích, điểm chuẩn các năm trước có thể cao hơn điểm thi 0,5-1,5 điểm.

Nhóm giữa là những ngành có điểm chuẩn các năm tương đương hoặc chênh lệch khoảng 0,5 điểm so với điểm thi. Với nhóm này, thí sinh nên đăng ký khoảng 2-4 nguyện vọng.

Nhóm cuối cùng là những ngành có điểm chuẩn mọi năm thấp hơn điểm hiện tại 0,5-1,5 điểm. Thí sinh nên đăng ký 2-3 nguyện vọng ở nhóm này cộng với nguyện vọng đã trúng tuyển sớm để đảm bảo khả năng đỗ đại học.