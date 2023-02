Loạt mỹ nhân Hàn đóng vai mù xuất sắc nhất: Song Hye Kyo quá đẹp nhưng khó vượt qua cái tên cuối

Hình tượng nữ chính có khiếm khuyết về thị lực luôn là đề tài khó trên màn ảnh, song đã có không ít mỹ nhân xứ Hàn thử sức. Từ Song Hye Kyo đến Han Hyo Joo, mỗi cô nàng đều có cách tiếp cận vai diễn riêng, để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Moon Geun Young

Moo Geun Young từng khiến khán giả phải thổn thức khi đóng Love Me Not, hay thường được biết đến là phiên bản điện ảnh của Gió Đông Năm Ấy. Nhân vật nữ chính do Moon Geun Young thủ vai là Ryu Min - một nữ tiểu thư khiếm thị thừa kế gia sản lớn, thế nhưng sau đó bị nam chính lợi dụng hòng chiếm đoạt. Về sau, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng rồi khi sự thật vỡ lở, hai người lại đối mặt với sự giằng xé của con tim.

Nhờ vai diễn này, Moon Geun Young đã chứng minh diễn xuất của mình, cho thấy nhiều hơn chỉ là cái mác "em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn.

Nam Ji Hyun

Angel Eyes (Đôi Mắt Thiên Thần) đánh dấu sự trở lại của "nàng Cỏ" Goo Hye Sun, trong đó cô vào vai nữ chính Soo Wan bị mù. Tuy nhiên ở giai đoạn trưởng thành, Soo Wan đã được hiến giác mạc và được chữa khỏi. Trước khi Goo Hye Sun xuất hiện, Nam Ji Hyun chính là phiên bản Soo Wan thời thiếu niên và không thể thấy đường.

Tuy không có nhiều đất diễn như Goo Hye Sun nhưng Nam Ji Hyun lại được yêu thích không thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Những phân đoạn niên thiếu của cô cùng nam chính (lúc này do Kang Ha Neul đóng) vô cùng đáng nhớ, thậm chí là điểm sáng lấn át cả phiên bản trưởng thành.

Han Hyo Joo

Mỹ nhân cười đẹp nhất màn ảnh Hàn từng có dịp đóng cặp với tài tử hàng đầu So Ji Sub trong phim điện ảnh Chỉ Riêng Mình Em. Trong phim, Han Hyo Joo đóng vai cô gái mù hiền lành Jeong Hwa, có ba mẹ qua đời sau một vụ tai nạn. Biến cố đã khiến cô mất đi thị lực, song cô vẫn luôn mỉm cười lạc quan.

Hình ảnh một Han Hyo Joo xinh đẹp, thánh thiện bên chú chó nhỏ khi ấy khiến không ít khán giả xao xuyến. Ngoài ra, tương tác giữa cô với tài tử So Ji Sub cũng được đánh giá cao, nhất là ở sự chênh lệch về ngoại hình và tính cách.

Song Hye Kyo

Nếu Moon Geun Young đã gây ấn tượng trong Gió Đông Năm Ấy điện ảnh thì phiên bản truyền hình do Song Hye Kyo thể hiện. Cô vào vai Oh Young - nữ thừa kế giàu có, xinh đẹp nhưng cũng là đối tượng lợi dụng của nhiều người khác. Dù không có diễn xuất tuyệt hảo nhưng sự góp mặt của Song Hye Kyo đã giúp Gió Đông Năm Ấy được đón xem đông đảo trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài ra để nhập vai cô gái khiếm thị thật tốt, Song Hye Kyo đã đến một trung tâm phúc lợi dành cho người khiếm thị quan sát, tìm hiểu thêm về cuộc sống của họ để có tư liệu diễn xuất.

Choi Ji Woo

Hình tượng nữ chính khiếm thị, gặp nhiều khó khăn kinh điển của phim Hàn chắc chắn phải là Jung Suh trong Nấc Thang Lên Thiên Đường. Vai diễn làm nên tên tuổi của "nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo trải qua vô vàn biến cố, đến mức gặp tai nạn xe hơi, bị mù và còn mất trí nhớ. Về sau nam chính Song Joo (Kwon Sang Woo) gặp lại Jung Suh, nỗ lực để cô nhận ra mình và nhớ lại ký ức xưa.

Hình tượng nữ chính đầy "bi đát" của Choi Ji Woo đã trở thành biểu tượng, và Nấc Thang Lên Thiên Đường cũng được xem là "tượng đài" phim bi của màn ảnh xứ kim chi.

Nguồn: Soompi