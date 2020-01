Lộ cảnh Kim Tae Hee đóng phim mới, vào vai hồn ma nhưng vẫn "sắc nước hương trời"

Nếu như Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đang nhận được sự quan tâm của khán giả bởi chuyện tình yêu đầy thú vị của chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Se Ri (Son Ye Jin), thì dự án truyền hình chuẩn bị lên sóng của đài tvN có tên Hi Bye Mama (Chào mẹ) với sự tham gia của Kim Tae Hee cũng đang là đề tài được khán giả liên tục bàn tán.

Dự kiến sẽ lên sóng sau khi Crash Landing On You kết thúc, ekip Hi Bye Mama cũng đang cật lực làm việc để thực hiện các cảnh quay hay nhất gửi đến khán giả. Mới đây nhất, người hâm mộ đã bắt gặp hình ảnh đoàn làm phim đang thực hiện bối cảnh ngoài đường và tâm điểm chính là sự xuất hiện của Kim Tae Hee trong vai hồn ma Cha Yoo Ri.

Theo như người hâm mộ có mặt tại buổi ghi hình, những cảnh quay này được thực hiện sau khi Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) qua đời và bỏ lại người con mới sinh của mình. Bất ngờ trước cái chết, Cha Yoo Ri cứ thất thần bước đi giữa đêm trời lạnh giá và khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ đang hạnh phúc bên vòng tay của gia đình thì nổi khát khao được hồi sinh, quay về chăm sóc con liền trổi dậy trong Cha Yoo Ri.

Lộ cảnh Kim Tae Hee vào vai người mẹ ma trong phim Hi Bye Mama

Được biết những cảnh quay này được thực hiện dưới tiết trời chỉ đạt 4 độ C, tuy nhiên khán giả vẫn tập trung rất đông để xem Kim Tae Hee đóng phim. Đặc biệt nhan sắc "tường thành" của bà xã Bi Rain trong loạt ảnh chụp vội cũng đủ khiến khán giả trầm trồ vì quá xinh đẹp.

Kim Tae Hee trùm kín mít vì phải quay dưới thời tiết lạnh giá.

Mặc dù chỉ là ảnh chụp vội nhưng nhan sắc của Kim Tae Hee khi ở tuổi 40 vẫn vô cùng nổi bật.

Hi Bye, Mama là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời. Sự ra đi của Cha Yoo Ri đã để lại nỗi xót thương trong lòng người chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện một thử thách trong vòng 49 ngày mới có thể quay về bên gia đình.

Được biết Hi Bye, Mama được chấp bút bởi biên kịch Kwon Hye Joo và đạo diễn Yoo Jae Won. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại diễn xuất của Kim Tae Hee sau 5 năm kết hôn với ông xã Bi Rain và thực hiện thiên chức làm mẹ.