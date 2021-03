Loạt bài viết cho thấy báo chí Anh phân biệt đối xử Meghan và Kate: Cùng một cử chỉ nhỏ khi mang bầu, người được khen tinh tế, kẻ bị chê làm màu

Kate Middleton từ khi bước chân vào gia đình Hoàng gia Anh tới nay vẫn luôn nhận được sự yêu mến của người dân nước Anh nói riêng và công chúng thế giới nói chung, bởi Kate không chỉ khéo trong cách ứng xử mà còn rất tinh tế về cử chỉ, trang phục mỗi lần xuất hiện trước đám đông. Đó cũng được xem là một "áp lực" đối với vợ Hoàng tử Harry - Meghan Markle - khi về làm dâu thứ. Dường như cái bóng của Kate đã quá lớn khiến Meghan khó vượt qua nổi và thường bị mang ra so sánh.

Thế nên mới có chuyện, trong buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Mỹ Oprah Winfrey hôm 9/3 vừa qua, nữ Công tước xứ Sussex không ngại kể về cuộc đụng độ trước đám cưới xuất hiện vào tháng 11/2018, khi các nguồn tin cho rằng Meghan đã không hài lòng với thiết kế trang phục của phù dâu. Cô đã khiến Kate phải bật khóc vì cố chấp làm theo ý mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah, Meghan đã thẳng thừng phủ nhận các báo cáo và tuyên bố rằng chính Kate mới là người khiến cô bực bội, phát khóc.

Bên cạnh đó, Harry và Meghan đã công khai nói rằng họ đã bị báo chí Vương quốc Anh đối xử không công bằng, rằng họ bị bắt nạt, rằng có những lời lẽ phân biệt chủng tộc khi đưa tin về họ và họ đã bị so sánh với anh trai và chị dâu - Hoàng tử William và Kate Middleton.

Dưới đây là những bằng chứng rõ ràng cho thấy báo chí Anh đã có những "tiêu chuẩn khác nhau" khi đưa tin về 2 nàng dâu của gia đình Hoàng gia Anh.

Cùng một cử chỉ nhỏ khi mang bầu, người được khen tinh tế, kẻ bị chê "làm màu"

Năm 2018, Kate mang thai con thứ 3 là Hoàng tử Louis. Khi gần cuối thai kỳ, Kate xuất hiện trong một sự kiện với hành động để tay lên bụng bầu. Tờ Daily Mail có bài viết với tựa đề: "Không còn lâu nữa! Kate dịu dàng nâng niu chiếc bụng bầu trong khi hoàn thành nhiệm vụ hoàng gia trước kỳ nghỉ thai sản và William xác nhận cô có thể sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào".

Đến năm 2019, Meghan mang thai con đầu lòng là bé Archie. Cô cũng có hành động để tay lên bụng mỗi lần xuất hiện trước công chúng như thể đó là "thói quen" của nữ Công tước xứ Sussex nhưng tờ Daily Mail lại đăng dòng tít như thế này: "Tại sao Meghan Markle lại không thể buông tay khỏi chiếc bụng bầu như vậy? Các chuyên gia giải đáp câu hỏi khiến cả nước phải bàn tán: Đó là niềm kiêu hãnh, sự phù phiếm, giả tạo - hay một kỹ thuật gắn kết giữa mẹ và thai nhi trong thời đại mới?".

Cùng là quả bơ mà 2 "số phận"

Tháng 9 năm 2017, khi ấy Công nương Kate mới mang thai Hoàng tử Louis nên cô bị nghén và thường buồn nôn - chứng ốm nghén mà cô cũng từng phải trải qua trong những tháng đầu tiên khi mang thai Hoàng tử George và Công chúa Charlotte. Khi Hoàng tử William đến một hồ bơi ở Wallesey, Merseyside, một cậu bé đã chạy đến tặng cho anh một quả bơ được buộc một chiếc nơ xinh xắn để gửi cho Kate với mong muốn loại trái cây này sẽ giúp cô đỡ buồn nôn. Tờ Express.co.uk đã đăng tải câu chuyện vui này với dòng tít: "Hoàng tử William được tặng một quả bơ mang về cho Nữ công tước đang mang thai chữa ốm nghén".

