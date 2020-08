Loạt khoảnh khắc ngọt ngào giữa Song Hye Kyo - Hyun Bin sau 10 năm xem lại vẫn mê mẩn

Từng là một cặp đôi yêu nhau mặn nồng từ gần 10 năm trước, khoảng tháng 5/2020, khi Song Hye Kyo đã ly dị và Hyun Bin thì còn đang được gán ghép nhiệt tình với bạn diễn Son Ye Jin, trên mạng xã hội rộ lên thông tin cặp đôi đã tái hợp. Hàng loạt bằng chứng được cư dân mạng lục tìm để chứng minh Song Hye Kyo - Hyun Bin thực sự đang hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng ngày 31/7 vừa qua, đại diện của Hyun Bin, công ty VAST Entertainment, đã đưa ra phát ngôn chính thức rằng những tin đồn hẹn hò giữa hai người là hoàn toàn không có căn cứ. Dù vậy nhiều khán giả vẫn đinh ninh cho rằng đây chỉ là lời phủ nhận mang hình thức chống chế và cặp đôi thực sự tái hợp.

Chưa biết tình hình cụ thể ra sao nhưng hãy cùng đào lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong The World That They Live In (Thế Giới Họ Đang Sống - 2008) - bộ phim se duyên cho Hyun Bin - Song Hye Kyo để biết họ từng thực sự là một cặp đôi ăn ý về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.

Có vẻ nàng thích chủ động hôn.

Nụ hôn bế bồng đi vào lịch sử phim Hàn.

Nụ hôn thang máy cũng ngọt không kém.

Phải khẳng định hiếm có bộ phim nào mà Hyun Bin hôn nhiều như thế.

Đã vậy còn có cảnh giường chiếu nữa này.



Nhìn có mất máu không cơ chứ.

Hẳn là ngày đó phải yêu nhau lắm mới có thể diễn xuất ngọt đến vậy.

Dường như họ đem luôn tình yêu của mình lên phim.

Chẳng mấy khi Hyun Bin lại trở nên nhỏ bé như thế.

Ánh mắt thật sự rất tình.

Không một chút ngại ngùng nào giữa hai người.

Cái khoác tay như để khẳng định chủ quyền vậy.

Ngọt thế này bảo sao dân tình không đảo điên.

Họp báo cũng phải dính như sam.

Ngay cả chụp poster cũng tình bể bình.

Họ đã thực sự có một tình yêu đẹp.