Cung điện Kensington vừa qua đã chia sẻ những bức chân dung do Vương phi Kate (42 tuổi) và ba con là Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử Louis (6 tuổi) vẽ trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Hoàng tử William và Vương phi Kate. Việc này nhằm nhấn mạnh lợi ích của hoạt động vẽ tranh cùng con cái, giúp gắn kết tình cảm gia đình. Mẫu thân của các bức chân dung không được tiết lộ, tạo nên sự tò mò lớn trong cộng đồng mạng.

Chỉ vài giờ sau khi những bức tranh được đăng tải vào hôm thứ Hai, người hâm mộ hoàng gia tin rằng họ đã tìm ra được đáp án. Nhiều người cho rằng bức tranh của Hoàng tử George, vẽ một người phụ nữ ngồi trên ghế, chính là Vương phi Kate. Một người hâm mộ bình luận trên X: "Bức chân dung Vương phi Kate do Hoàng tử George vẽ thật tuyệt vời". Một người khác cũng đồng tình: "Bức chân dung Vương phi Kate của Hoàng tử George thật đáng kinh ngạc".

Bức phác họa tinh tế hơn của Vương phi Kate được cho là vẽ Hoàng tử Louis, con trai út của cô. Trên X, một người hâm mộ nhận xét: "Bức chân dung Louis do Vương phi Kate vẽ thật xuất sắc".

Tuy nhiên, danh tính nhân vật trong tranh của Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, với những gam màu tươi sáng, vẫn còn gây tranh cãi. Mặc dù nhiều người tin rằng cả ba đứa trẻ đều vẽ Vương phi Kate, một số người hâm mộ khác lại cho rằng Louis, người vẽ một người phụ nữ bằng bút đỏ, và Charlotte, với bức tranh nhiều màu sắc, có thể đã vẽ một người thân khác.

Trên mạng xã hội X, một người hâm mộ chia sẻ bức chân dung của Hoàng tử Louis và viết: "Tôi nghĩ đây là bức tranh của Hoàng tử Louis vẽ dì của cậu bé, Pippa Matthews. Cô ấy có một vết bớt trên môi giống với bức chân dung". Một người khác tiếp lời: "Vậy thì bức này là của Công chúa Charlotte. Cổ áo sơ mi giống với người phụ nữ trong bức tranh của Hoàng tử Louis nhưng khác với bức tranh của Hoàng tử George. Vì vậy, tôi cho rằng đây cũng có thể là Pippa".

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ vẫn khẳng định cả ba đứa trẻ đều vẽ mẹ của chúng, Vương phi Kate. Một người viết: "Ba bức đầu tiên là của Vương phi Kate. Bức cuối cùng do chính Vương phi vẽ là Hoàng tử Louis". Vương phi được cho là đã chia sẻ những bức chân dung này để quảng bá cho Trung tâm Quỹ Hoàng gia dành cho Tuổi thơ đầu đời (The Royal Foundation Centre for Early Childhood), dự án của cô tập trung vào các kỹ năng xã hội và cảm xúc hình thành từ thời thơ ấu.