Thế rồi, khi Meghan mang thai, một người bạn cũ của Meghan là nghệ sĩ trang điểm Daniel Martin chia sẻ một hình ảnh trên Instagram cho thấy kỹ năng nấu nướng của nàng dâu hoàng gia với món bánh mì nướng bơ kèm trà đen. Daniel đã đăng ảnh bữa sáng muộn và gọi Meghan là "nữ tiếp viên tuyệt vời". Nhiều người cũng biết rằng trong cuốn sách dạy nấu ăn Meghan's Grenfell, Meghan cũng cho biết món bơ và đồ nhúng lạnh là món yêu thích của cô. Thế nhưng, khi đăng tải thông tin này, tờ Express.co.uk lại có dòng tít: "Quả bơ yêu thích của Meghan Markle liên quan đến lạm dụng nhân quyền và hạn hán".

Chuyện ăn mừng Giáng sinh cùng Nữ hoàng

Năm 2016, tờ Daily Mail chạy dòng tít: "Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge sẽ tận hưởng ngày lễ Giáng sinh "riêng tư" lần thứ hai với gia đình nhà ngoại Middleton thay vì đón Giáng sinh cùng Nữ hoàng tại Sandringham". Trong đó, tờ báo này viết: "Các nguồn tin Hoàng gia hôm qua nói rằng Nữ hoàng hiểu và tán thành quyết định của William và Kate khi họ không đón Giáng sinh với bà. Một người đại diện cho biết: "Nữ hoàng hiểu rằng đó là một tình huống khó xử mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt và thừa nhận mối quan hệ của Catherine thân thiết như thế nào gia đình cô ấy"".

Rồi vào năm 2019, họ viết những dòng phê phán như thế này trước quyết định không đón Giáng sinh cùng Nữ hoàng của Hoàng tử Harry và Meghan: "Đối với Nữ hoàng, người luôn đề cao và coi trọng truyền thống sum họp gia đình, sự vắng mặt của Harry và Meghan sẽ là một vấn đề rất buồn. Nó cũng sẽ là một nguồn gây thất vọng. Vì nó chắc chắn sẽ gây nghi ngờ rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bằng cách nào đó đang muốn "thoát khỏi mối quan hệ của lòng trung thành, gia đình và nghĩa vụ" mà bấy lâu nay đã ràng buộc các thành viên hoàng gia. Và đặc biệt nó sẽ làm tăng thêm nghi ngờ về sự rạn nứt giữa Harry và anh trai William".

Việc thành lập công ty riêng

Khi vợ chồng Hoàng tử William muốn thành lập công ty riêng để bán các mặt hàng lưu niệm thì tờ Daily Mail đưa tin với tựa đề: "Công tước và Nữ công tước bí mật thành lập công ty để bảo vệ thương hiệu của họ - giống như nhà Beckham". Trong bài báo có đoạn: "Các quan chức của Cung điện Kensington cho biết cặp vợ chồng đang làm điều "hợp lý" trong việc bảo vệ quyền lợi của họ".

Khi vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo muốn thành lập công ty bán đồ lưu niệm, tờ báo này lại đưa tin với tiêu đề: "Cách Hoàng tử Harry và Meghan Markle đăng ký nhãn hiệu cho hơn 100 mặt hàng từ áo hoodie đến tất sau 6 tháng, trước khi rời khỏi Hoàng gia Anh". Trong bài báo có đoạn: "Cặp đôi nhà Sussex muốn đóng dấu tên của họ trên hàng chục sản phẩm bao gồm áo phông, hoodies, tạp chí và găng tay cho tổ chức mới thành lập của họ Sussex Royal... Các chuyên gia cho biết Harry và Meghan đã tích cực chuẩn bị cho việc rời khỏi Hoàng gia nhiều tháng trước bằng cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thương mại để bảo vệ thương hiệu của họ".

