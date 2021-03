Loạt cảnh 18+ sốc của tài tử Godzilla vs. Kong: Lăn giường cả trai cả gái, tình tin đồn thích hở bạo của Taylor Swift!

Trong bom tấn Godzilla vs. Kong, bên cạnh 2 siêu quái vật khổng lồ thì vẫn còn một cái tên nữa đã hớp hồn phần đông khán giả, chính là trai đẹp Nathan Lind - được thủ vai bởi tài tử Alexander Skarsgard vô cùng quyến rũ. Nhân vật của anh chàng cũng đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện, là người áp tải Kong đến Bắc Cực để đi về lõi Trái Đất - nơi khởi nguồn của các quái vật Titan.

Alexander Skarsgard là một gương mặt nổi tiếng ở Hollywood, đã từng khiến nhiều người mê đắm khi tham gia vào nhiều series lớn như True Blood và Big Little Lies. Anh được biết đến như "ông hoàng cảnh nóng" của True Blood khi đã quá nhiều lần "lăn giường" cùng tần suất hở bạo đến độ cháy cả mắt. Đáng chú ý, vai diễn Perry Wright của anh trong Big Little Lies sau đó đã mang về cho nam tài tử nhiều giải thưởng như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice, Screen Actors Guild.

Nhân vật Eric trong True Blood có một mối tình vô cùng cuồng nhiệt với cô nàng Sookie

Số lượng cảnh nóng của Alexander Skargard nhiều không đếm xuể, với cường độ hở đôi khi đến cả 100%

Anh chàng còn chịu ân ái với diễn viên nam trong một phân đoạn "nằm mơ"

Bộ phim The Legend of Tarzan năm 2016 là một "bữa tiệc 6 múi" thịnh soạn của chính anh chàng

Trong Big Little Lies, anh chàng cũng không ngại khoe thân và đóng thêm cảnh nóng với nữ minh tinh Nicole Kidman

Tuy nhiên nhân vật Perry Wright đáng sợ và gây ám ảnh hơn

Hiện tại, Alexander Skarsgard đang tham gia vai chính trong bộ phim kinh dị The Stand dựa trên tiểu thuyết của Stephen King. Tất nhiên, anh chàng vẫn còn hở bạo trong bộ phim này.

Ở ngoài đời, nam diễn viên sinh năm 1976 cũng đang được cho là "người tình tin đồn" của nữ ca sĩ Taylor Swift. 2 người từng nhiều lần được bắt gặp đi ăn chung với nhau, và Alexander Skarsgard cũng được nhiều người suy luận là "chàng thơ" cho bài hát Wildest Dreams của cô nàng Taylor.

Mặc dù không đóng cảnh nóng nào trong Godzilla vs. Kong, Alexander Skarsgard vẫn khiến nhiều người mê mẩn sau khi xem xong phim. Trong tương lai, anh chàng sẽ tiếp tục xuất hiện ở series The Stand và phim điện ảnh The Northman.

Godzilla vs. Kong hiện đã khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: Tổng hợp