Bó hoa cưới cũng bị "soi"

Tờ Express đăng tải bài báo khen bó hoa cưới của Công nương Kate rằng: "Nhìn vào bó hoa cô dâu, người ta thấy sự khiêm tốn "không hề vương giả" của Kate Middleton khi cô chọn những bông hoa đơn giản theo mùa. Giống như bản thân cô dâu, bó hoa rất thanh lịch và tinh tế. Tuy nhiên, đằng sau vẻ sang trọng khiêm tốn đó lại ẩn chứa một câu chuyện bí mật. Kate đã chọn lọc những bông hoa có ý nghĩa thực sự. Việc sử dụng hoa tử đinh hương trong bó hoa của cô ấy, biểu thị những cảm xúc đầu tiên của tình yêu, hoa huệ thung lũng có nghĩa là sự trở lại của hạnh phúc, dạ lan hương tượng trưng cho sự trường tồn, myrtle nghĩa là tình yêu và cây thường xuân, đại diện cho sự chung thủy".

Còn khi Meghan tổ chức đám cưới xong, tờ báo này chạy dòng tít: "Những bông hoa trong đám cưới của Meghan Markle có thể gây hại cho Công chúa Charlotte như thế nào?"

Trong bài báo có đoạn: "Meghan cầm một bó hoa cưới tương tự như bó hoa Công chúa Charlotte và các vòng hoa đội trên đầu các phù dâu nhí. Express.co.uk hiện có thể tiết lộ vương miện của bọn trẻ được làm bằng hoa. Điều đó có thể gây chết người, đặc biệt là đối với trẻ em. Bó hoa của Meghan được kết từ hoa Lily of the Valley, astilbe, hoa nhài và thiên lý... Lily of the Valley là một loài thực vật có hoa trong rừng rất độc và ăn phải có thể gây chết người. Vì các phù dâu của Meghan còn rất nhỏ nên việc đội bông hoa này trên đầu có thể được coi là một quyết định nguy hiểm. Các cô dâu khác cũng đã sử dụng loài hoa này bao gồm cả Kate Middleton, Công chúa Eugenie và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall".

Từ những thứ nhỏ nhặt như nến thơ, tinh dầu cũng bị đem ra so sánh

Năm 2011, khi đám cưới của Hoàng tử Anh và Công nương Kate diễn ra, tờ Daily Mail có bài đưa thông tin về việc sử dụng mùi hương trong lễ đường với nội dung có đoạn: "Có thông tin rằng Nữ công tước mới đã yêu cầu các loại nến thơm và đồ vệ sinh cá nhân yêu thích của cô ấy từ thương hiệu nước hoa sang trọng Jo Malone để tạo mùi thơm cho Tu viện nơi tổ chức đám cưới. Yêu cầu tuyển chọn các loại nến, nước rửa tay và kem dưỡng da, đặc biệt là mùi hương mùa xuân cam quýt bao gồm cả hoa cam, bưởi và chanh, húng quế & Mandarin".

Sau đó, khi đám cưới của Meghan diễn ra, tờ này lại viết: "Meghan muốn nhân viên phục vụ đi xung quanh với những thiết bị phun sương này, như súng phun sương, và xịt mùi hương vào nhà nguyện trước khi khách mời đến.

Chắc chắn rằng đây là đòi hỏi quá lớn và nó đơn giản là "Không thích hợp"... Đây là nơi đã tổ chức đám cưới hoàng gia, tang lễ và thậm chí chứa cả hoàng gia. Tôi nghĩ chưa có yêu cầu nào tương tự như vậy từng được đưa ra".

Đó chỉ là một vài trong số khá nhiều bằng chứng cho thấy báo chí Anh dường như đã "thiên vị" vợ chồng William nói chung và Công nương Kate nói riêng. Điều này khiến Meghan không hài lòng và cô cũng đã nhắc đến trong cuộc phỏng vấn "gây bão" vào ngày 9 tháng 3 mới đây.

Nguồn: Buzzfeednews